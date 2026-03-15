Irão desmente Trump e descarta negociações para terminar conflito

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Irão desmente Trump e descarta negociações para terminar conflito

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que "o Irão quer chegar a acordo". O MNE iraniano desmentiu-o domingo, negando o interesse do Irão em negociar. O secretário norte-americano de Energia disse que espera que a guerra com o Irão termine dentro das "próximas semanas". O Governo israelita também anunciou que prevê que o conflito dure apenas mais três a seis semanas. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir do conflito.

Inês Moreira Santos- RTP /

Foto. WANA - Reuters

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Índia diz que conversações com Irão estão "a trazer resultados"

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O ministro dos Negócios Estrangeiros indiano, Subrahmanyam Jaishankar, elogiou as negociações diretas com o Irão como a forma mais eficaz de retomar a navegação pelo estreito de Ormuz, numa entrevista publicada este domingo.

“Neste momento estou em negociações com eles e essas negociações já deram alguns resultados”, disse Jaishankar ao Financial Times, acrescentando que as conversações estão em curso. “Se isso me está a trazer resultados, naturalmente continuarei a analisar a situação.”
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Flynas prolonga suspensão de voos até 31 de março

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A companhia aérea saudita de baixo custo Flynas anunciou em comunicado que vai prolongar a suspensão de voos para vários destinos no Médio Oriente até 31 de março.
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Cinco feridos no ataque a base do aeroporto de Bagdade

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Cinco pessoas ficaram feridas no domingo num ataque com rockets que atingiu o Aeroporto Internacional de Bagdade, que também alberga um centro diplomático dos EUA no interior de um vasto complexo militar, anunciaram as autoridades de segurança iraquianas.

"Cinco rockets atingiram o Aeroporto Internacional de Bagdade e os seus arredores, ferindo quatro funcionários e agentes de segurança, além de um engenheiro", disse o gabinete de imprensa dos serviços de segurança em comunicado.

Os projécteis caíram dentro da área civil do aeroporto, bem como numa estação de tratamento de águas, perto de uma base da força aérea militar iraquiana e numa prisão de alta segurança, acrescentou o comunicado.
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MNE Alemanha cético quanto a expansão da missão naval Áspides da UE em Ormuz

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O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Johann Wadephul, diz-se "cético" quanto a uma possível expansão da missão naval Aspides da União Europeia para o Estreito de Ormuz.

Wadephul disse que a missão, que visa auxiliar a passagem de carga comercial através do Mar Vermelho, "não é eficaz".

"E é por isso que sou muito cético de que a extensão da Aspides ao Estreito de Ormuz proporcionaria maior segurança", disse em entrevista à emissora alemã ARD.
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Soldados da UNIFIL alvejados por "grupos armados não estatais" durante patrulha

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A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL) anunciou que os seus soldados de manutenção da paz foram alvejados no domingo, no sul do país, "provavelmente por grupos armados não estatais", dois dias depois de outro ataque a uma base.

"Hoje, os soldados da UNIFIL foram alvejados três vezes, provavelmente por grupos armados não estatais, enquanto realizavam patrulhas em redor das suas bases", afirmou a força, presente no sul do Líbano desde 1978.

"Duas patrulhas ripostaram em legítima defesa e, após breves trocas de tiros, retomaram as suas atividades planeadas", declarou a força, acrescentando que nenhum soldado ficou ferido.
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Von der Leyen pede uso de "todos os instrumentos de diplomacia migratória"

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A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, apelou hoje aos líderes dos Estados-membros para que utilizem "todos os instrumentos de diplomacia migratória disponíveis" face à incerteza trazida pelo novo conflito no Médio Oriente.

"Embora, por agora, o conflito não se tenha traduzido em fluxos migratórios imediatos em direção à UE [União Europeia], o futuro permanece incerto e exige a mobilização plena de todos os instrumentos de diplomacia migratória ao nosso dispor", afirmou a líder do executivo comunitário, numa carta dirigida aos líderes dos 27 Estados-membros, que se reúnem na quinta-feira em Bruxelas.

Von der Leyen salientou que "é imperativo" colaborar com os países da região, como a Turquia -- para a qual a UE já desembolsou mais de 1,1 mil milhões de euros desde 2021 para reforçar as suas fronteiras --, o Líbano e o Paquistão.

Na carta de seis páginas, a política alemã alertou que a atual situação geopolítica "acarreta um risco crescente de um conflito prolongado com repercussões diretas e indiretas para a União", quando passam 16 dias desde a ofensiva aérea desencadeada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão e que se alastrou a vários países do Médio Oriente.

A presidente da Comissão Europeia detalhou as medidas de apoio que a UE está a tomar ou deveria tomar para os países vizinhos ou afetados pelo conflito, com o objetivo de mitigar os fluxos migratórios.

Nesse sentido, salientou os quatro milhões de afegãos no Irão "em situação precária e vulneráveis ??a novas deslocações" e reiterou que o apoio humanitário europeu aos cidadãos e comunidades afegãs no Irão está em curso.

