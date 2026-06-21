Irão garante que Estreito de Ormuz não será reaberto enquanto cessar-fogo no Líbano não for respeitado

Donald Trump voltou a ameaçar Teerão este domingo, escrevendo na rede social Truth que "o Irão tem de impedir imediatamente que os seus aliados" no Líbano "continuem a causar problemas".





"Se não o fizerem, vamos voltar a atacar o Irão com toda a força, tal como fizemos na semana passada, mas ainda com mais força!!!", assegurou.











No sábado, ataques israelitas mataram pelo menos 20 pessoas no Líbano, um dia depois de ter entrado em vigor um cessar-fogo com o Hezbollah, apoiado pelo Irão, após meses de escalada da violência.

O Irão insistiu este domingo que o Estreito de Ormuz está encerrado, ao contrário do que dizem os Estados Unidos, e assegurou que não será reaberto enquanto o cessar-fogo no Líbano não for respeitado e não forem concedidas isenções para a venda de petróleo iraniano.A informação foi avançada à agência iraniana de notícias Tasnim por uma fonte da equipa iraniana de negociação que se encontra na Suíça para conversações com os responsáveis norte-americanos JD Vance, Steve Witkoff e Jared Kushner.Está também presente uma delegação do Paquistão e outra do Catar, países que têm servido de intermediários.Pouco antes destas declarações, o ministro israelita da Defesa afirmou que, pelo que as tropas mantêm as posições na zona de segurança.Na sequência dos ataques, Teerão anunciou o encerramento do Estreito de Ormuz, informação que tem vindo a ser desmentida pelos Estados Unidos., transportando mais de 17 milhões de barris de petróleo com destino aos mercados mundiais, e garantiu que as forças norte-americanas assegurariam a continuidade do tráfego comercial.Este domingo, porém, a agência iraniana de notícias Fars citou uma fonte militar segundo a qual o Estreito de Ormuz continua fechado, acrescentando que a Marinha da Guarda Revolucionária não concedeu autorização para a passagem de quaisquer embarcações até nova ordem.Antes de partir para a Suíça para o encontro com a delegação iraniana, o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou que “com sorte, vamos conseguir avançar na questão nuclear e na questão do cessar-fogo no Líbano”, com a possibilidade de “alguns dias de negociações”.