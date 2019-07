Irão nega abate de drone por parte dos EUA

RTP19 Jul, 2019, 12:31 | Mundo

Esta sexta-feira, o Irão pronunciou-se relativamente ao mais recente incidente com os Estados Unidos. O país iraniano nega o abate de um drone, depois de Donald Trump ter comunicado o oposto.



Na quinta-feira, o Presidente dos Estados Unidos informou no Twitter que um navio de guerra norte-americano tinha abatido um drone identificado como iraniano.



“O drone foi imediatamente destruído”, declarou Trump. De acordo com o Presidente norte-americano, o aparelho aproximou-se perigosamente do USS Boxer, um navio anfíbio, e ignorou “várias ordens para se afastar”, tornando-se “uma ameaça para o navio e para a tripulação”.



O Irão, por sua vez, nega as afirmações de Trump, assegurando que todos os drones “retornaram em segurança para as suas bases”.



“Não perdemos nenhum drone no Estreito de Ormuz nem em qualquer outro lugar. Estou preocupado que o USS Boxer tenha abatido o seu próprio UAS [veículo aéreo não tripulado] por engano!”, afirmou o ministro-adjunto dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araqchi, na sua conta do Twitter.





We have not lost any drone in the Strait of Hormuz nor anywhere else. I am worried that USS Boxer has shot down their own UAS by mistake! — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) 19 de julho de 2019





Donald Trump afirmou que o aparelho se tornou “uma ameaça para o navio e para a tripulação” e apelou a outros países para que protejam as suas embarcações. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif, declarou que o assunto ainda está a ser investigado. “Com base nas últimas informações que recebemos de Teerão, até agora não temos quaisquer indícios sobre a perda de um drone”, acrescentou.Donald Trump afirmou que o aparelho se tornou “uma ameaça para o navio e para a tripulação” e apelou a outros países para que protejam as suas embarcações.



“Esta é a última de muitas ações provocativas e hostis do Irão contra navios em águas internacionais. Os Estados Unidos reservam-se o direito de defender o seu pessoal, os seus equipamentos e os seus interesses, e apelam todas as nações a condenar as tentativas do Irão de perturbar a liberdade de navegação e de comércio internacional”, continuou.



Divulgação de imagens

De acordo com a agência Reuters, a Guarda Revolucionária do Irão revelou que vão ser divulgadas imagens para refutar as alegações de Trump.“Em breve, imagens capturadas pelos drones do USS Boxer serão pulicadas para expor à opinião pública mundial como mentiras e infundadas as alegações de que um drone iraniano foi abatido no Estreito de Ormuz”, afirmou a Guarda Revolucionária do Irão em comunicado.A região do Golfo e do Estreito de Ormuz, por onde transita um terço do petróleo encaminhado por via marítima, tornou-se o centro geopolítico do braço de ferro entre Teerão e Washington.O clima de tensão entre as duas nações tem sido agravado ao longo dos últimos meses. O Presidente dos Estados Unidos tem culpado o Irão por uma série de ataques desde maio sobre o Estreito de Ormuz. Teerão rejeita todas as alegações.