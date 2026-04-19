Irão rejeitou participar em segunda ronda de negociações com os EUA

“É assim simples”, completou o chefe do Governo espanhol e líder do PSOE.

No aceptaremos una lectura hipocrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos como Turquía de Erdogan, Venezuela de Maduro. Un gobierno quien recibe agradecimientos del régimen brutal de Iran e organizaciones terroristas, y que… https://t.co/2S9yZah3hh pic.twitter.com/5xiwExDOA4 — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 19, 2026

Cláusula sobre Direitos Humanos



O documento pedia uma avaliação do cumprimento das obrigações de Israel em matéria de Direitos Humanos após o início da ofensiva na Faixa de Gaza.



c/ agências

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou este domingo que o seu país vai defender junto da União Europeia, nos próximos dias, a denúncia do acordo de associação com Israel. Telavive já reagiu, acusando Madrid de “antissemitismo”., indicou Sánchez.O governante espanhol, que intervinha num comício eleitoral na Andaluzia, argumentou, referindo-se ao Executivo de Benjamin Netanyahu, que. Foi este o termo empregue, uma vez mais, por Telavive na resposta a estas declarações do presidente do Governo espanhol.No X, o ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Gideon Saar, acusou Pedro Sánchez de “hipocrisia”:, prosseguiu o chefe da diplomacia do Estado hebraico,O acordo de associação entre a União Europeia e Israel, em vigor desde 2000, inclui precisamente uma cláusula que condiciona a relação ao respeito pelos Direitos Humanos.Na passada sexta-feira, Irlanda, Eslovénia e Espanha enviaram uma carta à Comissão Europeia a solicitar que "o acordo de associação UE-Israel seja examinado na próxima reunião do Conselho de Negócios Estrangeiros".