A dirigente europeia alertou que a tensão militar entre o Afeganistão e o Paquistão "corre o risco de agravar uma situação já de si frágil" e indicou que a UE deve cooperar com o Iraque, o Paquistão, a Arménia e o Azerbaijão "para combater o tráfico de migrantes".

Em relação ao Líbano, destacou "as graves consequências que a operação militar de Israel está a ter na população civil, provocando deslocações em grande escala", referindo-se aos bombardeamentos israelitas e incursões terrestres contra o grupo xiita Hezbollah, aliado de Teerão, que já deslocaram mais de 800 mil pessoas.

Ursula Von der Leyen destacou um acordo de financiamento da UE com Beirute, alcançado em dezembro passado, que inclui 25 milhões de euros de ajuda para a segurança das fronteiras terrestres e marítimas.

A presidente da Comissão referiu-se igualmente à Síria, afirmando que "é importante que a UE trabalhe construtivamente com as autoridades sírias na estabilização, recuperação e reconstrução do país", bem como no apoio à gestão dos "processos de regresso" dos refugiados.

Disse ainda que a UE está a "monitorizar de perto quaisquer potenciais repercussões" nos Balcãs Ocidentais, mencionando oo Pacto para o Mediterrâneo, que a Comissão Europeia apresentará em abril.

Este instrumento incluirá medidas de gestão da migração com os parceiros europeus no sul do Mediterrâneo, bem como a implementação do Pacto Europeu para a Migração e o Asilo, que entrará em vigor no próximo mês de junho.
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Base italo-americana no Kuwait atingida por drone, sem feridos

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O exército italiano informou este domingo que um ataque com um drone atingiu a base de Ali Al Salem, no Kuwait, que alberga militares italianos e norte-americanos, especificando que o ataque não causou feridos.

O ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, desvalorizou a importância do ataque, o segundo contra as forças italianas no Médio Oriente esta semana, afirmando que a Itália não foi especificamente visada.

"A base de Ali Al Salem, no Kuwait, foi alvo, esta manhã, de um ataque com um drone que atingiu o abrigo de um veículo aéreo não tripulado pertencente à Força-Tarefa Italiana, que foi destruído", disse o chefe do Estado-Maior do Exército italiano, general Luciano Portolano, em comunicado de imprensa.

"Todo o pessoal está são e salvo", acrescentou.

O exército italiano afirmou que o número de militares na base foi reduzido nos últimos dias devido à "evolução da situação de segurança na zona".

"O pessoal que permanece na base é responsável pela execução das missões essenciais" desta presença militar, segundo a mesma fonte.

"A aeronave atingida era um elemento-chave para as atividades operacionais e mantinha-se posicionada na base para garantir a continuidade das operações", indicou o exército italiano.

"Não estamos em guerra com ninguém", declarou o Ministro dos Negócios Estrangeiros à RAI, a emissora pública italiana.

"Os ataques têm como alvo as bases ocidentais", particularmente as das forças norte-americanas. "Não creio que os italianos sejam o alvo", acrescentou.

Uma base militar italiana em Erbil, no Curdistão iraquiano, foi também alvo de um ataque com um drone na semana passada, do qual não resultaram feridos.
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Expansão da missão naval conjunta da UE no Estreito de Ormuz em estudo

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Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia vão discutir uma possível expansão da missão naval conjunta da UE com o porta-aviões Aspides no Estreito de Ormuz, informou o Financial Times, citando uma fonte oficial com conhecimento das discussões em curso.

Uma missão naval conjunta UE-ONU para garantir a passagem segura "parece mais provável" do que uma abordagem bilateral dos países da UE em relação ao Irão, afirmou a fonte ao Financial Times.

A Reuters não conseguiu verificar a informação de imediato.
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Dois milhões de dólares. OMS usa fundos de emergência para auxiliar Líbano, Iraque e Síria

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A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou a libertação de dois milhões de dólares do seu Fundo de Contingência para Emergências (CFE) para apoiar a resposta de saúde no Líbano, Iraque e Síria em plena crise em curso no Médio Oriente.

O conflito desencadeou um movimento populacional em grande escala, segundo a OMS, que estimou que mais de 100 mil pessoas no Irão foram realojadas e até 700 mil pessoas no Líbano foram deslocadas internamente.

Um milhão de dólares foi atribuído ao Líbano para reforçar a coordenação de emergência da OMS através do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, ampliar os cuidados de trauma, reforçar a vigilância epidemiológica e adquirir e distribuir medicamentos e material médico essencial, afirmou a agência em comunicado.

O Iraque e a Síria receberam 500 mil dólares cada um para apoiar a coordenação de emergências e a gestão de vítimas em massa, a aquisição e distribuição de medicamentos e mantimentos essenciais, a prestação de serviços de saúde às populações deslocadas e o reforço da vigilância de doenças e do alcance comunitário, acrescentou a organização.

