Irão rejeita proposta de cessar-fogo e apresenta contra-proposta

Houthi do Iémen reivindicam ataque contra Israel
"O grupo, em colaboração com a Guarda Revolucionária Islâmica (...) e a Resistência Islâmica no Líbano, lançou uma salva de mísseis de cruzeiro e drones contra vários locais militares e estratégicos vitais pertencentes ao inimigo israelita", disse o porta-voz militar Yahya Saree, em comunicado.
Os Houthi, que controlam a maior parte do norte do Iémen, entraram na guerra a 28 de Março em apoio do seu aliado, o Irão.
Donald Trump. Prazo de terça-feira para Irão fechar acordo é final
"Ainda não é suficiente, mas é um passo muito significativo", disse o presidente norte-americano durante uma conferência de imprensa à margem de uma cerimónia de Páscoa na Casa Branca.
A Administração Trump já tinha confirmado que os países mediadores propuseram um cessar-fogo de 45 dias no Irão, acrescentando que Donald Trump não tinha endossado a ideia. A Casa Branca já tinha confirmado que os países mediadores propuseram um cessar-fogo de 45 dias no Irão, acrescentando que Donald Trump não tinha endossado a ideia."a proposta do Irão é significativa, mas não o suficiente".
Repetindo argumentos já avançados, Trump referiu que "a guerra poderia terminar muito rapidamente se fizessem o que têm de fazer". "Podíamos sair agora mesmo, mas quero terminar isto. Espero que acabe depressa", acrescentou.
Respondendo aos jornalistas ao lado de um Coelho da Páscoa gigante, durante a Caça aos Ovos com que a Casa Branca assinala tradicionalmente as celebrações pascais, o presidente norte-americano repetiu que "a guerra resume-se a uma coisa: o Irão não pode ter armas nucleares".
"Se pudesse escolher, ficava com o petróleo. Infelizmente, o povo americano quer ver-nos regressar a casa", adiantou ainda, reconhecendo a pressão interna para acabar com o conflito.
"As pessoas com quem os EUA estão a negociar são razoáveis e não tão radicalizadas", referiu também, apesar da rejeição da proposta norte-americana, momentos antes, por parte de Teerão.
Irão rejeita proposta de cessar-fogo e apresenta contra-proposta
Israel. Netanyahu despede chefe de gabinete após escândalos
"Ziv Agmon vai deixar o cargo nos próximos dias com a nomeação do seu substituto, Ido Norden", anunciou Netanyahu no canal X, pouco depois de ter afirmado que se manteria no cargo.
Irão vai continuar a guerra "enquanto os líderes políticos considerarem apropriado"
Bolsa de Nova Iorque abre em terreno misto à espera de desenvolvimentos sobre Irão
Cerca das 14:40 em Lisboa, o Dow Jones recuava 0,09% para 46.463,26 pontos e o Nasdaq avançava 0,15% para 21.911,79 pontos.
Ao mesmo tempo, o alargado S&P 500 crescia 0,14% para 6.591,69 pontos.
Os investidores aguardam atualizações sobre a situação no Golfo Pérsico, depois de o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ter insistido no fim de semana da Páscoa no ultimato para a reabertura do estreito de Ormuz por Teerão.
Trump voltou, no domingo, a ameaçar o Irão de desencadear "todo o inferno" quando o ultimato que deu à República Islâmica para desbloquear o Estreito de Ormuz expirar, às 20:00 de terça-feira, 07 de março, em Washington (01:00 de quarta-feira, em Lisboa), altura em que, segundo prometeu, irá atacar infraestruturas energéticas e pontes.
Ao mesmo tempo, o republicano afirmou, em entrevista à televisão Fox News, que acredita poder chegar a um acordo com Teerão a tempo.
De acordo com o portal de notícias norte-americano Axios, os Estados Unidos, o Irão e um grupo de mediadores regionais estão a discutir os termos de um possível cessar-fogo de 45 dias que poderá levar ao fim definitivo da guerra travada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão.
O portal, que cita quatro fontes norte-americanas, israelitas e regionais com conhecimento das negociações, indica que as conversações estão a ser conduzidas por mediadores paquistaneses, egípcios e turcos, mas também através de mensagens de texto trocadas entre o enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, e o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi.
