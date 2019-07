Irão acusado de tentar intercetar navio britânico

RTP11 Jul, 2019, 12:49 | Mundo

"Contra as regras do direito internacional, três navios iranianos tentaram impedir a passagem do navio mercante “The British Heritage”, no Estreito de Ormuz", declarou um porta-voz do Governo britânico.



O petroleiro britânico tinha deixado o Golfo Pérsico e navegava para o Estreito de Hormuz quando foi, alegadamente, intercetado por embarcações da Guarda Revolucionária do Irão. Os iranianos ordenavam que o navio alterasse a trajetória e seguisse em águas mais próximas do país.





De acordo com as autoridades britânicas, a Marinha Real Britânica HMS Montrose “foi forçada a posicionar-se entre os navios iranianos e a British Heritage e a emitir advertências verbais aos navios iranianos, que acabaram por se afastar”.



Irão nega incidente

Sucessivas tensões

"Não houve qualquer confronto com navios estrangeiros, incluindo britânicos, nas últimas 24 horas", declarou a Guarda Revolucionária iraniana à agência de notícias Sepah News, em reação à declaração do Governo britânico.O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif, negou as acusações e classificou o relatório britânico como “inútil”, segundo a agência semi-oficial Fars.“Aparentemente, o petroleiro britânico passou. O que [os britânicos] disseram e as reivindicações que foram feitas são para criar tensão e essas alegações não têm valor”, argumenta Javad Zarif.O incidente surge uma semana após a Marinha Real Britânica ter apreendido um navio-tanque iraniano, Grace 1, em Gibraltar, sob suspeitas de infringir as sanções da União Europeia ao levar petróleo para a Síria. Após o acontecimento, o Presidente iraniano, Hassan Rouhani, lançou um aviso ao Reino Unido alertando de que “veriam as consequências”.O Irão tem estado igualmente em constante tensão com os EUA, após ter enriquecido urânio a um nível proibido pelo acordo nuclear alcançado em 2015.Sem vista à retoma do compromisso por parte do Irão para com o acordo nuclear, Donald Trump ameaçou esta quarta-feira que as sanções ao Teerão serão agravadas “em breve”.Os EUA revelaram ainda estar a planear uma aliança militar para patrulhar as águas ao largo do Irão e do Iémen, com o objetivo de garantir “a liberdade de navegação”.