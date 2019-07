Trump. Navio norte-americano abateu drone iraniano no Estreito de Ormuz

RTP18 Jul, 2019, 22:48 / atualizado em 18 Jul, 2019, 22:52 | Mundo

É o incidente mais recente entre nortes-americanos e iranianos na zona, afetada desde há dois meses pelo agravamento da tensão entre ambos.





Depois de "ignorar várias ordens para se afastar", tornando-se "uma ameaça para o navio e para a tripulação", o "drone foi imediatamente destruído", revelou Trump, descrevendo o incidente como "a mais recente nas numerosas ações provocadoras e hostis do Irão, contra os navios que operam em águas internacionais".



I want to apprise everyone of an incident in the Strait of Hormuz today, involving #USSBoxer, a U.S. Navy amphibious assault ship. The BOXER took defensive action against an Iranian drone.... pic.twitter.com/Zql6nAUGxF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de julho de 2019

"Não temos informação sobre termos perdido um drone hoje", disse Zarif aos jornalistas que o inquiriram no edifício das Nações Unidas.

Uma longa lista de "incidentes"



Teerão afirma ter por seu lado abatido, a 20 de junho, um drone norte-americano que se encontrava, garante, no espaço-aéreo iraniano.







Dois dias depois, Donald Trump afirmou ter recusado no último minuto na ordem de atacar o Irão em represália, para evitar um grande número de vítimas humanas. Manteve contudo a retórica ameaçadora. Nos últimos dias, têm surgido informações, não confirmadas, de que Teerão estará a utilizar drones para espiar bases, tropas e navios norte-americanos, em áreas vizinhas do Irão.



"Os Estados Unidos reservam-se o direito de defender o seu pessoal, os seus equipamentos e os seus interesses, e apelam todas as nações a condenar as tentativas do Irão de perturbar a liberdade de navegação e de comércio internacional", acrescentou.Um porta-voz do Pentágono, Jonathan Hoffman, referiu que o drone foi abatido cerca das 10h00 locais [05h30 GMT], quando o USS Boxer se preparava para entrar no estreito de Ormuz.Em Nova Iorque, antes de entrar para uma reunião com o secretário-geral da ONU, António Guterres, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Javad Zarif, afirmou desconhecer por completo a ocorrência.A região do Golfo e do Estreito de Ormuz, por onde transita um terço do petróleo encaminhado por via marítima, tornou-se o centro geopolítico do braço de ferro entre Teerão e Washington, esta última apoiada pelo seu maior aliado local, o reino da Arábia Saudita, eterno rival do Irão.Os norte-americanos pretendem formar uma coligação internacional para escoltar os petroleiros e outros navios no Golfo. Esta quinta-feira, em visita a uma base aérea na Arábia Saudita, o chefe do comando central norte-americano, Kenneth McKenzie, prometeu agir "energicamente" para garantir a segurança do transporte marítimo na zona.Os Estados Unidos reforçaram a sua presença militar na região, depois de acusarem os iranianos de tentarem sabotar quatro navios na zona de Ormuz, em maio, e de estarem por trás de dois ataques de origem desconhecida em junho, contra dois petroleiros - um japonês e outro norueguês - ao largo das costas iranianas do Mar de Omã. Teerão rejeita as acusações.Horas antes do incidente desta quinta-feira, os Guardas da Revolução, o exército da República Islâmica iraniana, anunciaram ter arrestado dia 14 de julho no Estreito de Ormuz, "um petroleiro estrangeiro" e a sua tripulação, sob acusação de "contrabando" de combustível.Há dois dias, o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, anunciou por seu lado que o seu país irá responder "no momento e lugar oportunos" à interceção, a quatro de julho, de um petroleiro iraniano por autoridades britânicas, ao largo de Gibraltar.Nos dias seguintes, Londres enviou para a zona vasos de guerra para escoltar o trânsito de navios britânicos.