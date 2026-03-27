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Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

Irão e Israel trocam novos ataques. Envio de dez mil militares em análise no Pentágono

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Irão e Israel trocam novos ataques. Envio de dez mil militares em análise no Pentágono

O Irão desencadeou uma nova vaga de bombardeamentos sobre alvos norte-americanos no Golfo Pérsico e Israel, que continua, por sua vez, a atacar o Líbano. Washington esta agora a ponderar, segundo a imprensa norte-americana, o envio de infantaria e blindados para o Médio Oriente. Atualizamos aqui todas as informações sobre o conflito.

Joana Raposo Santos, Carlos Santos Neves - RTP /

Emissão da RTP Notícias

Atef Safadi - EPA

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RTP /

Pentágono pondera envio de mais dez mil operacionais para o Médio Oriente

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  • O Irão anunciou o lançamento de uma nova vaga de bombardeamentos sobre Israel e alvos norte-americanos em países do Golfo Pérsico. Foram também ouvidas explosões no sul de Beirute e em Teerão, consequência de contínuos bombardeamentos das Forças de Defesa de Israel;


  • O Pentágono está a ponderar o envio de mais dez mil operacionais para o Médio Oriente, incluindo tropas terrestres. A notícia foi avançada pelo jornal The Wall Street Journal, que cita fontes não identificadas do Departamento de Defesa. Este potencial destacamento inntegraria infantaria e veículos blindados;


  • O presidente dos Estados Unidos alargou a moratória aos planos para atacar infraestruturas energéticas do Irão por dez dias, até 6 de abril. Donald Trump alega que o pedido para este novo adiamento partiu do Irão e insiste na ideia de que as conversações com Teerão estão a correr "muito bem";


  • O preço do barril de petróleo Brent, referência para a Europa, caiu após o anúncio de Donald Trump. Esta semana, a escalada fixou um novo máximo de 108 dólares por barril;


  • Depois de Teerão ter batido com a porta ao plano de 15 pontos dos Estados Unidos para um cessar-fogo, considerando-o "unilateral e injusto", o presidente norte-americano reiterou também que os iranianos estariam a "implorar por um acordo";


  • Trump afirmou ainda que o Irão está a permitir que alguns petroleiros cruzem Ormuz com suposto sinal de boa-fé;


  • Os Houthis do Iémen desvalorizam a noticiada intenção norte-americana de ocupar a Ilha de Kharg, no Estreito de Ormuz. Não há razões para preocupação, reagem os rebeldes conotados com o regime iraniano;


  • O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel avisou que o Tsahal corre o risco de "colapsar sobre si mesmo", à medida que enfrenta exigências crescentes em múltiplas frentes. Em causa, segundo a imprensa israelita, está a falta de efetivo;


  • Dois navios da transportadora chinesa COSCO Shipping começaram a atravessar o Estreito de Ormuz, dois dias depois de a empresa ter retomado as reservas de contentores com destino a vários países da região;


  • O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, avisou que atacar instalações nucleares no Médio Oriente "teria consequências incalculáveis" e mergulharia a região na miséria. Palavras deixadas durante uma reunião com o diretor-geral da Agência Internacional da Energia Atómica, Rafael Grossi.
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Donald Trump alarga ultimato ao Irão até 6 de abril

O presidente norte-americano deu na tarde desta quinta-feira uma conferência de imprensa com os seus adjuntos durante a qual deixou vários recados a Teerão.

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Israel mobiliza reservistas e Teerão redobra ataques contra Israel

Os enviados especiais da RTP Paulo Jerónimo e José Pinto Dias acompanham no terreno, a partir de Israel, os desenvolvimentos da guerra no Irão.

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EUA, Israel e Irão prosseguem bombardeamentos entre as negociações de paz

Mesmo com as negociações de paz em curso, Israel e Estados Unidos continuam a bombarder o Irão. Israel anunciou ter morto o comandante da Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica. Os Estados Unidos revelaram ter já atingido mais de 10 mil alvos em território iraniano.

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Ucrânia e Arábia Saudita assinam acordo de cooperação de defesa

O acordo visa uma "protecção dos céus" e foi assinado durante uma visita Volodymyr Zelensky a Riade.

Foto: António Mateus - RTP

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Estreito de Ormuz domina agenda do G7

O Estreito de Ormuz poderia reabrir de imediato, se o Irão assim o permitisse. Esta é a convicção de Marco Rubio, que coloca a segurança da via marítima no topo da agenda do G7.

Foto: Brendan Smialowski - Pool via Reuters

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O secretário de Estado norte-americano confirma que a tensão na região será um dos temas centrais no encontro de chefes da diplomacia, que arranca agora.
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