"Numa altura em que os serviços de saúde já enfrentam desafios significativos, o apoio é essencial para sustentar os profissionais de saúde na linha da frente e manter os serviços de assistência essenciais", afirmou Hanan Balkhy, Diretora Regional da OMS para o Mediterrâneo Oriental.
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Aeroporto Internacional de Bagdade atacado com drones e rockets

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Fontes iraquianas de segurança confirmaram o ataque à Agência France Press. 

Vários drones e rockets atingiram uma base militar no Aeroporto Internacional de Bagdade na noite de domingo, de acordo com três fontes de segurança iraquianas. Um correspondente da AFP relatou ter ouvido várias explosões na capital iraquiana.

"A base militar no aeroporto de Bagdade foi alvo de nove ataques com drones e rockets", disse uma das fontes à AFP, enquanto uma segunda fonte especificou que três drones foram abatidos pelas defesas aéreas.

Desde o início da guerra travada por Washington e Israel contra o Irão, os grupos iraquianos pró-Irão têm realizado ataques regulares contra esta base militar no aeroporto de Bagdade, que até há pouco tempo albergava tropas da coligação internacional anti-jihadista e mantém actualmente um centro diplomático e logístico dos EUA, onde ainda há militares estacionados.
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Netanyahu surge em vídeo a ironizar com notícias falsas sobre a sua morte nas redes sociais

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"Morria por um café!" O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, publicou no domingo um vídeo na sua conta de Facebook a gozar com teorias da conspiração e propaganda pró-Irão que circularam nas redes sociais nas últimas horas, incluindo o anúncio da sua morte.

No vídeo, o sorridente primeiro-ministro pede um café ao balcão de uma pastelaria perto de Jerusalém.

Quando o seu interlocutor pergunta: "Nas redes sociais estão a dizer que o senhor está morto", Netanyahu, com a chávena na mão, responde: "Morria por um café, tal como morreria pelo meu povo".

"Queres contar quantos dedos tenho?", continua, em tom de gozo, mostrando as duas mãos alternadamente, referindo-se às especulações nas redes sociais sobre o vídeo do seu último comunicado televisivo. Alguns internautas pensaram mesmo ter visto seis dedos, sugerindo que o vídeo foi gerado por inteligência artificial.

"Queres contar quantos dedos tenho?", continua, em tom de gozo, mostrando as duas mãos alternadamente, em referência às especulações nas redes sociais sobre o vídeo do seu último comunicado televisivo. Alguns internautas pensaram mesmo ter visto seis dedos, sugerindo que o vídeo foi gerado por inteligência artificial.

"Morria por um café!", acrescentou. "Mantenham-se vigilantes e respeitem as instruções da Defesa Civil; faremos o nosso melhor para vos facilitar a vida o mais rapidamente possível", acrescentou o primeiro-ministro israelita, enquanto o país vive sob a constante ameaça de ataques com mísseis iranianos desde o início da guerra israelo-americana contra o Irão, a 28 de fevereiro.

"Estamos a fazer coisas que não posso detalhar; mesmo agora, continuamos a atacar o Irão e o Hezbollah no Líbano", concluiu.
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ONG iraniana contabiliza mais de três mil iranianos mortos nos bombardeamentos

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Pelo menos 3.040 pessoas, na maioria civis, morreram em resultado dos ataques aéreos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão desde 28 de fevereiro, segundo uma contagem divulgada hoje pela organização iraniana de direitos humanos HRANA.

O número inclui 1.319 civis, dos quais 206 eram menores de idade, além de 1.122 militares, de acordo com Agência de Notícia de Ativistas de Direitos Humanos (HRANA), sediada nos Estados Unidos, usando relatórios oficiais de autoridades de saúde, de emergência e defesa civil e de outras fontes no Irão.

Outras 599 mortes foram confirmadas pela organização, mas as suas identidades não puderam ser determinadas.

Do total, refere a HRANA, 21 pessoas morreram nas últimas 24 horas, todas civis, incluindo um menor, em 285 ataques em 18 das 31 províncias iranianas.

Pela primeira vez em 16 dias de bombardeamentos, Teerão não lidera a lista das províncias mais atingidas e ocupa o segundo lugar, atrás da província de Isfahan, no centro do país e onde no sábado as autoridades locais registaram 15 mortos num ataque contra um centro industrial.

Os últimos números divulgados pelo Ministério da Saúde iraniano indicam 1.200 mortos e cerca de 10 mil feridos.

A HRANA foi uma das organizações que procurou apurar com precisão a dimensão da violenta repressão dos protestos antigovernamentais na República Islâmica ao longo de janeiro.

No mês passado, divulgou que pelo menos 7.002 pessoas morreram ou desapareceram durante as manifestações, um número que respeita a casos que conseguiu confirmar, mais do dobro das 3.117 reconhecidas oficialmente, a que se somam acima de 50 mil detidos.

