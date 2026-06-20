Mundo
Guerra no Médio Oriente
Trump diz que não haverá portagens no Estreito de Ormuz a menos que EUA as imponham
Os EUA garantem que o Estreito de Ormuz permanece aberto, mas o Irão anunciou o encerramento desta via navegável.
O presidente dos Estados afirmou este sábado que não será cobrada qualquer portagem pela passagem pelo Estreito de Ormuz durante ou após o cessar-fogo provisório de 60 dias com o Irão, a menos que os EUA imponham uma no caso de as negociações de paz fracassarem.
“NÃO HAVERÁ PORTAGENS no Estreito de Ormuz durante 60 dias, no período de cessar-fogo, e não haverá portagens após o termo do período de 60 dias, a menos que sejam impostas pelos e para os Estados Unidos da América, caso o acordo não seja concluído”, escreveu Donald Trump numa publicação na rede Truth Social.
A serem aplicadas, essas portagens serviriam para cobrar “os serviços prestados como Anjo da Guarda aos países do Médio Oriente, para efeitos de reembolso de custos passados, presentes e futuros”, elaborou Trump.
Este sábado, o principal comando militar conjunto do Irão afirmou que o Estreito de Ormuz seria encerrado ao tráfego marítimo, invocando alegadas violações de um acordo de cessar-fogo por parte dos EUA e de Israel, segundo a agência noticiosa estatal iraniana Mehr.
Teerão afirmou ainda que o encerramento constituía o “primeiro passo” em resposta ao que descreveu como quebras de compromissos e advertiu que seriam tomadas novas medidas caso a “agressão” continuasse.
As forças dos EUA negaram, porém, as alegações do Irão de que este teria encerrado o Estreito de Ormuz, afirmando que esta via navegável estratégica permanecia aberta e que as forças norte-americanas estavam a monitorizar a situação para garantir que assim continuasse.
“O Irão não controla o Estreito de Ormuz”, afirmou à agência Reuters o porta-voz do Comando Central dos EUA, Tim Hawkins. “O tráfego continua a fluir e as forças norte-americanas estão a monitorizar a situação para garantir que assim continue”.
A Guarda Revolucionária iraniana declarou entretanto que o Estreito de Ormuz estava fechado e alertou os navios para que não se aproximassem da via navegável, lançando novas dúvidas sobre o futuro de um acordo de cessar-fogo destinado a abrir caminho a negociações de paz.
“NÃO HAVERÁ PORTAGENS no Estreito de Ormuz durante 60 dias, no período de cessar-fogo, e não haverá portagens após o termo do período de 60 dias, a menos que sejam impostas pelos e para os Estados Unidos da América, caso o acordo não seja concluído”, escreveu Donald Trump numa publicação na rede Truth Social.
A serem aplicadas, essas portagens serviriam para cobrar “os serviços prestados como Anjo da Guarda aos países do Médio Oriente, para efeitos de reembolso de custos passados, presentes e futuros”, elaborou Trump.
Este sábado, o principal comando militar conjunto do Irão afirmou que o Estreito de Ormuz seria encerrado ao tráfego marítimo, invocando alegadas violações de um acordo de cessar-fogo por parte dos EUA e de Israel, segundo a agência noticiosa estatal iraniana Mehr.
Teerão afirmou ainda que o encerramento constituía o “primeiro passo” em resposta ao que descreveu como quebras de compromissos e advertiu que seriam tomadas novas medidas caso a “agressão” continuasse.
As forças dos EUA negaram, porém, as alegações do Irão de que este teria encerrado o Estreito de Ormuz, afirmando que esta via navegável estratégica permanecia aberta e que as forças norte-americanas estavam a monitorizar a situação para garantir que assim continuasse.
“O Irão não controla o Estreito de Ormuz”, afirmou à agência Reuters o porta-voz do Comando Central dos EUA, Tim Hawkins. “O tráfego continua a fluir e as forças norte-americanas estão a monitorizar a situação para garantir que assim continue”.
A Guarda Revolucionária iraniana declarou entretanto que o Estreito de Ormuz estava fechado e alertou os navios para que não se aproximassem da via navegável, lançando novas dúvidas sobre o futuro de um acordo de cessar-fogo destinado a abrir caminho a negociações de paz.