Trump diz que não haverá portagens no Estreito de Ormuz a menos que EUA as imponham

O presidente dos Estados afirmou este sábado que não será cobrada qualquer portagem pela passagem pelo Estreito de Ormuz durante ou após o cessar-fogo provisório de 60 dias com o Irão, a menos que os EUA imponham uma no caso de as negociações de paz fracassarem., escreveu Donald Trump numa publicação na rede Truth Social.A serem aplicadas, essas portagens serviriam para cobrar “os serviços prestados como Anjo da Guarda aos países do Médio Oriente, para efeitos de reembolso de custos passados, presentes e futuros”, elaborou Trump.Este sábado, o principal comando militar conjunto do Irão afirmou que, segundo a agência noticiosa estatal iraniana Mehr.Teerão afirmou ainda que o encerramento constituía o “primeiro passo” em resposta ao que descreveu como quebras de compromissos e advertiu que seriam tomadas novas medidas caso a “agressão” continuasse.As forças dos EUA negaram, porém, as alegações do Irão de que este teria encerrado o Estreito de Ormuz, afirmando quepara garantir que assim continuasse.“O Irão não controla o Estreito de Ormuz”, afirmou à agência Reuters o porta-voz do Comando Central dos EUA, Tim Hawkins. “O tráfego continua a fluir e as forças norte-americanas estão a monitorizar a situação para garantir que assim continue”.A Guarda Revolucionária iraniana declarou entretanto que o Estreito de Ormuz estava fechado e alertou os navios para que não se aproximassem da via navegável, lançando novas dúvidas sobre o futuro de um acordo de cessar-fogo destinado a abrir caminho a negociações de paz.