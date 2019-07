Irão acusa Reino Unido de pirataria por apreensão de petroleiro em Gibraltar

RTP05 Jul, 2019, 15:24 / atualizado em 05 Jul, 2019, 16:13 | Mundo

Na quinta-feira à noite, as autoridades de Gibraltar e a marinha britânica apreenderam o navio iraniano Grace 1. O Reino Unido acreditou que o petroleiro estaria a ser levado para a Refinaria Baniyas, no porto sírio de Tartus.



Em maio deste ano a União Europeia renovou as sanções contra o regime sírio devido à repressão da população civil. Entre as sanções, que já existem desde 2014, encontra-se o embargo ao petróleo, proibindo a comercialização deste com a Síria.



Em comunicado, o chefe do Governo de Gibraltar, Fabian Picardo, estava confiante do transporte do petroleiro para a Síria. "Temos motivos para acreditar que o Grace 1 tem como destino a refinaria de Baniyas, na Síria, que é propriedade de uma entidade alvo de sanções da União Europeia".



Porém, Teerão condenou veementemente o ato, afirmando tornar-se de "uma forma de pirataria" e de "hostilidade ilegal contra o Irão", segundo Mostafa Kavakebian, o líder do grupo parlamentar de amizade entre o Irão e o Reino Unido.



Enquanto o ministro dos negócios estrangeiros espanhol, Josep Borell, afirmou que o ato aconteceu após “um pedido dos Estados Unidos ao Reino Unido”, o Reino Unido diz que agiu depois de solicitação do Governo de Gibraltar. Tal leva Teerão a acusar Londres de receber ordens dos EUA e de “não ter honra”, segundo um deputado iraniano.





Após o ocorrido, o Irão apresentou de imediato um protesto ao embaixador britânico em Teerão. Mohsen Rezaei, um membro do Conselho do Líder Supremo Ayatollah Ali Khamenei, ameaçou que o Irão apreenderia também um navio britânico. "Se o Reino Unido não libertar o petroleiro iraniano, será a obrigação das autoridades em apreender um petroleiro britânico".





O procurador de Gribaltar anunciou entretanto que o arresto do petroleiro foi prolongado por 15 dias.



Tensão entre EUA e Irão (e Reino Unido)

A apreensão do navio iraniano ocorre num contexto de particular tensão entre Estados Unidos e Irão.



Desde a saída dos EUA do acordo nuclear de 2015 com Teerão, com a consequente reposição de sanções, as relações entre os dois países têm passado por um período tenso. O Irão ameaçou aumentar a sua capacidade nuclear e Washington acusa Teerão de atacar navios petroleiros no Mar de Omã.



Por outro lado, o Irão anunciou ter abatido ainda este mês um drone espião norte-americano.





As relações entre o Irão e o Reino Unido degradam-se desde que Londres declarou estar “quase certa” da responsabilidade do Irão nos ataques aos navios petroleiros no Mar de Omã.



O assunto também levanta questões sobre Gibraltar, um ponto de fricção entre Espanha e o Reino Unido.



A apreensão do navio decorreu a quatro quilómetros a sul de Gibraltar, águas reclamadas por Espanha, que reivindica a soberania do território.



“Naturalmente que estamos ao corrente da operação, mas estamos a analisar de que maneira é que a operação colidiu com a nossa soberania”, disse Josep Borell.