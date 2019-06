Irão promete resposta "mais decisiva" se não for protegido de sanções

Graça Andrade Ramos - RTP28 Jun, 2019, 18:55 / atualizado em 28 Jun, 2019, 19:06 | Mundo

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Mousavi, durante uma reunião dos países signatários do Acordo Nuclear | Reuters

Teerão promete mesmo uma resposta "mais decisiva" se as potências europeias e a China falharem na oposição às sanções reimpostas por Washington.





Garantia deixada pelo vice-ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros após a reunião desta sexta-feira em Viena de Áustria com os restantes países signatários do Plano Comum de Ação Abrangente - nome oficial do Acordo Nuclear com o Irão, assinado em 2015.



"Foi um passo em frente", disse Abbas Mousavi, no final do encontro, considerado a última oportunidade para salvar o acordo, denunciado pelos Estados Unidos em maio de 2018. "Mas ainda é insuficiente e não corresponde às expetativas iranianas", acrescentou.

Teerão já se disse disposta a renunciar a alguns compromissos do acordo, já a partir de 7 de julho próximo. O regime iraniano apresentou ainda queixa no Conselho de Segurança da ONU, esta sexta-feira, contra os Estados Unidos, devido à violação do seu espaço aéreo por um drone norte-americano no início de junho, descrita como uma "agressão".





As potências signatárias - os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU mais a Alemanha - avisaram Teerão de que o país tem de se manter fiel aos termos do acordo, mas, com os iranianos a exigir antes de mais nada alívio das sanções impostas pelos norte-americanos, a esperança de uma resolução favorável para a crise é mínima.



"Se o INSTEX não responder às exigências iranianas no quadro do acordo nuclear, iremos dar os próximos passos de forma mais decisiva", alertou Mousavi, referindo que a decisão final pertence a Teerão.



Num outro sinal de esfriar de relações, Abbas Mousavi referiu que também "a implementação do mecanismo europeu de comércio", o INSTEX, elaborado pela Alemanha, França e Reino Unido, para contornar algumas das sanções americanas, "foi adiada por falta de compromisso".Os Estados Unidos alargaram entretanto o âmbito do cerco ao regime dos Ayatolas, ameaçando esta sexta-feira sancionar todos os países que importem petróleo iraniano, sem quaisquer exceções. A revelação foi feita pelo enviado especial norte-americano ao Irão, Brian Hook, em Londres."Iremos sancionar quaisquer importações de crude iraniano", afirmou, quando questionado sobre a venda de petróleo do Irão aos países asiáticos, particularmente à China. Hook garante que estes fornecimentos em particular serão analisados pela Administração, no que promete ser uma nova frente na atual batalha comercial entre Washington e Pequim.Hook sublinhou que as sanções serão impostas à "aquisição ilícita" do petróleo iraniano. Em reação, o enviado chinês a Viena de Áustria, para as conversações que tentam salvar o acordo nuclear com o Irão, lembrou que o seu país rejeita as sanções ao Irão."Rejeitamos a imposição unilateral de sanções e para nós a segurança energética é importante", afirmou Fu Cong. "Não aceitamos esta política zero dos Estados Unidos", respondeu ainda, quando questionado sobre se a China irá comprar petróleo iraniano.