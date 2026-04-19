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Irão rejeitou participar em segunda ronda de negociações com os EUA

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Irão rejeitou participar em segunda ronda de negociações com os EUA

O Irão rejeitou participar numa segunda ronda de conversações de paz devido às "exigências excessivas de Washington, expectativas irrealistas, mudanças constantes de posição, contradições repetidas e o bloqueio naval em curso", informou a agência de notícias oficial IRNA este domingo. O presidente dos EUA anunciou que negociadores norte-americanos estarão na segunda-feira no Paquistão para encetar conversações com o Irão. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da situação.

Mariana Ribeiro Soares, Inês Moreira Santos, Carlos Santos Neves - RTP /

Waseem Khan - Reuters

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"Exigências excessivas de Washington"
RTP /

Irão rejeitou participar em segunda ronda de negociações com os EUA

O Irão rejeitou participar numa segunda ronda de conversações de paz devido às "exigências excessivas de Washington, expectativas irrealistas, mudanças constantes de posição, contradições repetidas e o bloqueio naval em curso, que considera uma violação do cessar-fogo", informou a agência de notícias oficial IRNA.

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Carlos Santos Neves - RTP /

Sánchez exorta União Europeia a romper acordo de associação com Israel

Na perspetiva do presidente do Governo espanhol, um Governo “que viola o Direito Internacional” não reúne condições para “ser parceiro da União Europeia”.

Quique Garcia - EPA

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O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou este domingo que o seu país vai defender junto da União Europeia, nos próximos dias, a denúncia do acordo de associação com Israel. Telavive já reagiu, acusando Madrid de “antissemitismo”.

“Esta terça-feira, o Governo espanhol apresentará uma proposta à Europa para que a União Europeia rompa seu acordo de associação com Israel", indicou Sánchez.

O governante espanhol, que intervinha num comício eleitoral na Andaluzia, argumentou, referindo-se ao Executivo de Benjamin Netanyahu, que um Governo “que viola o Direito Internacional” não pode “ser parceiro da União Europeia”.“É assim simples”, completou o chefe do Governo espanhol e líder do PSOE.

“Antissemitismo”. Foi este o termo empregue, uma vez mais, por Telavive na resposta a estas declarações do presidente do Governo espanhol.

No X, o ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Gideon Saar, acusou Pedro Sánchez de “hipocrisia”: “Não aceitaremos uma interpretação hipócrita de alguém que forja relações com regimes totalitários que violam os Direitos Humanos, como a Turquia de Erdogan e a Venezuela de Maduro”.


“Um governo”, prosseguiu o chefe da diplomacia do Estado hebraico, “que recebe agradecimentos do brutal regime iraniano e de organizações terroristas e que tem trabalhado para disseminar o antissemitismo”.
Cláusula sobre Direitos Humanos

O acordo de associação entre a União Europeia e Israel, em vigor desde 2000, inclui precisamente uma cláusula que condiciona a relação ao respeito pelos Direitos Humanos.

Madrid pôs em causa a viabilidade do acordo, pela primeira vez, em fevereiro de 2024. Pedro Sánchez e o então primeiro-ministro irlandês enviaram uma carta conjunta à Comissão Europeia.O documento pedia uma avaliação do cumprimento das obrigações de Israel em matéria de Direitos Humanos após o início da ofensiva na Faixa de Gaza.


Na passada sexta-feira, Irlanda, Eslovénia e Espanha enviaram uma carta à Comissão Europeia a solicitar que "o acordo de associação UE-Israel seja examinado na próxima reunião do Conselho de Negócios Estrangeiros".

c/ agências
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RTP /

JD Vance vai participar nas negociações em Islamabad

O vice-presidente JD Vance vai liderar a delegação dos EUA nas negociações com o Irão no Paquistão na segunda-feira, disse um funcionário da Casa Branca à AFP, contradizendo uma declaração de Donald Trump.

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Vance, que liderou a delegação norte-americana no passado fim de semana, será acompanhado pelos dois enviados do presidente, Steve Witkoff e Jared Kushner, confirmou a Casa Branca. 