Pouco depois da abertura do mercado em Wall Street, o petróleo de referência para os EUA, o WTI, subia 0,63% para 112,24 dólares por barril.
Noutros mercados, o ouro subia 0,31% para 4.694 dólares por onça, enquanto a prata recuava 0,39% para 72,64 dólares.
Comité Internacional da Cruz Vermelha denuncia "ameaças deliberadas" contra infraestruturas civis
"Ameaças deliberadas, sejam verbais ou concretas, contra infraestruturas civis críticas e instalações nucleares não devem tornar-se a nova norma em tempo de guerra", afirmou Spoljaric num comunicado enviado à imprensa.
"Qualquer guerra sem controlo é incompatível com o direito internacional. É indefensável, desumana e devastadora para populações inteiras", enfatizou.
Segundo Mirjana Spoljaric, em “todo Médio Oriente, as nossas equipas estão a testemunhar a destruição de infraestruturas essenciais para a sobrevivência da população civil. Centrais elétricas, redes de abastecimento de água, hospitais, estradas, pontes, casas, escolas e universidades estão sob ataque".
De acordo com a presidente do CICV, as ameaças às instalações nucleares são "particularmente alarmantes" porque "qualquer erro de cálculo pode ter consequências irreversíveis para as gerações futuras".
Mirjana Spoljaric apela “urgentemente às partes para que poupem civis e bens civis durante todas as operações militares".
"Esta é a sua obrigação perante o direito internacional humanitário. Os Estados devem respeitar e fazer cumprir as regras da guerra, tanto nas suas palavras como nas suas ações", insistiu.
"O mundo não pode sucumbir a uma cultura política que prioriza a morte em detrimento da vida", concluiu.
Trump rejeita cessar-fogo de 45 dias proposto pelos mediadores
"É apenas uma ideia entre muitas, e o presidente não a endossou. A “Operação Fúria Épica” continua, e o presidente falará às 13h00 (18h00 em Lisboa), durante uma conferência de imprensa", revelou à AFP um alto funcionário norte-americano.
De acordo com o site Axios, mediadores paquistaneses, egípcios e turcos fizeram esta proposta de uma trégua de 45 dias, enquanto o presidente norte-americano estabeleceu um ultimato para a noite de terça-feira antes de bombardear as infraestruturas iranianas.
Sete mortos no sul do Líbano após ataque aéreo israelita
Num ataque israelita separado na cidade de Siddiqine, uma pessoa morreu e outra ficou ferida enquanto as equipas da defesa civil socorriam as vítimas do ataque do dia anterior, informou a agência noticiosa.
Na cidade de Haris, localizada no distrito de Bint Jbeil, um ataque com um drone israelita matou mais duas pessoas, de acordo com outras informações da NNA.
Catar alerta contra ataques a infraestruturas alimentares, hídricas e energéticas
Islamabad afirma que o abastecimento geral de gasolina e gasóleo se mantém estável
AirAsia X aplica sobretaxas de combustível perante crise energética
"No meio da incerteza global e dos problemas persistentes na cadeia de abastecimento, (...) precisamos de ajustar as nossas tarifas, incluindo sobretaxas de combustível em toda a rede", afirmou o presidente executivo (CEO) da AirAsia X, Bo Lingum, num comunicado, sem especificar quando estas se irão refletir no preço dos bilhetes.
A companhia aérea, com sede na Malásia, junta-se, assim, a outros grupos do setor do transporte aéreo que, nas últimas semanas, decidiram aumentar as tarifas face à insegurança energética gerada pelo bloqueio do estreito de Ormuz no contexto da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.
Na China, companhias aéreas como a Xiamen Airlines, a China United Airlines, a Spring Airlines e a China Southern Airlines anunciaram sobretaxas de combustível, enquanto no Japão espera-se que a All Nippon Airways (ANA) e a Japan Airlines (JAL) dupliquem-nas para voos internacionais em junho e julho.
De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), o combustível representa até 30% dos custos operacionais das companhias aéreas, pelo que as flutuações significativas nos preços internacionais do petróleo afetam-nas substancialmente.
Irão não cede às ameaças de Trump
Teerão e EUA estão intransigentes na possibilidade de colocar um ponto final no conflito. Um ataque iraniano à cidade israelita de Haifa provocou quatro mortos, como contam os enviados da RTP a Israel, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias.