Lusa
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Egito e Catar debatem desescalada

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O ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio, Badr Abdelatty, e o emir do Catar, o xeque Tamim bin Hamad al-Thanion, discutiram no domingo a desescalada regional e o fim da guerra em curso entre Israel, os EUA e o Irão, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros egípcio.

Abdelatty viajou para o Qatar no âmbito de uma visita ao Golfo para discutir os desenvolvimentos regionais.
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400 milhões de barris das reservas estratégicas de petróleo vão ser desbloqueados "imediatamente"

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A Agência Internacional de Energia anunciou que vai desbloquear o petróleo das reservas de emergência, e disponibiliza-los nos mercados globais em breve.

Os stocks dos países da Ásia e Oceânia estarão disponíveis de imediato e os stocks da Europa e das Américas estarão disponíveis no final de março.

Os países membros comprometeram-se a disponibilizar 411,9 milhões de barris, informou ainda a agência em comunicado no domingo.

Os governos comprometeram-se a disponibilizar 271,7 milhões de barris de petróleo de stocks governamentais, 116,6 milhões de barris de stocks obrigatórios da indústria e 23,6 milhões de barris de outras fontes, segundo o comunicado.

Acrescentou ainda que 72% das libertações planeadas são sob a forma de petróleo bruto e 28% são derivados de petróleo.

Atualmente, os países com a AIE têm reservas governamentais de 271,7 milhões de barris, reservas industriais obrigatórias de 116,6 milhões de barris e reservas de outras fontes existentes de 23,6 milhões de barris, cujas datas atuais são 15 de março e foram publicadas pela agência em comunicado.

Segundo os dados, e por regiões, os países da América têm 172,2 milhões de barris de reservas públicas e 23,6 milhões adicionais de outras fontes, com uma composição total de petróleo bruto.

Na Ásia e Oceânia, os volumes ascendem a 66,8 milhões de barris de reservas governamentais e 41,8 milhões de reservas da indústria, com uma quota de 60% de crude e 40% de produtos petrolíferos.

Na Europa, os países-membros da AIE libertam 32,7 milhões de barris de reservas públicas e 74,8 milhões de reservas obrigatórias neste setor industrial, compostos por 32% de crude e 68% de produtos refinados.

A AIE indica que se trata da sexta ação conjunta de emergência adotada pelos membros, desde a criação do organismo em 1974, depois de intervenções semelhantes em 1991, 2005, 2011 e em duas ocasiões em 2022.

A organização alerta ainda que a guerra no Médio Oriente está a provocar a maior interrupção da história no fornecimento do mercado petrolífero mundial.

Embora a libertação coordenada de reservas constitua o maior mecanismo de emergência utilizado até agora, e tenha trazido um importante contributo para o mercado, a AIE enfatizou que a retoma do trânsito normal dos navios através do estrito de Ormuz será o fator decisivo para restabelecer os fluxos estáveis de crude.

c/Lusa
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Irão lista 56 museus e sítios históricos atingidos por ataques aéreos

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O Governo iraniano estima que os ataques aéreos israelitas e norte-americanos tenham atingido pelo menos 56 museus e sítios históricos em todo o país desde o início da campanha de bombardeamentos, no final do mês passado.

A estimativa mais recente, publicada pela agência de notícias semioficial Tasnim, citada pela Europa Press, confirma danos no Palácio Golestan, Património Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, na segla em inglês) e ex-palácio real da era Cajar, na histórica Cidadela de Teerão, no Palácio de Mármore, no edifício da Polícia Municipal, no antigo edifício do Senado, na Mesquita Sepahsalar e no Palácio Farahabad.

As autoridades relatam ainda danos no Museu Arqueológico de Sanandaj e nos museus de Khosrowabad e Asef Vaziri, na província do Curdistão iraniano.

Os monumentos históricos de Isfahan também sofreram danos significativos nas recentes vagas de ataques, particularmente o complexo da Praça Naqsh-e Jahan, um dos maiores do mundo, Património Mundial da UNESCO, a Grande Mesquita Abássida do Imã Khomeini e o Palácio Chehel Sotoun.

A histórica Escola Secundária Kezazi em Kermanshah, a Mansão Sabzabad, a Casa Branca em Band Siraf (Província de Bushehr) e o Museu Arqueológico de Darehshahr em Ilam também foram afetados.

A UNESCO manifestou a sua preocupação com os danos nos sítios do Património Mundial e reiterou que os bens culturais estão protegidos pelo direito internacional. Este organismo internacional reconheceu um total de 29 sítios do Património Mundial neste país da Ásia Central.

Lusa
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Teerão descarta negociações para terminar conflito

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O Irão "não vê razões para negociar" com os Estados Unidos, afirmou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter indicado que Teerão deseja um acordo para terminar a guerra.

"Não vemos motivos para negociar com os americanos porque estávamos no meio de negociações com eles quando decidiram atacar-nos, e esta foi a segunda vez", declarou Araghchi em entrevista à cadeia televisiva CBS.

