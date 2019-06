Irão avisa que novas sanções dos EUA "fecharam a via da diplomacia"

Andreia Martins - RTP25 Jun, 2019, 11:36 / atualizado em 25 Jun, 2019, 11:57 | Mundo

As sanções anunciadas na segunda-feira visam o ayatollah Khamenei e outras figuras de topo do Irão, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros. | Carlos Barria - Reuters

Para o Irão, as novas sanções impostas pelos Estados Unidos contra as mais altas figuras do regime representam o fim de qualquer possibilidade de negociações no futuro entre os países. Na segunda-feira, Donald Trump assinou um decreto que impõe sanções ao Líder Supremo, Ali Khamenei, ao círculo próximo do ayatollah, e ainda ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Javad Zarif.





“A imposição destas sanções inúteis contra o Líder Supremo do Irão e o chefe da diplomacia iraniana representa o encerramento permanente da via da diplomacia. A Administração Trump está desesperada e está a destruir os mecanismos internacionais estabelecidos para manter a paz mundial e a segurança”, sublinhou o porta-voz do Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Mousavi.



“Atrasado mental”





Numa declaração transmitida pela televisão iraniana já esta terça-feira, o Presidente Hassan Rouhani considerou que as sanções anunciadas “mostram o desespero de Washington” e que as medidas contra o ayatollah Ali Khamenei são “inúteis”, uma vez que o Líder Supremo “não tem ativos no estrangeiro”.





Referindo-se ao inquilino da Casa Branca como “atrasado mental”, insulto que tem sido empregue contra Donald Trump no último ano, com o adensar de tensões entre os dois países, Hassan Rouhani considera que Washington “está a mentir” quando diz que quer estabelecer um diálogo com Teerão, e que as novas sanções "ultrajantes e idiotas" comprovam isso mesmo.







"Ao mesmo tempo em que apelam às negociações, tentam sancionar o ministro dos Negócios Estrangeiros! É óbvio que estão a mentir", afirmou Rouhani.







O Presidente iraniano recorda, inclusive, que foram os Estados Unidos que abandonaram, em maio de 2018, o acordo nuclear assinado em 2015, e que agora “pedem para falar”.

Silêncio “ensurdecedor”





Já esta terça-feira, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, criticou o silêncio “ensurdecedor” do Irão sobre a disponibilidade norte-americana para iniciar negociações.





De visita a Jerusalém, num encontro com responsáveis israelitas e russos com foco no Irão e na Síria, o responsável da Administração Trump salienta que a equipa de Donald Trump está em viagem pelo Médio Oriente “em busca de um caminho para a paz”.







O secretário de Estado Mike Pompeo iniciou na segunda-feira uma visita aos Emirados Árabes Unidos e à Arábia Saudita, dois aliados de Washington e grandes rivais de Teerão na região.





Os norte-americanos deixaram a porta aberta para as negociações e “tudo o que o Irão tem de fazer é passar por essa porta", acrescentou Bolton.





Horas mais tarde, John Bolton voltaria a mencionar a questão do Irão, considerando que a pressão exercida sobre o país irá levar a novas negociações.





"Eles vão perceber o nosso objetivo ou então...vamos aumentar ainda mais a campanha de pressão máxima. Penso que será a combinação de sanções e de outras pressões que levará o Irão à mesa das negociações", afirmou o conselheiro.



“Comportamentos agressivos”





Depois de assinar o decreto com as novas sanções, Donald Trump explicou que a tem por objetivo desencorajar o Irão ao desenvolvimento de armas nucleares e reprovar o apoio de grupos extremistas na região, bem como punir “uma série de comportamentos agressivos por parte do regime iraniano no decurso das últimas semanas, incluindo a destruição de um drone americano”.





Foi o secretário do Tesouro, Steven Mnunchin, que anunciou que também o MNE iraniano, Javad Zarif, será sancionado ainda esta semana. Oito altos responsáveis da Guarda Revolucionária também vão ser sancionados.







As sanções agora anunciadas negam ao ayatollah Khamenei e outras figuras de topo do Irão o acesso a recursos financeiros e quaisquer ativos sob jurisdição dos Estados Unidos.





A tensão política e militar entre Washington e Teerão tem vindo a desenvolver-se de forma significativa nas últimas semanas e conheceu um novo pico na passada quinta-feira, quando o Irão ordenou o abate de um avião norte-americano não-tripulado no sul do país, afirmando que tal aconteceu em águas territoriais iranianas.





Entretanto, um conselheiro de Vladimir Putin para temas de segurança, Nikolai Patrushev, disse esta terça-feira que o drone norte-americano abatido na semana passada se encontrava no espaço aéreo iraniano. Ainda de acordo o responsável, que falava numa conferência de imprensa a partir de Jerusalém, as provas facultadas pelos Estados Unidos sobre o envolvimento do Irão nos recentes ataques contra petroleiros são "pouco profissionais" e têm "fraca qualidade".









