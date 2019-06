Irão. Trump autorizou ataques mas recuou na decisão

RTP21 Jun, 2019, 08:36 / atualizado em 21 Jun, 2019, 10:00 | Mundo

Um dia depois de ter sido anunciado o abate de um drone norte-americano não-tripulado, a Administração Trump terá autorizado um ataque contra Teerão que visava sobretudo radares e baterias de mísseis.





De acordo com a agência Reuters, o Irão chegou a receber um aviso de que um ataque estaria iminente através de Omã, país com o qual tanto Estados Unidos como o Irão têm relações diplomáticas.





"Na mensagem enviada, Donald Trump dizia que era contra qualquer tipo de guerra com o Irão e que queria falar com o Irão sobre várias questões. Deu-nos um curto período de tempo para que respondessemos, mas a resposta imediata do Irão foi que caberia ao Líder Supremo, o ayatollah Ali Khamenei, tomar uma decisão", disse um responsável iraniano à agência Reuters, sob condição de anonimato.







"Deixámos claro que o Líder é contra quaisquer conversações, mas a mensagem será entregue na mesma para que tome uma decisão. No entanto, reiteramos ao responsável omani que qualquer tipo de ataque contra o Irão terá consequências regionais e internacionais", afirmou outro responsável iraniano ouvido pela agência Reuters









Até às 19h00 locais, militares e responsáveis diplomáticos esperavam que ocorresse uma ofensiva norte-americana contra os iranianos após uma reunião na Casa Branca sobre a resposta ao ataque ir de quinta-feira na zona do Estreito de Ormuz, avança a edição online do jornal The New York Times





Os líderes do Congresso e dos Serviços Secretos norte-americanos estiveram reunidos na quinta-feira ao final da tarde para um briefing sobre o abate do aparelho, que a Casa Branca assegura que ocorreu em espaço aéreo internacional.











O NYT escreve que não é ainda claro se esta movimentação militar foi cancelada ou apenas adiada temporariamente. O ataque planeado teria acontecido às primeiras horas de sexta-feira em território iraniano, de forma a minimizar os riscos de atingir militares e civis, escreve o diário norte-americano.











De acordo com a imprensa norte-americana, vários responsáveis da Administração Trump, incluindo o secretário de Estado, Mike Pompeo, o conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, e ainda a diretora da C.I.A, Gina Haspel, apoiaram a ideia de uma retaliação militar.







Por outro lado, responsáveis de topo do Pentágono presentes na reunião de quinta-feira alertaram para os riscos que um ataque poderia trazer às forças norte-americanas destacadas naquela região do globo. Os líderes democratas lembraram que qualquer intervenção militar tem de ser aprovada pelo Congresso.







O abate do drone norte-americano na quinta-feira foi o mais recente desenvolvimento na recente escalada de tensão política e militar entre o Irão e os Estados Unidos. Na semana passada, dois petroleiros foram atingidos no Golfo de Omã, junto ao Estreito de Omã, ataque que Washignton atribui aos iranianos.











Na quinta-feira, o Irão confirmou o abate de um avião norte-americano não-tripulado no sul do país, em águas territoriais iranianas. Washington nega qualquer violação do espaço aéreo iraniano e assegura que o aparelho foi visado numa altura em que se encontrava a 34 quilómetros da costa iraniana, ou seja, fora dos 22 quilómetros das águas territoriais de Teerão. Na quinta-feira, ainda antes do, o Presidente norte-americano avisava no Twitter : "O Irão cometeu um enorme erro!"Este crescendo de tensão na região levou vários países a proibirem as companhias aéreas de sobrevoarem partes do território iraniano perto do Estreito de Ormuz e do Golfo de Omã. Os Estados Unidos anunciaram esta proibição na quinta-feira, justificando a decisão com o "aumento das atividades militares e o aumento da tensão política na região".