O ministro iraniano referia-se à operação norte-americana em junho de 2025 contra instalações do programa nuclear do Irão, em plenas negociações com Washington, uma situação que voltou a acontecer com o confito em curso, desencadeado pela ofensiva aérea israelo-americana em 28 de fevereiro, que voltou a interromper o diálogo com Teerão.

O Presidente norte-americano afastou de novo no sábado a possibilidade de um acordo com o Irão neste momento.

"O Irão quer fazer um acordo, e eu não quero, porque os termos do acordo ainda não são suficientemente bons", declarou, em entrevista à cadeia NBC.

Para Trump, os termos de um entendimento precisam ser "muito fortes" e incluir um compromisso de Teerão para abandonar as suas ambições nucleares.

Até à data, o líder da Casa Branca indicou vários prazos e objetivos para o fim da ofensiva militar.

Dois dias depois do início dos ataques, afirmou que poderia durar "quatro ou cinco semanas", na semana passada reduziu o prazo e disse que estava "prestes a terminar" e na sexta-feira respondeu que vai durar "o tempo que for preciso".

O porta-voz do exército israelita disse hoje que as Forças de Defesa de Israel preveem que a guerra com o Irão poderá durar mais três a seis semanas e que ainda há milhares de objetivos militares pela frente.

Lusa
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EUA preveem que guerra com o Irão termine nas próximas semanas

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O secretário norte-americano de Energia, Chris Wright , disse que espera que a guerra com o Irão termine dentro das "próximas semanas".

“Acredito que esse conflito certamente chegará ao fim nas próximas semanas – talvez até antes. Mas o conflito chegará ao fim nas próximas semanas, e veremos uma recuperação no fornecimento [de energia] e uma queda nos preços depois disso”, disse à ABC News.
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Israel pondera cancelar acordo de gás com Líbano

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O Governo de Israel está a considerar cancelar um acordo de gás com o Líbano, informou a rádio GLZ no domingo , citando o ministro israelita da Energia, Eli Cohen.
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Membro do Hamas morto em ataque israelita sul do Líbano

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Um ataque israelita na região de Sidon, no sul do Líbano, na madrugada de domingo, matou um membro do Hamas, informou à AFP uma fonte do grupo militante palestino.
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Emirados Árabes Unidos intercetaram vários mísseis balísticos e drones iraniano

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“As defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos intercetaram quatro mísseis balísticos e seis drones”, afirmou em comunicado o Ministério da Defesa, acrescentando ainda que as defesas aéreas "intercetaram 298 mísseis balísticos, 15 mísseis de cruzeiro e 1.606 drones" desde o início da guerra entre os EUA e Israel contra o Irão.



Nos Emirados Árabes Unidos, pelo menos seis pessoas foram mortas e 142 ficaram feridas em ataques iranianos durante a guerra.
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Ataques aéreos israelitas no Líbano já mataram 850 pessoas

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Os ataques aéreos israelitas no Líbano mataram 850 pessoas desde 2 de março, incluindo 107 crianças, anunciou hoje o Ministério da Saúde, num novo balanço.
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Ataques causaram 16 mortos e 223 feridos entre pessoal médico

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As autoridades iranianas denunciaram hoje que os ataques dos Estados Unidos e de Israel causaram 16 mortos e 223 feridos entre pessoal médico e que 152 centros de saúde foram danificados desde o início do conflito, em fevereiro.
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Israel crê que guerra dure mais três a seis semanas

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"Estamos preparados, em coordenação com os nossos aliados americanos, com planos que se estenderão pelo menos até ao feriado judaico da Páscoa [que começa a 1 de abril], daqui a cerca de três semanas. E temos planos mais ambiciosos que abrangem até mais três semanas", precisou Effie Defrin, em entrevista à cadeia televisiva CNN. 

O porta-voz militar observou, no entanto, que as forças israelitas "não trabalham com um cronómetro ou calendário, mas para atingir os seus objetivos", que consistem em "enfraquecer severamente o regime iraniano".
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Fecho do Estreito de Ormuz preocupa produtores de ovos de Lafões

Os produtores de ovos da zona de Lafões estão preocupados com a possível falta de rações para as galinhas. O fecho do Estreito de Ormuz obriga a outras manobras e a custos mais elevados.

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Líbano mostra-se disponível para negociar diretamente com Israel

Beirute voltou a viver uma madrugada de intensos ataques. Israel diz que foram destruídos vários centros de comando do Hezbollah.

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Mísseis iranianos atingem Israel e Teerão deixa ameaça a Netanyahu

O Irão promete "caçar e matar" Benjamim Netanyahu. Ao décimo sexto dia de guerra, Israel voltou a ser atacado por mísseis iranianos. Países do Golfo Pérsico foram também atingidos. Telavive respondeu com uma vaga de ataques ao oeste do Irão.

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Israel reafirma objetivo de só parar a guerra quando eliminar ameaças

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O chefe da diplomacia israelita insiste que a guerra contra o Irão vai durar até que sejam eliminadas as "ameaças existenciais" que o país representa para Israel.

