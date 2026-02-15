Irão disposto a debater concessões para chegar a um acordo nuclear

"Estamos prontos para discutir este e outros assuntos relacionados com o nosso programa, caso eles estejam dispostos a conversar sobre as sanções", disse Takht-Ravanchi.

"Faremos o nosso melhor, mas o outro lado também precisa provar que é sincero", disse.





C/agências

Estados Unidos e Irão reataram conversações há uma semana em Omã, após repetidas ameaças do presidente norte-americano, Donald Trump, de voltar a atacar a República Islâmica.Sabe-se que este novo encontro entre o ministro do Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, e o enviado da Casa Branca Steve Witkoff não se traduziu em resultados concretos, mas ambos os lados concordaram prosseguir o diálogo.Do lado norte-americano tem sido enfatizado que é o Irão que está a atrasar o progresso das negociações, tendo Marco Rubio afirmado no sábado que é "muito difícil chegar" a um acordo. Mas, afirmou à BBC o vice-ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Majid Takht-Ravanchi.Donald Trump tem mantido a pressão sobre o regime de Teerão para chegar a um acordo sobre o programa nuclear iraniano. E ao confirmar a segunda ronda esta semana, Takht-Ravanchi disse queO vice-ministro iraniano indicou ainda à emissora britânica que Teerão propôs diluir o urânio enriquecido a 60 por cento como prova de disponibilidade em fazer concessões.Uma das principais exigências do Irão é que as negociações se concentrem apenas na questão nuclear., acrescentou Takht-Ravanchi.O que seria fundamental para o Irão, que considera as exigências de Washington para o enriquecimento zero de urânio um obstáculo a qualquer acordo e uma linha vermelha, uma violação dos próprios direitos sob o tratado de não proliferação nuclear. Porque segundo o vice-ministroMuitos analistas continuam céticos quanto à possibilidade de um novo acordo, mas Takht-Ravanchi assegurou que o Irão estará na próxima ronda de negociações em Genebra com a esperança de que possa ser alcançado um acordo.