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Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito no Médio Oriente

Irão rejeita participar nas negociações de paz com EUA previstas para hoje

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Irão rejeita participar nas negociações de paz com EUA previstas para hoje

A notícia foi avançada pela agência estatal de noticias iraniana horas depois de Trump ter anunciado o envio de uma comitiva para as conversações no Paquistão. O Irão acusa os Estados Unidos de violarem o cessar-fogo, ao terem apreendido um navio iraniano. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da situação.

Cristina Sambado, Ana Sofia Rodrigues, RTP /

Paquistão prepara-se para receber conversações de paz Akhtar Soomro - Reuters

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Lusa /

Preço do petróleo Brent sobe mais de 5%

O preço do petróleo Brent para entrega em junho subiu hoje quase 5,6%, ultrapassando os 95 dólares por barril no mercado de futuros de Londres, no meio de novas tensões entre os Estados Unidos e o Irão.

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Às 07:55 de hoje (06:55 em Lisboa), segundo dados da Bloomberg compilados pela agência de notícias espanhola EFE, o petróleo Brent, referência europeia, estava a subir 5,6%, cotado nos 95,35 dólares.

No entanto, durante a madrugada, chegou a ultrapassar os 97 dólares.

O Brent voltou a subir depois de ter caído mais de 9% na sexta-feira, para pouco mais de 90 dólares, depois do anúncio do Irão sobre a reabertura do Estreito de Ormuz em resposta ao cessar-fogo declarado no Líbano.

Entretanto, o preço do crude West Texas Intermediate (WTI), referência americana, subiu mais de 6%, para 88,9 dólares por barril.

A subida do Brent ao início da manhã ocorreu após uma nova escalada do conflito entre os Estados Unidos e o Irão e o agravamento das tensões no Estreito de Ormuz.

Estas tensões tiveram origem no ataque e na apreensão, por parte dos EUA, de um grande navio cargueiro iraniano no Golfo de Omã, enquanto este tentava contornar o bloqueio imposto por Washington aos portos iranianos.

Hoje de manhã, o Irão denunciou o ataque como uma violação do cessar-fogo entre Teerão e Washington e disse que respondeu com ataques de drones contra navios norte-americanos.

Este incidente ocorre antes da segunda ronda de negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irão no Paquistão, na qual participará o vice-presidente americano JD Vance.

O Irão recusa-se a participar até que os Estados Unidos suspendam o seu bloqueio marítimo.

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Lusa /

Exército israelita confirma que soldado destruiu uma estátua de Jesus no Líbano

O exército de Israel confirmou hoje que o soldado fotografado a destruir uma estátua de Jesus Cristo com um martelo numa aldeia cristã no sul do Líbano é um militar israelita.

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"Após uma análise inicial, foi determinado que esta fotografia mostra um soldado israelita em missão no sul do Líbano", escreveram as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês), na rede social X.

"Serão tomadas medidas apropriadas contra os envolvidos, de acordo com as conclusões da investigação", acrescentou o exército, assegurando que estava a tratar o assunto com "o máximo rigor".

As IDF reiteraram o compromisso de "ajudar a comunidade a recolocar a estátua no seu lugar" e afirmaram que não tinham "qualquer intenção de danificar as infraestruturas civis, incluindo edifícios ou símbolos religiosos".

A imagem tem circulado amplamente nas redes sociais desde que o jornalista palestiniano Yunis Tirawi a partilhou no domingo.

A fotografia ostra um soldado israelita, empunhando um longo martelo, a golpear o rosto de uma estátua de Jesus Cristo crucificado que tinha sido retirada da cruz, deixando-a de cabeça para baixo no chão. A fotografia foi tirada num espaço aberto, não dentro de uma igreja.

Segundo Tirawi e o jornal israelita Yedioth Ahronoth, a estátua estava localizada na aldeia de Debel, na região centro-sul do Líbano, que continua sob ocupação militar israelita.

As tropas israelitas permaneceram na zona e demoliram mais casas no domingo, de acordo com a agência de notícias oficial libanesa ANI.