A confirmação chega depois de Donald Trump ter dito à ABC que o vice-presidente não iria a Islamabad, alegando preocupações de segurança.
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RTP /

Irão ainda não decidiu enviar delegação de negociação ao Paquistão

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O Irão ainda não decidiu enviar uma delegação de negociação ao Paquistão "enquanto houver um bloqueio naval", informou a agência de notícias iraniana Tasnim este domingo.

Segundo fontes ouvidas pela agência de notícias Tasnim, controlada pela Guarda Revolucionária iraniana, "não haverá negociações enquanto o bloqueio marítimo dos EUA contra os portos iranianos continuar".

A agência sublinhou, no entanto, que a troca de mensagens entre o Irão e os Estados Unidos através da mediação paquistanesa continuou nos últimos dias, após a primeira ronda de negociações realizada no passado fim de semana em Islamabad, que terminou sem acordo - segundo Teerão - devido às exigências e ambições do lado norte-americano.

Esta informação surge depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, te dito hoje que negociadores norte-americanos estarão na segunda-feira no Paquistão para encetar conversações com o Irão, de acordo com uma publicação nas suas redes sociais.

c/Lusa
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RTP /

Israel vai "usar toda a sua força" se for ameaçado no Líbano

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O ministro israelita da Defesa, Israel Katz, avisou que as tropas israelitas têm instruções para usar "toda a sua força" se forem alvo de qualquer ameaça no Líbano, apesar do cessar-fogo em curso. De acordo com a AFP, o governante também afirmou, num evento na Cisjordânia ocupada, que o exército recebeu ordens para "destruir as casa nas aldeias próximas da fronteira que servem, de todas as maneiras, de postos avançados terroristas do Hezbollah e ameaçam as comunidades israelitas.
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RTP /

Teerão reitera que bloqueio naval dos Estados Unidos viola cessar-fogo

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Depois de Donald Trump ter acusado o Irão de ter violado o cessar-fogo, Teerão reiterou que o bloqueio naval norte-americano constitui "não só uma violação do cessar-fogo", mas também "um ato ilegal e criminoso".

"Ao infligir deliberadamente punição coletiva ao povo iraniano, configura-se um crime de guerra e um crime contra a humanidade”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Esmail Baghai, à agência X.
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RTP /

Espanha vai propor à União Europeia que rompa acordo com Israel

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Espanha vai propor à União Europeia que rompa o acordo de associação com Israel, devido às "violações de direitos humanos" do Governo de Benjamin Netanyahu, anunciou o primeiro-ministro, Pedro Sánchez.

"Aquele Governo que viola o direito internacional - e portanto viola os princípios e valores da União Europeia - não pode ser parceiro da União Europeia. É simples", afirmou o chefe de Governo espanhol, no município de Gibraleón, província de Huelva, durante a pré-campanha das eleições regionais da Andaluzia.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se na terça-feira em Bruxelas (Bélgica) para analisar a guerra no Médio Oriente e, segundo a agência de notícias espanhola EFE, Pedro Sánchez pediu a todos que apoiem a proposta de Espanha.

O acordo de associação entre a União Europeia e Israel entrou em vigor no ano 2000 e inclui uma cláusula relativa ao respeito pelos direitos humanos.

C/Lusa
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RTP /

Macron recebe primeiro-ministro libanês na terça-feira

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O presidente francês, Emmanuel Macron, vai receber em Paris o primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, na terça-feira, no quadro de um frágil cessar-fogo no Líbano e da morte de um soldado francês ao serviço das forças de manutenção da paz.

"Esta visita será uma oportunidade para o chefe de Estado reiterar o seu compromisso com o pleno e completo respeito pelo cessar-fogo no Líbano, o apoio da França à integridade territorial do país e às ações empreendidas pelo Estado libanês para garantir a plena e completa soberania do país e o monopólio das armas", elencou o Palácio do Eliseu, a sede da Presidência francesa.

A reunião entre Macron e Salam também ocorre após a morte, no sábado, de um soldado francês ao serviço da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FINUL), numa emboscada que também fez três feridos, atribuída à milícia armada xiita Hezbollah, que por seu lado negou o envolvimento.

“A França exige às autoridades libanesas que detenham imediatamente os culpados e assumam as suas responsabilidades juntamente com a FINUL", instou Emmanuel Macron, na rede social X, quando soube da morte do soldado francês.