Os EUA asseguraram que o aparelho sobrevoava águas internacionais e o Presidente norte-americano ordenou mesmo um ataque contra alvos no território iraniano, mas recuou minutos antes por considerar que não seria “uma resposta proporcional” , uma vez que poderiam morrer 150 pessoas.





Ainda antes do episódio com o drone não-tripulado, os Estados Unidos acusaram o regime iraniano de sabotar e atacar vários petroleiros junto ao Estreito de Ormuz em maio e em junho. O Irão nega essa intervenção, mas poderá ter sido a resposta militar do país à presença crescente de tropas norte-americanas na região.





No início de maio, a Administração Trump destacou mais navios e mais 1.500 soldados para o Médio Oriente com o objetivo de “passar uma mensagem” ao Irão e impedir eventuais ataques que colocassem em causa a segurança do Estreito de Ormuz. Isto porque, em várias ocasiões no passado, Teerão ameaçou visar a circulação neste local estratégico, por onde passa mais de um terço do petróleo que é consumido diariamente em todo o mundo.





Paralelamente, também em maio, os Estados Unidos tinham avançado com sanções tendo por objetivo impedir trocas comerciais e financeiras com o Irão e obstruir por completo a compra de crude iraniano a nível mundial.

Trump e Macron no Japão





De recordar que em maio de 2018, o Presidente norte-americano Donald Trump anunciou a retirada unilateral do acordo nuclear assinado em Viena, em 2015, pelo grupo 5+1 (Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia, China e a Alemanha) e a União Europeia. A decisão de rasgar o entendimento que levou mais de uma década a alcançar ao nível diplomático, firmado sob a égide de várias instituições internacionais, incluindo as Nações Unidas, teve como consequência a reposição de pesadas sanções contra Teerão que haviam sido levantadas em troca da limitação de produção nuclear e de inspeções regulares a locais sensíveis neste âmbito.





Com a decisão de abandonar o pacto, os Estados Unidos ameaçaram com sanções contra qualquer país ou empresa que continuasse a negociar com a República Islâmica. Apesar dos esforços dos países signatários que ainda não rasgaram o acordo - com destaque para a União Europeia, que tentou no verão passado implementar um mecanismo de forma a contornar as sanções e compensar o dano provocado pela saída de Washington – as perdas económico-financeiras provocadas pelos Estados Unidos têm asfixiado a economia e a moeda iranianas.





Um ano depois da saída dos Estados Unidos, foi a vez de o Irão anunciar, em maio de 2019, a retirada parcial do acordo sobre o programa nuclear, dando um prazo de 60 dias para que os restantes países encontrem uma solução. O Presidente Hassan Rouhani ameaçou, na altura, que os limites de urânio enriquecido estabelecidos pelo pacto seriam ultrapassados no início de julho caso não houvesse alterações.





Até ao momento, a Agência Internacional de Energia Atómica, das Nações Unidas, tem verificado o cumprimento do acordo por parte de Teerão. No entanto, a Organização de Energia Atómica do Irão já anunciou que o limite estabelecido pelas potências no entendimento de 2015 deverá ser ultrapassado já a 27 de junho, o que seria a primeira violação do acordo por parte de Teerão.





Na segunda-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas esteve reunido à porta fechada e a crescente tensão com o Irão foi o tema de discussão, a pedido dos Estados Unidos. Jonathan Cohen, enviado norte-americano na ONU, acusou o Irão pelos ataques nos petroleiros e explicou que o objetivo das sanções é de voltar a conduzir Teerão à mesa das negociações.















Majid Takht Ravanchi, embaixador do Irão nas Nações Unidas, disse na segunda-feira que pediu para participar no encontro do Conselho de Segurança, mas a solicitação acabou por ser recusada. À porta da reunião, o diplomata alertou que qualquer negociação com Estados Unidos “é impossível diante da escalada de sanções e intimidações”. . À porta da reunião, o diplomata alertou que qualquer negociação com Estados Unidos “é impossível diante da escalada de sanções e intimidações”.





“Para atenuar as tensões crescentes na região do Golfo, os Estados Unidos devem parar com o aventureirismo militar, assim como a guerra económica e o terrorismo contra o povo iraniano”, acrescentou ainda o embaixador.













Para esta quarta-feira está prevista uma nova reunião do Conselho de Segurança em Nova Iorque, mas desta vez o tema será a aplicação do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano, assinado em 2015.







Entretanto,que decorre entre sexta-feira e sábado em Osaka, no Japão, encontro em que o dossier iraniano será discutido.