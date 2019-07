Vistos e serviços consulares portugueses suspensos no Irão por segurança

RTP17 Jul, 2019, 18:56 / atualizado em 17 Jul, 2019, 19:03 | Mundo

"Razões de segurança" é o motivo indicado para a suspensão, que se espera dure pouco tempo.









A notícia foi primeiro avançada pelo jornal Público e confirmada depois pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, após ser questionado pelo CDS-PP em sede de Comissão, na Assembleia da República.

De acordo com um comunicado publicado na terça-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros esclarece que não foi só a atribuição dos vistos a ser suspensa, mas todas as atividades da secção consular, referindo que as razões de segurança invocadas estão ligadas às condições de funcionamento do consulado.

O Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa afastou igualmente quaisquer razões diplomáticas.

O MNE, Augusto Santos Silva, deixou a garantia de que o retomar da atividade consular será tão breve quanto possível e que, entretanto, se irão procurar alternativas a emissão de documentos indispensáveis a circulação de pessoas.Já o embaixador do Irão em Lisboa não quis comentar a situação à RTP.Em março, um funcionário iraniano da embaixada portuguesa foi atingido a tiro, sobrevivendo. O sucedido foi notícia tanto no Irão como em Portugal, com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Santos Silva, a falar em emboscada.O então porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão invocou "motivos pessoais", que estariam por trás do ataque.O incidente foi de qualquer modo considerado uma quebra de segurança.