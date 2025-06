Irão e nuclear. Debate intenso em Haia com o dia de hoje a ser um marco para a NATO

Reuters

O presidente dos Estados Unidos chegou ontem ao fim da tarde a Haia, uma cidade que está debaixo da operação Orange Shield - Escudo Laranja, operação de segurança aos chefes de Estado e de Governo dos 32 países da NATO, com 27 mil polícias e 10 mil militares.



Estão também montados vários quilómetros de vedações e baterias antiaéreas instaladas.



Os voos estão proibidos num raio de 16 quilómetros.



Nesta Cimeira, os conflitos globais são inevitavelmente os temas em debate, Ucrânia e Médio Oriente.



Cresce também a discussão sobre se o ataque americano às bases nucleares do Irão resolveu a ameaça nuclear que o mundo temia, ou se apenas a atrasou e por quanto tempo.



Na reunião ontem à noite do Conselho de Seguranças das Nações Unidas sobre o programa nuclear iraniano, o debate foi intenso.



Agora há que por as negociações com Teerão de novo nos caminhos do não confronto e o enviado de Donald Trump para o Médio Oriente - Steve Witkoff - já disse ontem à noite na Fox News, o que é o que está a acontecer.



As negociações entre os Estados Unidos e o Irão são promissoras e Washington espera alcançar um acordo de paz duradouro.