EUA acusam Irão de "extorsão" e anunciam agravamento de sanções

Graça Andrade Ramos - RTP10 Jul, 2019, 17:39 | Mundo

"O Irão tem estado a "enriquecer" há muito tempo em segredo, em total violação do horrível acordo de 150 mil milhões de dólares realizado por John Kerry e a Administração Obama",Trump esta quarta-feira."As sanções vão em breve ser agravadas, substancialmente", acrescentou.Esta quarta-feira, os membros da AIEA reuniram-se de emergência para analisar se ainda é possível salvar o acordo de 2015, que ofereceu ao Irão a reintegração na comunidade económica internacional e auxílio financeiro, em troca da suspensão do seu programa nuclear.Perante o conselho da AIEA, os Estados Unidos repetiram a sua vontade de dialogar, enquanto acusavam o Irão de "tentativa de extorsão" e alertavam Teerão de que está a isolar-se na cena internacional."Não há qualquer razão credível para o Irão expandir o seu programa nuclear, e não há outra forma de olhar isto além de uma tentativa transparente de extorquir pagamentos da comunidade internacional", acusou em conferência de imprensa, a embaixadora americana à AIEA, Jackie Walcott."Apelamos ao Irão para reverter os seus recentes passos nucleares e parar quaisquer futuros planos de desenvolvimento. Os Estados Unidos tornaram claro que estão abertos à negociação sem pré-condições, e que estamos a oferecer ao Irão a possibilidade de uma total normalização das relações", acrescentou.O porta-voz iraniano para a AIEA, Behrouz Kamalvandi, criticou por seu lado Washingont, por ter abandonado o acordo de 2015, conhecido pela sigla JCPOA, correspondente à designação em inglês do Plano Comum de Ação Abrangente."Abandonarem o acordo foi um enorme erro dos americanos, que causou todos os problemas. Os europeus tiveram tempo suficiente para salvar o pacto", afirmou.Nas últimas duas semanas, o Irão ultrapassou duas regras fundamentais do JCPOA. O Presidente iraniano, Hassan Rouhani, sustentou contudo que as medidas adotadas estavam dentro do Plano.Washington está apostada em isolar o Irão, para o forçar a renegociar o pacto nuclear, além do seu programa de mísseis, e para conter a sua influência na região de Médio Oriente.Na quinta-feira passada, a marinha britânica apreendeu por sua vez, ao largo de Gibraltar, um petroleiro iraniano acusado de transportar petróleo para a Síria, em violação das sanções impostas pela União Europeia.Teerão prometeu retaliar. Em resultado, um petroleiro com bandeira britânica está a ser escoltado por um vaso de guerra também britânico, na sua travessia do Estreito de Ormuz. Um outro petroleiro britânico preferiu voltar para trás e refugiar-se num porto saudita.Os Estados Unidos anunciaram entretanto a intenção de formar uma coligação internacional para patrulhar águas ao largo do Irão e do Iémen, para garantir "a liberdade de navegação".