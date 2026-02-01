Mundo
Irão diz que qualquer ataque dos EUA desencadeará guerra regional
O guia supremo iraniano, o ayatollah Ali Khamenei, afirmou hoje que qualquer ataque norte-americano contra o seu país desencadeará "uma guerra regional", num momento em que o Presidente americano, Donald Trump, ameaça recorrer à força contra Teerão.
"Os americanos devem saber que se declararem uma guerra, esta será uma guerra regional", declarou Ali Khamenei, decisor último no Irão, citado pela agência Tasnim.
Os Estados Unidos já realizaram bombardeamentos contra o Irão durante uma guerra de 12 dias, em junho, desencadeada por Israel.