Israel afirma que matou líder da unidade secreta da Força Quds da Guarda Revolucionária Iraniana
Irão avalia danos após ataque israelita ao complexo petroquímico de South Pars
"O incêndio foi controlado. A situação está controlada e os aspetos técnicos e a extensão dos danos estão a ser investigados", informou a IRNA, citando um comunicado da empresa petroquímica iraniana, que acrescentou que não houve feridos.
Israel reivindicou esta segunda-feira a responsabilidade pelos ataques ao complexo petroquímico de South Pars, em Assalouyeh, um local chave no setor energético do Irão, envolvido na produção de produtos petrolíferos e na exploração conjunta com o Catar do maior campo de gás natural do mundo.
Mais um manifestante enforcado no Irão
Ali Fahim, de 23 anos, foi enforcado depois de ter sido condenado por envolvimento num ataque a uma base da milícia Basij em Teerão durante os protestos, segundo as ONG que acompanham o caso.
O site oficial do poder judicial, Mizan Online, descreveu-o como "um dos elementos inimigos envolvidos nos distúrbios terroristas", acrescentando que foi executado depois de o Supremo Tribunal ter confirmado a sentença inicial.
Sete homens, incluindo Fahim, foram condenados à morte em fevereiro pelo incidente. Quatro deles, incluindo dois adolescentes, já foram executados, deixando os outros três em risco iminente de execução, segundo as ONG.
Associação de Transporte de Mercadorias afasta possibilidade de paralisação do setor
A Associação de Transporte de Mercadorias saiu confiante do encontro com o Governo e afasta possibilidade de paralisação do setor. A Presidente da ANTRAM diz que o ministro das Infraestruturas está consciente da situação que está a ser vivida pelas transportadoras.
Coreia do Sul envia cinco navios a porto saudita para contornar bloqueio de Ormuz
"Navios de bandeira sul-coreana deverão ser enviados para rotas alternativas", garantindo o fornecimento de petróleo dos países produtores com rotas de exportação que contornem o Ormuz, disse o deputado do partido do governo Ahn Do-geol.
Segundo a mesma fonte, a Coreia do Sul quer "enviar cinco navios" para a região do Mar Vermelho".
Do-geol acrescentou que também que haverá enviados especiais à Arábia Saudita, Omã e Argélia para garantir o fornecimento adicional de petróleo bruto.
Tal como outras economias asiáticas, a Coreia do Sul é altamente dependente do petróleo do Médio Oriente, que representa cerca de 70% das suas importações.
Ataques perto da central nuclear de Bushehr "devem terminar"
Segundo os meios de comunicação estatais iranianos, um guarda de segurança foi morto no ataque, o quarto a atingir a zona nas margens do Golfo desde o início da guerra entre o Irão, os Estados Unidos e Israel, a 28 de fevereiro.
Mais de 20 locais em Israel atacados no mais recente ataque iraniano
Ramat Gan, Bnei Brak e Givatayim foram atingidas, e um homem de 40 anos ficou "moderadamente ferido", segundo os médicos.
Irão afirma que atacou navios ligados aos EUA e a Israel
Teerão atacou ainda um navio porta-contentores que, segundo a Guarda Revolucionária do Irão, pertencia a Israel, com o identificador "SDN7", sem revelar a sua localização.
Israel anuncia ataque ao maior complexo petroquímico do Irão
O ataque foi levado a cabo sobre o complexo de South Pars, em Assaluyeh, revelou o ministro da Defesa Israel Katz.
"As IDF atacaram com força a maior instalação petroquímica do Irão", após um ataque a outra instalação na semana passada, disse Katz.
"Agora, as duas instalações, que juntas são responsáveis por cerca de 85% das exportações petroquímicas do Irão, foram desativadas e estão inoperantes", diz o comunicado.
A instalação produzia cerca de metade dos produtos petroquímicos do país, acrescentou Katz.
Atacar infraestruturas civis é "ilegal" e "inaceitável"
"Isto aplica-se à guerra travada pela Rússia na Ucrânia e aplica-se a todo o lado. A população civil iraniana é a principal vítima do regime iraniano. Seria também a principal vítima de uma expansão da campanha militar", acrescentou Costa, sem mencionar os Estados Unidos ou Israel na sua mensagem, que reiterou o apelo à desescalada.
