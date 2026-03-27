Irão e Israel trocam novos ataques. Envio de dez mil militares em análise no Pentágono

O Irão desencadeou uma nova vaga de bombardeamentos sobre alvos norte-americanos no Golfo Pérsico e Israel, que continua, por sua vez, a atacar o Líbano. Washington esta agora a ponderar, segundo a imprensa norte-americana, o envio de infantaria e blindados para o Médio Oriente. Atualizamos aqui todas as informações sobre o conflito.