Donald Trump tem esperança em alcançar acordo com Irão

Joana Raposo Santos - RTP23 Jun, 2019, 17:29 / atualizado em 23 Jun, 2019, 17:42 | Mundo

“Penso que eles querem negociar. Acho que querem fazer um acordo. E o meu acordo é nuclear. Eles não vão poder ter uma arma nuclear”, declarou Trump à estação norte-americana NBC. “Eu acho que eles não gostam da posição em que estão. A sua economia está completamente arrasada”, acrescentou.





Apesar de ter já anunciado que irá aumentar as sanções sobre o Irão a partir de segunda-feira, o Presidente norte-americano garante agora que não está “à procura de uma guerra” e disse estar preparado para alcançar um acordo que impulsione a economia iraniana, numa aparente tentativa de diminuir a tensão entre os dois países.





"A existir uma guerra, haveria destruição como nunca a viram", declarou Trump. "Não quero fazer isso, mas não podem ter uma arma nuclear. Se quiserem falar, ótimo, caso contrário poderão ter uma má economia nos próximos três anos".



Trump descarta “provocação”

Outro incidente com drone

More evidence—including encroachment of a MQ9 spy drone on 5/26, speedboat purchases & phone calls planning to attribute ship attacks to Iran—indicate #B_Team was moments away from trapping @realDonaldTrump into a war. Prudence prevented it, but #EconomicTerrorism brings tension. pic.twitter.com/LmWJTDvt2O — Javad Zarif (@JZarif) 23 de junho de 2019

Também o enviado norte-americano para o Irão, Brian Hook, assegurou hoje, em conferência de imprensa no Kuwait, que os Estados Unidos "não têm nenhum interesse num confronto militar com o Irão".O mesmo responsável adiantou que Washington "reforçou" o seu dispositivo na região por razões puramente defensivas., comentou, frisando que "um Irão pacífico" é condição para "um Médio Oriente pacífico".A crescente tensão entre os dois países atingiu novos contornos na sexta-feira, depois de Trump ter abortado uma operação militar que tinha como objetivo servir de retaliação depois de Teerão ter abatido umnorte-americano que, de acordo com o país, se encontrava a violar o espaço aéreo do mesmo.Para Donald Trump,O Presidente disse aindaa alertar o país para o ataque militar que foi depois cancelado, ao contrário do que referiram as fontes iranianas.Este domingo, Teerão alertou para os possíveis riscos de um confronto militar com os Estados Unidos e garantiu que responderá firmemente a qualquer ameaça.“Se este conflito acontecer, nenhum país conseguirá controlá-lo”, avisou o comandante iraniano Gholamali Rashid. “e evitar uma má conduta na região de modo a proteger as vidas dos seus militares”.Este domingo, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Muhammad Javad Zarif, escreveu no Twitter queJá o Presidente iraniano,Citado pela agência iraniana IRNA, Rouhani responsabilizou a "presença militar intervencionista" dos Estados Unidos pelos problemas do Médio Oriente."Esperamos que a comunidade internacional adote uma reação apropriada a esta jogada invasora", frisou, durante um encontro com a presidente da União Interparlamentar, Gabriela Cuevas, em Teerão.