António Costa relatou uma conversa recente com o presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, na qual este exigiu que o Irão cesse "imediatamente" os seus ataques contra os países do Golfo e restabeleça o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz.
"Após cinco semanas de guerra no Médio Oriente, torna-se claro que só uma solução diplomática abordará as suas causas profundas", observou. Israel anuncia aceleração na produção de intercetores de mísseis
After five weeks of war in the Middle East, it is clear that only a diplomatic solution will settle its root causes.— António Costa (@eucopresident) April 6, 2026
Any targeting of civilian infrastructure, namely energy facilities, is illegal and unacceptable. This applies to Russia’s war in Ukraine and it applies…
Israel deteta mais uma vaga de mísseis lançados pelo Irão
Recuperados quatro corpos dos escombros de edifício
"As quatro pessoas desaparecidas (um homem e uma mulher com cerca de 80 anos, um homem com cerca de 40 anos e uma mulher com cerca de 35 anos) foram retiradas sem sinais vitais", afirmou a Magen David Adom (MDA), equivalente israelita da Cruz Vermelha, em comunicado.
Hezbollah reivindica mais ataques contra as forças e colonatos israelitas
O grupo afirmou ainda ter atacado com uma barragem de rockets um grupo de veículos e soldados do exército israelita no Portão de Fátima, na fronteira.
ANTRAM diz que ministro está "consciente do ponto crítico" no setor e acredita em medidas semelhantes às de 2022
A associação de transporte de mercadorias, ANTRAM, esteve esta segunda-feira reunida com o Ministro das Infraestruturas. Os representantes da associação saíram satisfeitos da reunião e confiantes de que o Governo terá um “olhar especial” para a situação que está a ser vivida no setor.
O objetivo da ANTRAM foi pedir um reforço dos apoios face ao aumento dos combustíveis.
Teerão considera plano de 15 pontos dos EUA "ambicioso e ilógico"
“Há alguns dias, apresentaram propostas através de intermediários, e o plano de 15 pontos dos EUA foi replicado pelo Paquistão e por alguns outros países amigos”, disse, acrescentando que “tais propostas são extremamente ambiciosas, invulgares e ilógicas”.
Esmail Baghaei salientou que o Irão tem a sua própria estrutura. “Com base nos nossos próprios interesses, com base nas nossas próprias considerações, codificámos o conjunto de exigências que tínhamos e temos”.
O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros rejeitou a ideia de que o diálogo com os mediadores sinalize fraqueza.
“Desde o momento em que esta discussão foi levantada, formulámos as nossas respostas. Sempre que necessário, informaremos de forma clara”, rematou.
Ataque aéreo conjunto EUA-Israel faz 15 mortos em Teerão
Quatro unidades residenciais foram completamente destruídas, tendo sido também infligidos danos significativos a mais de 40 outras casas e a vários veículos de cidadãos, segundo o relatório.
Terceiro navio turco atravessou o Estreito de Ormuz
"Graças aos nossos esforços conjuntos com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o navio turco Ocean Thunder, que seguia para a Malásia com crude carregado no Iraque, atravessou o estreito de Ormuz sem incidentes na noite passada", declarou o ministro.
De acordo com o site especializado Marine Traffic, o petroleiro Ocean Thunder, de bandeira panamiana, partiu do porto iraquiano de Bassorá.
De acordo com Uraloglu, oito navios pertencentes a companhias de navegação turcas ainda estão a solicitar passagem pelo estreito." Um primeiro navio pertencente a uma companhia de navegação turca atravessou o Estreito de Ormuz "com a permissão do Irão" no dia 13 de março, e um segundo no sábado.
"Continuamos os nossos esforços para garantir a passagem segura dos nossos oito navios e dos seus 156 tripulantes que desejam abandonar a zona", declarou o ministro turco.
Irão acusa agência nuclear da ONU de inação e alerta para riscos de ataques
Eslami disse que a única central nuclear em funcionamento no Irão já foi alvo de ataques por quatro vezes, sendo a mais recente, a 4 de abril, nas suas proximidades, que matou um membro da equipa de segurança e feriu outros.
