Irão procura "aumentar significativamente" produção de urânio enriquecido

O alerta é da Agência Internacional de Energia Atómica: o Irão começou a abastecer novas centrífugadoras para "aumentar significativamente" a taxa de produção de urânio altamente enriquecido. Iran is "dramatically"increasing the amount of uranium enriched to up to 60% purity,close to the roughly 90% of weapons grade, that it is able toproduce, "Today the agency is announcing that the production capacityis increasing dramatically of the 60% inventory," InternationalAtomic Energy Agency chief Grossi said on the sidelines of theManama Dialogue security conference in Bahrain's capital.