Irão executou estrangeiro por participação nos protestos de janeiro

As execuções têm aumentado no Irão desde o início da guerra desencadeada pelos ataques aéreos israelitas e americanos, a 28 de fevereiro, e muitos dos executados foram pela sua participação nos protestos.





c/ agências

", condenado por envolvimento num acidente que vitimou quatro polícias no centro de Isfahan, "l", informou a agência de notícias Mizan.A Mizan não especificou imediatamente a nacionalidade de Hosseini.No final de dezembro, um movimento de protesto inicialmente lançado contra o elevado custo de vida rapidamente se transformou em manifestações antigovernamentais generalizadas, culminando nos dias 8 e 9 de janeiro.As ONG sediadas no estrangeiro descreveram a repressão como tendo resultado em milhares de mortes.Em resposta, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, denunciou a "hipocrisia" destes países, que acusou de "apoiar o genocídio israelita em Gaza"., com pelo menos 56 pessoas mortas por razões de segurança nacional desde os primeiros enforcamentos ligados aos protestos no início deste ano. A ONU estima que "mais de 100 outras pessoas" correm o risco de sofrer o mesmo destino.Até 2025, as autoridades iranianas terão executado pelo menos 1.639 pessoas, um recorde desde 1989, de acordo com dados das ONG Iran Human Rights, com sede na Noruega, e Together Against the Death Penalty (ECPM).