Alertou que tais ataques podem resultar na libertação de material radioativo de um reator em funcionamento e podem ter "consequências irreparáveis" para as pessoas, o ambiente e os países vizinhos.
Eslami descreveu os ataques como uma clara violação do direito internacional e criticou o que chamou de "falta de ação decisiva" por parte da agência, afirmando que as meras manifestações de preocupação eram insuficientes e encorajariam novos ataques.
Irão atacou as forças norte-americanas realocadas na ilha de Bubiyan
Ebrahim Zolfaqari afirmou que o Irão atacou equipamento de satélite e munições na ilha com drones, acrescentando que as forças norte-americanas se tinham deslocado para lá vindas do acampamento de Arifjan depois de esta base ter sido repetidamente atacada pelo Irão.
A ilha de Bubiyan é a maior do arquipélago costeiro do Kuwait, localizada no noroeste do Golfo Pérsico.
Seis pessoas ficaram feridas devido à queda de destroços numa zona residencial no norte do Kuwait, após um ataque iraniano, informou anteriormente o Ministério da Saúde do Kuwait.
Preço dos combustíveis volta a aumentar
Os combustíveis aumentaram de novo esta segunda feira. O gasóleo fica mais caro 8 cêntimos e a gasolina aumenta 3 cêntimos e meio.
Imprensa revela que EUA e Irão receberam proposta internacional de cessar-fogo
O Irão e os Estados Unidos receberam no domingo uma proposta preliminar que prevê um cessar-fogo de 45 dias e a reabertura do Estreito de Ormuz disseram dois altos funcionários de países do Médio Oriente à Associated Press.
As fontes não foram identificadas.
A primeira notícia sobre a mesma proposta foi noticiada hoje pelo portal de notícias norte-americano Axios.
De acordo com a Associated Press, a proposta partiu de mediadores egípcios, paquistaneses e turcos envolvidos no processo que pretende interromper os combates, afirmaram os dois responsáveis.
As duas fontes disseram que o prazo de 45 dias pode ser suficiente para que as negociações venham a alcançar um cessar-fogo permanente.
O Irão e os Estados Unidos ainda não responderam à proposta, comunicada no domingo à noite ao ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, e ao enviado norte-americano para o Médio Oriente, Steve Witkoff, disseram os mesmos responsáveis.
O Irão declarou que vai continuar a lutar até receber reparações financeiras e a promessa de que o país não vai ser novamente atacado.
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou bombardear pontes e centrais elétricas iranianas esta semana caso não venha a ser adotado um acordo sobre a navegação no Estreito de Ormuz.
Mais de 1.900 pessoas foram mortas no Irão desde o início da guerra, mas as autoridades de Teerão não atualizam o número de vítimas há vários dias.
No Líbano, país invadido por Israel por via terrestre, mais de 1.400 pessoas foram mortas e um milhão de civis foram obrigados a deslocar-se dos locais de residência por causa da guerra.
Onze soldados israelitas morreram no Líbano em combates contra o Hezbollah (Partido de Deus), grupo xiita apoiado pelo Irão.
Nos países árabes do Golfo e na Cisjordânia ocupada, morreram mais de duas dezenas de pessoas, e foram registadas 19 mortes em Israel.
Pelo menos 13 militares norte-americanos foram mortos desde 28 de fevereiro, data do início da guerra.
Responsável da organização de inteligência da Guarda Revolucionária do Irão morto em ataque
"O comandante-geral Majid Khademi, o poderoso e altamente instruído chefe da Organização de Inteligência do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, tornou-se um mártir no ataque terrorista criminoso perpetrado pelo inimigo americano-sionista (...) ao amanhecer desta manhã", revelou a Guarda Revolucionária do Irão numa publicação no seu canal de Telegram.
Petroleiro de propriedade japonesa atravessa o Estreito de Ormuz
Uma porta-voz da Mitsui O.S.K. Lines disse à AFP que o Green Asha – um petroleiro de gás de petróleo liquefeito – atravessou o estreito.
“Tanto a tripulação como a carga estão em segurança”, afirmou.
A embarcação foi o terceiro navio ligado ao Japão a transitar pelo Estreito de Ormuz.
