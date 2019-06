Irão. Washington pede reunião do Conselho de Segurança

Paulo Alexandre Amaral - RTP21 Jun, 2019, 20:06 / atualizado em 21 Jun, 2019, 20:41 | Mundo

De acordo com a Reuters, os diplomatas norte-americanos estão preparados para “dar nova informação ao Conselho sobre os últimos desenvolvimentos relativamente ao Irão e apresentar novos elementos da investigação [norte-americana] ao ataque aos petroleiros”. Esta informação estará contida numa nota da missão dos Estados Unidos aos restantes membros do Conselho de Segurança.



Estes novos elementos da escalada de tensão entre Teerão e Washington surgem escassas horas depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter admitido que chamou os aviões e parou um ataque contra o Irão quando as máquinas de guerra estavam já no ar a caminho dos objetivos.



Tratava-se da resposta dos Estados Unidos ao abate de um drone norte-americano pelas forças iranianas. Trump justificou a chamada dos aviões com a possibilidade de o ataque vir a matar centena e meia de pessoas, o que “seria uma resposta desproporcionada”.





....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de junho de 2019

"Ainda bem que voltou atrás"











“Um ataque com esta carga de efeitos colaterais seria muito provocatório e ainda bem que o Presidente voltou atrás”, declarou a líder da câmara, sublinhando a necessidade de o presidente Trump ir ao Congresso para obter uma autorização antes de qualquer acção militar contra Teerão.

Entretanto, sabe-se também que Trump já falou com os seus maiores aliados na região, os sauditas. Depois de as novas fricções com Teerão terem feito subir os preços do petróleo, o Presidente norte-americano falou, já esta sexta-feira, com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Na agenda desta conversa terá estado a estabilidade do Médio Oriente e o mercado do crude.







Num comunicado cujo propósito seria mais enviar um recado a Teerão e aliados do que adiantar informação vital a compreender a atual conjuntura da região, a Casa Branca fez saber que “os dois líderes discutiram o papel crucial da Arábia Saudita para a estabilidade de região do Médio Oriente e no mercado internacional do petróleo. Discutiram ainda a ameaça colocada pela escalada do regime iraniano”.

O próprio Presidente explicou que depois de questionar os seus generais sobre a estimativa de baixas num ataque como o que foi preparado, “eles vieram e disserame eu pensei nisso um segundo. E então eu disse: Sabem? Eles deitaram abaixo ume não-tripulado… e nós estamos aqui a falar da morte de 150 pessoas. Não me agradou. Acho que é desproporcionado”.A decisão de cancelar o ataque contra o Irão mereceu a aprovação da democrata Nancy Pelosi, presidente () da Casa dos Representantes. Pelosi acredita que os efeitos colaterais poderiam ser “muito provocadores”.