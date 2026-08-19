Irão expulsa dois diplomatas franceses após decisão semelhante de Paris

O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano acusou os dois diplomatas franceses de "manterem uma reunião secreta em Teerão, em julho, com suspeitos num caso importante de infiltração e ingerência estrangeiras", informou hoje a agência iraniana IRNA, citando um comunicado daquele departamento ministerial.

"As atividades dos diplomatas franceses constituem uma violação do direito internacional, em particular da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961", indicou o ministério.

A declaração de persona non grata impedirá os dois diplomatas, que se encontram fora do Irão, de voltarem a entrar no país persa.

O Irão anunciou a sua decisão depois de a França ter informado ontem que irá expulsar, nos próximos dias, dois diplomatas iranianos colocados em Paris, em resposta à agressão a dois representantes franceses no Irão denunciada em julho por Paris e negada por Teerão.

De acordo com a versão do país europeu, as autoridades iranianas, "em vez de esclarecerem esta agressão premeditada e deliberada e punirem os seus autores", optaram por "proferir acusações totalmente falsas contra os nossos agentes e fabricar do zero um caso de ingerência para justificar as suas ações".

No passado sábado, o Ministério da Inteligência do Irão acusou estes dois diplomatas franceses de participarem numa operação de "infiltração e ingerência" e alertou o Governo de França de que terá de responder pelas atividades dos seus representantes no país.