Israel assumiu o controlo de várias áreas no sul do Líbano, um bastião do Hezbollah, depois de o movimento pró-Irão ter atacado Israel a 2 de março, em retaliação pela ofensiva israelo-norte-americana contra o Irão. Um cessar-fogo entrou em vigor no Líbano na sexta-feira.

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RTP /

Teerão disposto a conversar com Washington mas sem confirmar presença em Islamabad

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O presidente da comissão de segurança nacional do parlamento iraniano, Ebrahim Azizi, declarou esta segunda-feira que Teerão vai manter conversações com Washington, mas sem confirmar presença em Islamabad, onde está prevista a chegada da delegação norte-americana.

"Depende se Teerão recebe sinais positivos. Nunca excluímos o princípio da negociação. Quem sabe, hoje ou amanhã (terça-feira), após uma avaliação mais atenta, possamos considerar enviar uma delegação, desde que a equipa de negociações norte-americana e as suas mensagens sejam positivas", disse, em entrevista à televisão Al Jazeera.

Azizi frisou que há `linhas vermelhas` que "devem ser respeitadas" e ameaçou Estados Unidos e Israel com consequências caso "tomem medidas contrárias aos interesses" da República Islâmica, considerando que ir ao Paquistão "não significa negociar a qualquer preço" nem aceitar qualquer proposta da outra parte.

O também ex-comandante da Guarda Revolucionária iraniana afirmou que "a questão do Líbano foi muito importante", acrescentando que "a libertação dos ativos [financeiros] congelados" pelas sanções internacionais é uma "das condições prévias".
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RTP /

Presidente do Irão destaca importância da diplomacia e sublinha desconfiança em relação aos EUA

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O presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, afirmou esta segunda-feira que todos os caminhos racionais e diplomáticos devem ser utilizados para reduzir as tensões com os EUA, sublinhando que a vigilância e a desconfiança nas interações com Washington são uma "necessidade inegável", segundo a agência estatal IRNA.

Um cessar-fogo de duas semanas entre o Irão e os EUA expira esta quarta-feira, com representantes norte-americanos a chegarem a Islamabad para negociações com o Irão esta segunda-feira, enquanto Teerão ainda não anunciou se vai enviar uma delegação ao Paquistão.
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RTP /

Preço do petróleo subiu devido à tensão das últimas horas entre Estados Unidos e Irão

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Os Estados Unidos apreenderam um navio iraniano e os mercados reagiram. O barril de petróleo Brent, referência para a Europa, voltou a aproximar-se dos 100 dólares. O preço do barril estava abaixo dos 90 dólares.
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RTP /

Hoje há uma descida no preço dos combustíveis em Portugal

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O gasóleo deverá ficar mais barato 11 cêntimos e meio. A descida é mais tímida no caso da gasolina, cujo preço deverá descer 3 cêntimos. Esta é a segunda semana consecutiva sem aumentos.
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RTP /

Escalada de tensão. Drones iranianos atacam marinha americana após apreensão de navio

O comando militar do Irão acusa os Estados Unidos de violarem o cessar-fogo, ao terem apreendido um navio iraniano.

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Teerão diz que essa ação é uma agressão direta e um ato de pirataria.

Por esse motivo, as forças iranianas retaliaram, atacando também alguns navios militares americanos com drones.

Tudo começou com a marinha norte-americana a travar e a tomar o controlo de um navio com bandeira iraniana.

Donald Trump anunciou na rede Truth Social que a embarcação tentou contornar o bloqueio americano aos portos iranianos e que a força naval americana impediu a passagem do navio, abrindo um buraco na casa das máquinas.

O barco, com o nome Touska, foi interceptado no Golfo de Omã, depois da tripulação ter recusado obedecer.
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RTP /

Irão rejeita participar nas negociações de paz com EUA previstas para hoje

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A notícia foi avançada pela agência estatal de noticias iraniana horas depois de Trump ter anunciado o envio de uma comitiva para as conversações no Paquistão. O Irão acusa os Estados Unidos de violarem o cessar-fogo, ao terem apreendido um navio iraniano. A condição do Irão para voltar às negociações, passa pelo fim do bloqueio dos Estados Unidos aos navios iranianos.
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