Irão analisa proposta de paz, mas não está aberto a "cessar-fogo temporário"
O responsável confirmou que o Irão recebeu a proposta do Paquistão para um cessar-fogo imediato e está a analisá-la, acrescentando que Teerão não aceita ser pressionado para aceitar prazos e tomar uma decisão.
Míssil iraniano destrói edifício e provoca dois mortos em Haifa
Os socorristas "encontraram duas pessoas presas sob os escombros, sem sinais vitais", disse um porta-voz.
"As operações de resgate continuam neste momento para tentar encontrar outras duas pessoas que ainda estão detidas ou incomunicáveis", acrescentou.
Destroços de drone provocam um ferido em Abu Dhabi
Um cidadão ganês ficou ferido no incidente, que ocorreu na zona de Musaffah, disseram as autoridades à emissora X.
No emirado de Fujairah, as autoridades relataram "um incidente envolvendo um drone que atingiu um edifício pertencente à empresa de telecomunicações Du", sem feridos.
O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos tinha anteriormente reportado vários ataques com mísseis e drones contra o país.
No domingo, o porto de Khor Fakkan, na costa leste, junto à entrada do estreito de Ormuz, foi alvo de um ataque, ferindo quatro pessoas.
Irão executa homem condenado por ligações a Israel e aos Estados Unidos
"Ali Fahim, um dos elementos inimigos envolvidos nos distúrbios terroristas (...) foi enforcado depois de o Supremo Tribunal (...) ter confirmado a sentença", informou o site Mizan Online, do poder judicial.
Esta é a mais recente execução relacionada com os protestos que eclodiram no Irão no final de Dezembro contra o aumento do custo de vida, antes de se intensificarem em manifestações antigovernamentais, que atingiram o auge a 8 e 9 de janeiro.
Ali Fahim foi julgado por participar em ações contra o Irão em nome do "regime sionista e dos Estados Unidos", bem como por entrar numa instalação militar para apreender armas.
Mais dois navios de GPL com bandeira indiana deixam o Golfo
Um terceiro navio, o Jag Vikram, ainda está a oeste do Estreito de Ormuz, mostraram os dados. A guerra entre os EUA e Israel contra o Irão praticamente paralisou a navegação pelo estreito, mas o Irão afirma que "embarcações não hostis" podem transitar pela via navegável se coordenarem com as autoridades iranianas.
Os navios Green Asha e Green Sanvi atravessaram a zona do Golfo e encontram-se no Estreito de Ormuz Oriental, segundo dados divulgados, elevando para oito o número total de navios de transporte de GPL com bandeira indiana que atravessaram o Estreito. A Índia está gradualmente a retirar as suas cargas de GPL retidas do estreito, tendo já chegado à Índia os navios Shivalik, Nanda Devi, Pine Gas, Jag Vasant, BW Elmand e BW Tyr.
A Índia, o segundo maior importador mundial de GPL, enfrenta a sua pior crise de gás em décadas, com o governo a reduzir o fornecimento às indústrias de forma a proteger as famílias de qualquer escassez de gás de cozinha.
O país consumiu 33,15 milhões de toneladas métricas de GPL, ou gás de cozinha, no ano passado, com as importações a representarem cerca de 60% da procura. Cerca de 90% destas importações vieram do Médio Oriente. A Índia também está a carregar GPL nos seus navios vazios encalhados no Golfo.
OMS denuncia 92 ataques contra instalações de saúde no Líbano
A Organização Mundial da Saúde (OMS) revelou hoje que, desde 28 de fevereiro, foram registados 92 ataques contra instalações de saúde, veículos e pessoal médico no Líbano, provocando um total de 53 mortos e 137 feridos.
"Esses atos não se podem tornar a nova normalidade", declarou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na sua conta na rede social X (antigo Twitter), após denunciar o ataque mais recente, ocorrido próximo ao Hospital Universitário Rafik Hariri, o maior centro médico público do Líbano, que provocou quatro mortos e 39 feridos.
A OMS alertou que, no final de março, a média era de dois ataques por dia, com cinco casos apenas no dia 28 de março, afetando instalações em Kfar Tibnit, Ghandouriyeh, Zawtar Al Gharbiyeh, Kfar Dajal e Jezzine, num total de nove pessoas mortas.
