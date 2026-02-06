Irão promete defender-se de "tentativas de aventureirismo" dos EUA

"A República Islâmica utiliza a diplomacia para defender os interesses nacionais do Irão", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, num encontro com o homólogo de Omã, Badr al-Busaidi, antes do início das negociações, na capital de Omã, Mascate, com Steve Witkoff, enviado do Presidente norte-americano, Donald Trump, para o Médio Oriente.

O Irão está "pronto para defender a soberania e a segurança nacional do país contra quaisquer exigências excessivas ou aventureirismo" por parte dos Estados Unidos, acrescentou Abbas Araghchi.