C/Lusa
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RTP /

Voos internacionais serão retomados no aeroporto iraniano de Mashhad na segunda-feira

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Os voos internacionais com partida do aeroporto de Mashhad, no nordeste do Irão, serão retomados na segunda-feira, anunciou hoje a Organização de Aviação Civil iraniana.
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RTP /

Jared Kushner e Steve Witkoff juntam-se à delegação norte-americana em Islamabade

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Donald Trump disse ao New York Post que o enviado especial Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Trump, também estarão em Islamabad para a próxima ronda de negociações de paz com o Irão. JD Vance liderará a delegação, disse Mike Waltz, embaixador dos EUA na ONU, à ABC News .
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"Chega de ser bonzinho"
RTP /

Trump ameaça destruir o Irão se não houver acordo

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Donald Trump anuncia que uma delegação norte-americana estará amanhã no Paquistão para relançar as negociações com o Irão.

Numa mensagem nas redes sociais, Trump também acusou Teerão de violar o cessar-fogo ao lançar ataques no estreito de Ormuz e ameaça destruir as infraestruturas do país em caso de fracasso das conversações.

"Eles vão ceder rápido, vão ceder facilmente e, se não aceitarem o acordo, será uma honra para mim fazer o que precisa ser feito, o que deveria ter sido feito com o Irão por outros presidentes nos últimos 47 anos. É hora de acabar com a máquina de matar do Irão".



O presidente norte-americano escreve que está a oferecer ao Irão um "acordo razoável" e que, caso Teerão recuse, "os Estados Unidos destruirão todas as centrais elétricas e todas as pontes no país.
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Ponto de situação
RTP /

Irão impede dois petroleiros de cruzarem o Estreito de Ormuz

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  • As forças iranianas impediram este domingo a passagem de dois petroleiros que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz, após emitirem alertas. Os navios, que navegavam com pavilhões de Botsuana e Angola, foram forçados a mudar de rumo após o "trânsito não autorizado";


  • Quatro indivíduos, incluindo dois estrangeiros, foram presos no noroeste do Irão, adiantou a agência semioficial iraniana Tasnim. São acusados de integrar uma "rede de espionagem ligada aos EUA e Israel";


  • Israel está a tentar criar um "facto consumado" no Líbano, apesar do cessar-fogo em vigor, acusou o ministro turco dos Negócios Estrangeiros, denunciando o "expansionismo" israelita. "As negociações em curso entre o Irão e os Estados Unidos parecem estar a ofuscar essa situação. Israel parece estar a tentar aproveitar-se dessa distração para criar um facto consumado", disse Hakan Fidan;


  • Os ataques das últimas horas mostram que as negociações de paz no Médio Oriente estão em fase crítica. A trégua termina na próxima quarta-feira e o facto de o Irão ter voltado a encerrar o Estreito de Ormuz obrigou Donald Trump a convocar o gabinete de crise para debater a situação;


  • O Irão atualiza e reabastece os lançadores de mísseis e drones a um ritmo mais acelerado do que antes da guerra com os Estados Unidos e Israel, de acordo com o comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, citado pela Nournews;


  • O Irão não entregará urânio enriquecido aos EUA, asseverou o vice-ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Saeed Khatibzadeh, à Associated Press, apesar das declarações anteriores feitas por Donald Trump. Na sexta-feira, o presidente norte-americano afirmara que Washington iria trabalhar com Teerão para recuperar o urânio enriquecido do Irão e trazê-lo de volta aos Estados Unidos;


  • Citado pela imprensa iraniana, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou que “Trump diz que o Irão não pode exercer seus direitos nucleares, mas não diz por qual crime". E questionou: "Quem é ele para privar uma nação de seus direitos?”;


  • Kamala Harris, ex-candidada democrata à Presidência dos Estados Unidos, acusa Donald Trump de ter tornado o país pouco confiável aos olhos dos aliados;


  • O exército israelita confirma a morte de um soldado no sul do Líbano e outros nove feridos num ataque do Hezbollah. Em resposta, Israel lançou novos bombardeamentos no território, apesar do cessar-fogo. As Forças de Defesa de Israel referem que os alvos foram operacionais do Hezbollah e garantem que eliminaram uma célula terrorista.
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Irão impede travessia de dois petroleiros pelo Estreito de Ormuz

