Irão. Organizações internacionais apelam ao Conselho de Direitos Humanos da ONU

As organizações querem que esta sessão especial aborde a "escalada sem precedentes de assassinatos em massa de manifestantes", quando ocorre "um bloqueio contínuo da Internet imposto desde 08 de janeiro para ocultar graves violações dos direitos humanos e crimes de direito internacional por parte das autoridades iranianas".

No comunicado, é referido que "não é possível determinar o número real de mortos", devido à "magnitude dos massacres" e ao bloqueio da Internet, mas algumas das organizações, como a Iran Human Rights (IHRNGO), com sede em Oslo, contabilizam 3.428 assassinatos, enquanto o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, reconheceu "vários milhares" de mortos, embora culpe os Estados Unidos da América - e o Presidente Donald Trump - e Israel pelos distúrbios.

A IHRNGO alerta que cerca de 20.000 pessoas foram detidas desde 28 de dezembro, quando começaram os protestos pela queda do rial [moeda iraniana], que atingiram o seu auge nos dias 08 e 09 de janeiro, com manifestações em todo o país.

"Vídeos verificados e informações fidedignas recebidas pelas nossas organizações de pessoas no Irão, incluindo jornalistas, pessoal médico, manifestantes, testemunhas oculares e familiares das vítimas, revelam padrões generalizados de forças de segurança posicionadas nas ruas e telhados, disparando repetidamente espingardas e caçadeiras carregadas com balas de borracha, apontando frequentemente para a cabeça e o tronco de manifestantes desarmados", alertam as organizações no comunicado.

A "escalada da repressão de 08 de janeiro" levou as forças de segurança a usar armas, canhões de água, gás lacrimogéneo e espancamentos. Mas também prisões arbitrárias, inclusive de menores, e desaparecimentos forçados, acrescentam.

O alto-comissário das Nações Unidas para os direitos humanos, Volker Türk, declarou-se "horrorizado" com os acontecimentos no Irão e pediu o seu fim.

"O assassinato de manifestantes pacíficos deve cessar, e a qualificação dos manifestantes como `terroristas` para justificar a violência contra eles é inaceitável", afirmou.

Neste contexto, as organizações pedem uma sessão especial para adotar uma "resolução contundente que indique inequivocamente às autoridades iranianas que a espiral de derramamento de sangue e impunidade deve cessar". Querem também que seja realizada uma "investigação urgente" por uma "missão especial".