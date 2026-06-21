JD Vance na Suíça para negociações de paz com Estreito de Ormuz em pano de fundo

JD Vance na Suíça para negociações de paz com Estreito de Ormuz em pano de fundo

O Estreito de Ormuz e o Líbano são temas incontornáveis da reunião de alto nível deste domingo entre Teerão e Washington em Bürgenstock, na Suíça.

RTP /
Foto: Matt Rourke - Pool via Reuters

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O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, chegou este domingo à Suíça para se juntar aos enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner nas negociações de paz com o Irão. Também parte da delegação do Paquistão já chegou. O país tem servido de intermediário, à semelhança do Catar, que deverá marcar igualmente presença no encontro.

O fim dos ataques israelitas é uma exigência do Irão para o memorando de entendimento com os Estados Unidos avançar mas, na véspera do encontro em Bürgenstock, as autoridades libanesas davam conta de sete mortos em ataques de Israel no leste e no sul do país.

Devido ao reacender das tensões, não deverão ainda arrancar as negociações técnicas para o processo final de paz entre Washington e Teerão, negociações que deverão durar 60 dias.

“Penso que, com sorte, vamos conseguir avançar na questão nuclear e na questão do cessar-fogo no Líbano”, com a possibilidade de “alguns dias de negociações”, afirmou JD Vance aos jornalistas na Base Conjunta de Andrews, em Maryland, antes de partir para a Suíça.

O Irão adiantou, por sua vez, que vai deixar bem claro aos Estados Unidos que não pretende avançar com o memorando de entendimento enquanto não cessarem as hostilidades no Líbano. Essa é, aliás, uma das cláusulas do acordo provisório alcançado com Washington.

A delegação iraniana que chegou à Suíça ontem à noite é composta pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Aragachi, e pelo presidente do parlamento iraniano, Mohammad Galif.

No sábado, o Irão anunciou que iria encerrar novamente o Estreito de Ormuz em resposta aos ataques israelitas no Líbano. Já Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ameaçou impor uma tarifa na passagem pelo Estreito se as negociações com o Irão fracassarem.

O Comando Central dos EUA informou entretanto que 55 navios mercantes atravessaram o Estreito no sábado, transportando mais de 17 milhões de barris de petróleo com destino aos mercados mundiais, e garantiu que as forças norte-americanas assegurariam a continuidade do tráfego comercial.

Este domingo, a agência iraniana de notícias Fars citou uma fonte militar segundo a qual o Estreito de Ormuz continua fechado, acrescentando que a Marinha da Guarda Revolucionária não concedeu autorização para a passagem de quaisquer embarcações até nova ordem.

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