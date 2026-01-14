Irão na mira de Trump. Regime balança entre diplomacia e retórica de guerra

Um responsável iraniano afirmou na terça-feira que cerca de duas mil pessoas foram mortas, a primeira vez que as autoridades divulgaram um número total de mortos em mais de duas semanas de protestos em todo o país.

Julgamentos rápidos e públicos



Gholamhossein Mohseni Ejei prometeu julgamentos "rápidos" para os suspeitos detidos durante os protestos, que as autoridades classificaram como "tumultos", informou esta quarta-feira a televisão estatal.



Grupos de defesa dos Direitos Humanos reportam milhares de detenções desde o início do movimento, a 28 de Dezembro, e temem o uso generalizado da pena de morte. A HRANA afirmou ter verificado até ao momento a morte de 2.403 manifestantes, 147 indivíduos ligados ao governo, 12 menores de 18 anos e nove civis que não participavam nos protestos.



Segundo organizações de defesa dos direitos humanos, incluindo a Amnistia Internacional, o Irão é o segundo país que mais pessoas executa no mundo, a seguir à China, que, segundo consta, realiza milhares de execuções por ano, embora não existam números precisos disponíveis.

"Ajuda a caminho"

A missão iraniana na ONU acusou os Estados Unidos de tentarem derrubar o regime pela força, “orquestrando os distúrbios e o caos como modus operandi para criar um pretexto para a intervenção militar”.

Irão promete retaliar

Esta quarta-feira, o ministro iraniano da Defesa, Aziz Nafizardeh, avisou que o seu país atacará as bases norte-americanas na região caso os Estados Unidos lancem uma ofensiva contra a Nação persa.

O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi, falou com o seu homólogo nos Emirados Árabes Unidos, revelou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão esta quarta-feira. O país do Golfo Pérsico é um dos principais parceiros comerciais do Irão, além de ser um aliado próximo dos Estados Unidos e de Israel.

Protestos começaram a 28 de dezembro

As autoridades iranianas adotaram uma dupla abordagem, reprimindo os protestos, mas também considerando legítimos os protestos contra os problemas económicos.





c/ agências