"Queremos acabar com as ameaças existenciais do Irão a longo prazo, não queremos ir todos os anos para outra guerra", declarou Gideon Saar, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

O ministro israelita elogiou a coordenação político-militar diária com Washington e acusou Teerão de atacar civis e de cometer "crimes de guerra".
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Papa apela ao cessar-fogo no Médio Oriente

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"Em nome dos cristãos do Médio Oriente e de todos os homens e mulheres de boa vontade, dirijo-me aos responsáveis por este conflito. Cessem o fogo, reabram os canais de diálogo", disse o pontífice da janela do Palácio Apostólico, este domingo. "A violência nunca poderá conduzir à justiça, à estabilidade e à paz que os povos tanto anseiam".
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Desenvolvimentos no 16.º dia da guerra no Médio Oriente

Principais acontecimentos relacionados com a guerra no Médio Oriente, que entrou hoje no seu 16.º dia, com base na agência de notícias France-Presse (AFP):

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+++ Israel não prevê negociações diretas com o Líbano +++

O chefe da diplomacia israelita afirmou hoje que não estão previstas negociações diretas com o Líbano para pôr fim à guerra desencadeada a 02 de março por um ataque do Hezbollah contra Israel, à margem da guerra no Irão.

Uma fonte oficial libanesa tinha dito no sábado à AFP que estava a formar uma delegação para negociar com Israel com vista ao fim da guerra.

A mesma fonte referiu, contudo, que nem a data nem o local de tais discussões foram ainda fixados, estando Paris e Chipre a ser considerados.

+++ Irão diz ter realizado ataques com drones em Israel +++

O exército iraniano declarou hoje ter realizado ataques com drones visando, nomeadamente, uma importante unidade policial e um centro de comunicações por satélite em Israel, num comunicado divulgado pela agência de notícias oficial IRNA.

+++ Irão alerta contra qualquer ação que possa expandir a guerra +++

O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, exortou hoje as outras nações a "absterem-se de qualquer ação que possa levar a uma escalada e a uma extensão do conflito".

O aviso foi feito durante uma conversa telefónica com o homólogo francês, Jean-Noel Barrot, e após um pedido de auxílio do Presidente norte-americano, Donald Trump, para garantir a segurança no estreito de Ormuz.

+++ Israel aprova verba orçamental "de emergência" +++

O Governo israelita aprovou uma verba de 2,6 mil milhões de shekels (692,9 milhões de euros) para compras militares de emergência, informou hoje a imprensa israelita.

A decisão foi tomada pelo Governo de Benjamin Netanyahu na noite de sexta-feira para sábado, durante uma reunião por videoconferência.

A verba servirá para "compras de segurança" e para responder "a necessidades urgentes", referiu o diário Haaretz, sem adiantar mais detalhes.

+++ Governo britânico considera vital uma "desescalada do conflito" no Médio Oriente +++

O ministro da Energia britânico, Ed Miliband, considerou hoje essencial reduzir as tensões no Médio Oriente, após o apelo de Donald Trump para que os navios de guerra de outros países contribuam para a proteção dos abastecimentos mundiais de petróleo que transitam pelo estreito de Ormuz.

+++ Preocupação no Iraque com ataques de drones +++

As autoridades iraquianas manifestaram hoje preocupação com os repetidos ataques de drones nas proximidades do aeroporto de Bagdad, que ameaçam diretamente uma prisão de alta segurança onde estão detidos presumíveis jihadistas do grupo Estado Islâmico (EI).

+++ Seul analisa apelo de Trump para enviar navio para o estreito de Ormuz +++

A Coreia do Sul está a analisar o pedido de Trump para enviar um navio para o estreito de Ormuz para garantir a segurança da rota petrolífera do Golfo.

+++ Israel anuncia ataques no oeste do Irão +++

O exército israelita anunciou hoje ter lançado uma "vasta vaga" de ataques contra infraestruturas iranianas no oeste do país, ao 16.º dia da ofensiva conduzida conjuntamente com os Estados Unidos contra a República Islâmica.

+++ Detenção no Irão de 20 pessoas por alegadas ligações a Israel +++

As autoridades iranianas detiveram pelo menos 20 pessoas na província do Azerbaijão Ocidental (noroeste) por terem "transmitido informações sobre locais militares, policiais e de segurança ao inimigo sionista", noticiou a agência de notícias Fars.

+++ Guardiões da Revolução juram matar Netanyahu +++

Os Guardiões da Revolução juraram hoje "caçar e matar" o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

"Se este criminoso assassino de crianças ainda estiver vivo, continuaremos a caçá-lo e matá-lo-emos com todas as nossas forças", prometeu a poderosa força armada ideológica da República Islâmica do Irão.

+++ Explosões no Bahrein +++

Fortes explosões fizeram-se ouvir na madrugada de hoje em Manama, a capital do Bahrein, segundo dois jornalistas da AFP no local.

Desde o início da guerra, o Bahrein afirmou ter intercetado 125 mísseis e 203 drones iranianos, com um balanço de dois mortos.

