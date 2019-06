Aniquilação. Trump ameaça Irão em caso de ataque contra EUA

RTP25 Jun, 2019, 16:57 / atualizado em 25 Jun, 2019, 16:57 | Mundo

“A liderança iraniana não entende as palavras simpatia ou compaixão, nunca as entenderam. Infelizmente, aquilo que entende é força e poder, e os Estados Unidos são, de longe, a mais poderosa força militar do mundo, com 1.5 biliões de dólares investidos apenas nos últimos dois anos”, começou por declarar Trump na rede social Twitter.





Iran leadership doesn’t understand the words “nice” or “compassion,” they never have. Sadly, the thing they do understand is Strength and Power, and the USA is by far the most powerful Military Force in the world, with 1.5 Trillion Dollars invested over the last two years alone.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de junho de 2019

....Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de junho de 2019

“A declaração ignorante e insultuosa feita hoje pelo Irão mostra apenas que eles não entendem a realidade.Basta de John Kerry e Obama”, continuou.“O incrível povo iraniano está a sofrer sem qualquer razão. Os seus líderes gastam todo o dinheiro no terrorismo, e em pouco mais. Os EUA não se esqueceram que o Irão utilizou bombas que mataram 2.000 americanos e feriram muitos mais”.Na segunda-feira, Donald Trump oficializou as sanções contra a liderança iraniana, incluindo Ali Khamenei, líder supremo do Irão, e Javad Zarif, ministro dos Negócios Estrangeiros.“As sanções impostas pela ordem executiva negarão ao líder supremo e ao respetivo gabinete, assim como àqueles estreitamente ligados a ele e ao seu gabinete, o acesso a recursos financeiros chave a apoio”, explicitou Trump no momento da assinatura do decreto.“Os bens doKhamenei e do seu gabinete não serão poupados às sanções”, acrescentou.Em resposta, o porta-voz do Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros declarou esta terça-feira que a “imposição destas sanções inúteis contra o Líder Supremo do Irão e o chefe da diplomacia iraniana”.“A Administração Trump está desesperada e a destruir os mecanismos internacionais estabelecidos para manter a paz mundial e a segurança”, frisou Abbas Mousavi.