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As forças armadas iranianas impediram a passagem de dois petroleiros que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz este domingo, após emitirem alertas, informou a agência de notícias semioficial Tasnim. As embarcações, que navegavam com bandeiras de Botsuana e Angola, foram forçadas a mudar de rumo após o "trânsito não autorizado" pela via navegável estratégica.
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Dois estrangeiros presos no Irão por importar tecnologia Starlink

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Quatro indivíduos, incluindo dois estrangeiros, foram presos no noroeste do Irão, informou a agência de notícias semioficial Tasnim este domingo, por fazerem parte de uma "rede de espionagem ligada aos EUA e Israel".
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Turquia acusa Israel de tentar criar um "facto consumado" no Líbano

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Israel está a tentar criar um "facto consumado" no Líbano, apesar de estar em vigor o cessar-fogo , acusou o ministro turco dos Negócios Estrangeiros, denunciando o "expansionismo" israelita.

"As negociações em curso entre o Irão e os Estados Unidos parecem estar a ofuscar essa situação. Israel parece estar a tentar aproveitar-se dessa distração para criar um facto consumado", disse Hakan Fidan.

O chefe da diplomacia turca já tinha acusado Israel, no sábado, de usar a guerra no Médio Oriente como pretexto para "ocupar mais território".
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Trump em reuniões de alto nível na Casa Branca

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Os ataques das últimas horas mostram que as negociações de paz no Médio Oriente estão numa fase crítica. A trégua termina na próxima quarta-feira e o facto do Irão ter voltado a encerrar o estreito de Ormuz obrigou Donald Trump a convocar o gabinete de crise para debater a situação.

O encontro, que decorreu ao mais alto nível, juntou o vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o Secretário da Defesa Pete Hegseth.

Teerão diz que vai manter o controlo do estreito de Ormuz até à conclusão definitiva da guerra e acusa os Estados Unidos de atos de pirataria e roubo marítimo, por bloquear a entrada e saída de navios dos portos iranianos.

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Turquia "otimista" quanto à prorrogação do cessar-fogo

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O ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Hakan Fidan, disse estar "otimista" quanto à possibilidade de ser prorrogado o cessar-fogo entre o Irão e os Estados Unidos, que expira na próxima quarta-feira.

"Uma prorrogação será necessária (...). Estou otimista quanto a isso", disse o ministro Hakan Fidan no fórum diplomático em Antalya, no sul da Turquia, acrescentando que "alguns pontos ainda precisam ser esclarecidos".
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Irão reabastece lançadores a ritmo mais acelerado do que antes da guerra

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O Irão agora atualiza e reabastece os lançadores de mísseis e drones a um ritmo mais acelerado do que antes da guerra com os Estados Unidos e Israel, de acordo com o comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, citado pela Nournews.
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Diplomacia iraniana rejeita entregar urânio enriquecido aos Estados Unidos

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O Irão não entregará urânio enriquecido aos EUA, afirmou o vice-ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Saeed Khatibzadeh, à Associated Press, apesar das declarações anteriores feitas por Donald Trump.

Na sexta-feira, Trump afirmou que Washington ia trabalhar com Teerão para recuperar o urânio enriquecido do Irão e trazê-lo de volta aos Estados Unidos.

“Posso afirmar que nenhum material enriquecido será enviado para os Estados Unidos”, disse Khatibzadeh. “Isso é inaceitável e posso garantir que, embora estejamos prontos para abordar quaisquer preocupações que tenhamos, não aceitaremos coisas que sejam inaceitáveis".

Na mesma entrevista, Khatibzadeh acusou os EUA de se manterem firmes em exigências que o Irão considera excessivas.

“Ainda não chegámos ao ponto de avançar para uma reunião concreta porque há questões em que os norte-americanos ainda não abandonaram a posição maximalista”, disse Khatibzadeh.
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Inês Moreira Santos - RTP /

Kamala Harris acusa Trump de tornar EUA "pouco confiáveis" aos olhos dos aliados

Kamala Harris acusa Donald Trump de ter feito dos Estados Unidos um país pouco confiável aos olhos dos aliados. A ex-candidata presidencial não poupou nas críticas ao líder da Casa Branca.