Nos outros países do Golfo, estes ataques causaram 24 mortos.

O Ministério da Defesa saudita relatou a destruição de 10 drones que visavam o leste do país e a capital, Riade.

+++ Equipa de futebol iraquiana no México +++

A seleção de futebol do Iraque viajará para o México para disputar o jogo de `play-off` para o Mundial-2026, apesar das dificuldades de viagem provocadas pela guerra no Médio Oriente, confirmou o presidente da Federação Iraquiana, Adnan Dirjal.

O jogo será disputado a 31 de março em Monterrey.

+++ Emirados escolhem a contenção +++

Os Emirados Árabes Unidos têm o "direito de se defender" contra os ataques iranianos, mas continuam a escolher a contenção, declarou o conselheiro do presidente Anwar Gargash.

O Irão alertou que considera os portos do país como alvos legítimos.

+++ Seis futebolistas iranianas retiram pedido de asilo na Austrália +++

Mais três membros da equipa feminina iraniana de futebol que tinham pedido e obtido asilo na Austrália decidiram regressar ao Irão, após uma primeira jogadora o ter feito esta semana, segundo o ministro do Interior australiano, Tony Burke.

Seis jogadoras e um membro da equipa técnica tinham pedido refúgio na Austrália após terem sido qualificados como "traidores em tempo de guerra" no Irão.

+++ Trump quer ajuda no estreito de Ormuz +++

Trump exortou os países que dependem do petróleo que transita pelo estreito de Ormuz, bloqueado de facto pelo Irão, a assegurarem a segurança em coordenação com os Estados Unidos.

"Os Estados Unidos da América venceram e aniquilaram completamente o Irão, tanto militar como economicamente (...), mas os países do mundo que se abastecem de petróleo via estreito de Ormuz devem zelar pela segurança desta passagem, e nós ajudá-los-emos", escreveu na rede social de que é proprietário.

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Irão assegura que líder supremo Mojtaba Khamenei está vivo

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O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros assegurou, na rede social Telegram, que o líder supremo do Irão está vivo. Abbas Araghchi garante que Mojtaba Khamenei está bem de saúde e a controlar todo o andamento da situação no país.
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Coreia do Sul pondera enviar navios de guerra

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A Coreia do Sul vai analisar o pedido de Trump para enviar navios de guerra para o Estreito de Ormuz. O gabinete presidencial coreano diz que vai ponderar cuidadosamente os apelos do presidente dos Estados Unidos.
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Teerão aconselha outros países a evitar ações que possam expandir a guerra

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O Irão aconselhou hoje outros países a evitar qualquer ação que possa expandir a guerra com os Estados Unidos e Israel, após o apelo do Presidente norte-americano sobre segurança no estreito de Ormuz.
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Israel lança nova ofensiva e Teerão ataca base dos EUA e alvos israelitas

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Israel anunciou o lançamento de uma nova ofensiva no oeste do Irão e a Guarda Revolucionária iraniana reivindicou ataques com mísseis contra uma base aérea norte-americana e alvos israelitas. O exército israelita lançou “uma vaga de ataques contra infraestruturas do regime terrorista iraniano no oeste do Irão”, disseram os militares num comunicado citado pela agência francesa AFP.
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"Nem sei se está vivo". Trump admite que alegada morte de Mojtaba Khamenei seja apenas "um rumor"

Donald Trump considera a alegada morte do líder supremo do Irão "um rumor", embora tenha sublinhado que Mojtaba Khamenei não foi visto em público desde o início do conflito.

Kevin Lamarque - Reuters

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O presidente dos Estados Unidos disse que acredita que o novo líder supremo do Irão não está vivo, justificando a alegação por este não ter aparecido em público na sua primeira declaração ao país.

Trump ressalva que se trata de um rumor mas diz que "se Khamenei estiver vivo deve render-se".

Na quinta-feira, Khamenei dirigiu-se pela primeira vez à nação desde que foi eleito, a 8 de março, como novo líder supremo, mas o discurso foi lido por uma apresentadora na televisão nacional.

"Nem sei se [Khamenei] está vivo. Até agora, ninguém conseguiu prová-lo", disse o líder dos EUA no sábado, durante uma entrevista telefónica à emissora norte-americana NBC.

Segundo relatos de várias fontes próximas do regime, o clérigo de 56 anos foi ferido no mesmo ataque que matou o pai, Ali Khamenei, em 28 de fevereiro, o primeiro dia de bombardeamentos em Teerão.

Trump insistiu que ouviu dizer que o novo líder supremo do Irão "não está vivo", mas acrescentou que "se estiver, deve fazer algo muito inteligente pelo seu país, que é render-se".

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth indicou na sexta-feira que Khamenei foi ferido no decurso da ofensiva aérea israelo-americana e ficou provavelmente desfigurado.

Apesar disso, Donald Trump afastou a notícia da morte do clérigo como "um rumor".