"À medida que Israel expande suas operações militares, apelo a todas as partes para que cumpram suas responsabilidades perante o direito internacional humanitário e garantam a proteção das instalações de saúde, dos profissionais de saúde e dos pacientes", apelou o diretor-geral da OMS.
Brent avança 0,70% após novo ultimato de Trump a Teerão para reabrir Estreito de Ormuz
Atacar alvos civis constituiria "crimes de guerra", afirma o Irão após ameaças de Trump
"O presidente dos EUA, como autoridade máxima do seu país, ameaçou publicamente cometer crimes de guerra", disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Kazem Gharibabadi, responsável pelos assuntos jurídicos e internacionais, à agência X.
Ataques entre Israel, Irão e Líbano
Os Estados Unidos dizem que já resgataram o segundo piloto do caça norte-americano abatido no Irão. Uma informação desmentida pelos iranianos.
A Guarda Revolucionária Islâmica divulgou imagens com as aeronaves norte-americanas abatidas.
Donald Trump promete "o inferno" se não houver acordo de paz até amanhã.
Associação de transporte de mercadorias reúne-se hoje com o Ministro das Infraestruturas
Preço dos combustíveis volta a aumentar
Preços do petróleo abriram acima dos 110 dólares por barril
Os preços do petróleo abriram em alta no domingo, com as duas variedades principais do `ouro negro` a situarem-se acima dos 110 dólares por barril, num mercado impulsionado pela guerra no Médio Oriente.
Por volta das 22:45, o West Texas Intermediate (WTI), de referência nos Estados Unidos, para entrega em maio subia 2,89%, para 114,76 dólares, enquanto o Brent do Mar do Norte, de referência na Europa, com vencimento em junho, ganhava 2,04%, para 111,26 dólares.
Poucos minutos após o início das negociações, o WTI subiu até aos 115,48 dólares, valor perto do seu pico, de 119,48 dólares, desde o início da ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, tinha dado no sábado 48 horas ao Irão para chegar a um acordo ou reabrir o estreito de Ormuz, dizendo que, caso não o faça, vai fazer cair o inferno sobre o país do golfo Pérsico.
Entretanto, Trump adiou o prazo por 24 horas, estando agora marcado para terça-feira, às 20:00, hora de Washington (01:00 de quarta-feira em Lisboa).
O estreito de Ormuz, uma passagem estratégica do mercado mundial de hidrocarbonetos, os elementos base do petróleo e do gás natural, encontra-se quase totalmente fechado desde o início da guerra.
As perturbações nos fluxos de petróleo e gás natural duram há mais de um mês e já provocaram uma subida acentuada dos preços da gasolina e do gasóleo em muitos países, e até mesmo escassez.
A guerra atualmente em curso no Médio Oriente foi desencadeada em 28 de fevereiro por ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irão, tendo Teerão retaliado com ataques contra o território israelita e os países do Golfo que albergam bases norte-americanas.
Vários líderes do Irão, incluindo o seu líder supremo, o aiatola Ali Khamenei, foram mortos nestes ataques aéreos.
O movimento islamista Hezbollah, do Líbano, entrou no conflito em 02 de março para vingar a morte de Ali Khamenei. Israel respondeu com ataques aéreos de grande envergadura em todo o Líbano e uma ofensiva terrestre no sul do país.
Milhares de pessoas morreram desde o início da guerra na região, sobretudo no Irão e no Líbano.
Donald Trump ameaça há vários dias transformar o Irão num "inferno", bem como devolver aquele país à "Idade da Pedra".
No domingo, ameaçou que atacará "centrais elétricas" e "pontes" do Irão.
"Terça-feira será o Dia da Central Elétrica e o Dia da Ponte, tudo em um, no Irão. Não haverá nada igual! Abram o raio do estreito, malditos loucos, ou vão viver no inferno", escreveu Trump na sua rede social, a Truth Social.
Guerra no Médio Oriente. Trump alarga prazo do ultimato ao Irão
O presidente dos EUA voltou a emitir um aviso severo ao Irão, exigindo a reabertura imediata do Estreito de Ormuz, mas alargou o prazo do ultimato.
Este domingo o presidente celebrou o resgate bem sucedido do piloto que estava desaparecido, mas as autoridades do Irão afirmam que foi um fracasso.