No sábado, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, afirmou que "não há qualquer problema" com Mojtaba Khamenei e disse que o líder supremo "está a cumprir os seus deveres de acordo com a Constituição".

Na sexta-feira, os Estados Unidos anunciaram uma recompensa de 10 milhões de dólares (8,7 milhões de euros) por informações sobre a localização de altos dirigentes iranianos.

Na mesma entrevista, Donald Trump indicou que os EUA poderão voltar a atacar a ilha de Kharg, o centro da indústria petrolífera do Irão, que disse ter sido alvo de "um dos bombardeamentos mais poderosos" na história do Médio Oriente.

"Talvez" a bombardeiem "mais algumas vezes, só por diversão", disse o Presidente norte-americano.

Trump disse ainda que não está disposto a chegar a um acordo com Teerão.

"O Irão quer chegar a um acordo, e eu não quero porque as condições ainda não são suficientemente boas", afirmou, acrescentando que qualquer acordo teria de ser "muito sólido".

O líder dos EUA recusou-se a dar mais detalhes, mas afirmou que o acordo incluiria um compromisso do Irão de abandonar qualquer pretensão de desenvolver armas nucleares.

Sobre o estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do abastecimento mundial de petróleo, Trump indicou que não é claro se o Irão instalou minas na zona e, por isso, garantiu que seria realizado "um extenso esforço de limpeza".

"Acreditamos que outros países que estão a enfrentar dificuldades e, em alguns casos, a ser impedidos de obter petróleo, se juntarão a nós", acrescentou o republicano.


C/Lusa
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Reino Unido pode enviar drones para Médio Oriente

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Keir Starmer afirmou que o Reino Unido pode enviar milhares de drones intercetores para o Médio Oriente, visto que o país tem sistemas de defesa anti-aérea a serem fabricados para a Ucrânia usar contra a Rússia. A informação está a ser avançada pela imprensa britânica este domingo.
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Tóquio não descarta enviar navios de guerra para Ormuz mas apela à “cautela”

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O Japão afirmou hoje que Tóquio não descarta enviar navios de guerra para defender o Estreito de Ormuz, tal como solicitado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, mas disse que o país deve considerar essa possibilidade com “cautela”.
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Ataques israelitas matam 10 adultos e quatro crianças no Líbano

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Pelo menos 14 pessoas, entre as quais quatro menores, morreram numa série de ataques israelitas contra várias localidades do Líbano. Sete pessoas morreram num ataque de Israel contra um bairro da localidade de Nabatieh, no sul do país, incluindo as quatro crianças, de acordo com dados do Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde.
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Autoridades iranianas detêm mais de 20 pessoas por alegada cooperação com Israel

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As autoridades do Irão detiveram pelo menos 20 pessoas no noroeste do país por alegada cooperação com Israel. Estas detenções ocorreram por ordem judicial por as pessoas terem “transmitido informações sobre locais militares, policiais e de segurança ao inimigo sionista”, disse o procurador da região, Hossein Majidi.
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Guarda Revolucionária do Irão promete "caçar e matar" primeiro-ministro de Israel

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A Guarda Revolucionária iraniana prometeu "caçar e matar" o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

"Se este criminoso assassino de crianças ainda estiver vivo, continuaremos a caçá-lo e a matá-lo com todas as nossas forças", escreveu a Guarda num comunicado.

“Continuaremos a persegui-lo e a matá-lo com toda a força”, acrescenta.

Netanyahu fez uma ameaça velada no início desta semana. Questionado sobre que ações Israel poderia tomar contra o novo líder supremo do Irão e chefe do Hezbollah, Naim Qassem, o primeiro-ministro israelita respondeu: "Eu não faria seguro de vida para nenhum dos líderes dessa organização terrorista".
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Trump diz que Irão quer chegar a acordo

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Os Estados Unidos avisam que podem voltar a atacar a Ilha de Kharg no Irão "só por diversão". Isto segundo as declarações de Donald Trump a um canal de notícias norte-americano. 

O presidente norte-americano afirmou, também que, embora o regime de Teerão pareça disposto a fechar um acordo para pôr fim ao conflito "os termos ainda não são suficientemente bons".

Trump disse ainda que os Estados Unidos "demoliram totalmente" a maior parte da Ilha de Kharg.
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Emirados Árabes Unidos estão a responder a mísseis e drones iranianos

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“As defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos estão atualmente a responder a ameaças de mísseis e drones provenientes do Irão”, afirmou o Ministério da Defesa do país, este domingo, num comunicado.
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Ponto de situação

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  • As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmam ter iniciado ataques em larga escala no oeste do Irão; 
  • o presidente dos EUA diz estar "surpreendido" com o facto de Teerão ter atacado países do Golfo;
  • um ataque de drones atingiu esta noite uma base militar no Aeroporto Internacional de Bagdade, que até há pouco tempo albergava tropas da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos contra jihadistas;
  • Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita relataram ter intercetado vários ataques lançados hoje a partir do Irão, marcando o início do 16.º dia de conflito no Médio Oriente.
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