Sam Wolfe - Reuters

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Num discurso proferido num evento em Michigan, Kamala Harris afirmou que o primeiro-ministro israelita arrastou Donald Trump para o conflito com o Irão e classificou a Administração Trump como a "mais corrupta" da história dos Estados Unidos.

"Estamos com a Administração presidencial mais corrupta, insensível e incompetente da história dos Estados Unidos", afirmou Harris, no evento em Detroit organizado pelo Comité Democrata Feminino de Michigan, no sábado.

"Aquilo que ele fez foi, primeiro, aos olhos dos nossos aliados, acabar com a nossa fiabilidade. Segundo, acabou com a influência que tínhamos para podermos falar sobre certas questões, apesar de sabermos que temos sido imperfeitos", apontou.
Trump quer "andar por aí como se fosse forte e usar a força militar norte-americana contra quem ele quiser".

Nas palavras da ex-candidata democrata, o presidente dos EUA empurrou o país para uma guerra que "os norte-americanos não queriam". Trump usou o conflito no Irão, acusou Harris, como "uma tentativa frágil de desviar a atenção dos arquivos de Epstein".

"Este é o primeiro presidente dos EUA, de qualquer partido, desde a Segunda Guerra Mundial, a abandonar a responsabilidade da América de (...) nutrir e proteger as nossas alianças e amizades", continuou, acrescentando que Trump também é o primeiro líder norte-americano a "nem sequer fingir, e na verdade, descartar a importância de defender regras e normas internacionais como a soberania e a integridade territorial".

A ex-vice-presidente Kamala Harris e outros pré-candidatos democratas à presidência discursaram, no sábado, num evento de angariação de fundos em Detroit.
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Israel lançou novos ataques contra o Líbano

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O exército israelita confirma a morte de um soldado no sul do Líbano e outros nove feridos num ataque do Hezbollah. Em resposta, Israel lançou novos bombardeamentos no território, apesar do cessar-fogo. 

As Forças de Defesa de Israel referem que os alvos foram operacionais do Hezbollah e garantem que eliminaram uma célula terrorista.

Telavive adianta ainda que agiu em conformidade com o acordo de cessar-fogo, que permite a Israel atacar em "autodefesa". Já um oficial do Hezbollah diz que o grupo armado libanês "não está preocupado" com as negociações entre Israel e Líbano.

O mesmo oficial acrescenta que a trégua deveria implicar "uma cessação completa de todas as hostilidades" e que o Hezbollah vai responder às violações do inimigo.
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Presidente iraniano diz que Trump não tem justificação para privar Teerão dos direitos nucleares

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Citado pela imprensa iraniana, o presidente iraniano Masoud Pezeshkian afirmou que “Trump diz que o Irão não pode exercer seus direitos nucleares, mas não diz por qual crime". E questionou: Quem é ele para privar uma nação de seus direitos?”
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Trump elogia Israel por ser um "grande aliado" dos EUA

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Numa publicação nas redes sociais, o presidente norte-americano elogiou Israel por ser aliado na guerra contra o Irão.

"Goste-se ou não de Israel, provou ser um grande aliado dos Estados Unidos da América", escreveu Donald Trump, acrescentando que outros aliados "mostraram as seuas verdadeiras cores num momento de conflito e tensão".
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Ponto de situação

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  • O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, declarou no sábado que as negociações de paz entre o Irão e os Estados Unidos avançaram, mas que "ainda está longe" um acordo final;


  • De acordo com Ghalibaf, Teerão "não tem absolutamente nenhuma confiança" nos Estados Unidos. Por isso, Washington tem de "tomar a decisão de conquistar a confiança do povo iraniano";


  • Teerão criticou Bruxelas após declarações da chefe da diplomacia europeia sobre o estreito de Ormuz, numa nova troca de acusações em torno da legalidade internacional e da segurança marítima na passagem estratégica;


  • Kaja Kallas afirmou, horas antes, que "ao abrigo do direito internacional, o trânsito por vias marítimas como o estreito de Ormuz deve permanecer aberto e isento de taxas", em linha com o apelo dos líderes internacionais para a reabertura desta passagem;


  • O Hezbollah negou envolvimento no ataque mortal contra forças de paz da ONU no sul do Líbano, que resultou na morte de um soldado francês; 


  • Um membro das forças de paz da ONU foi morto e outros três ficaram feridos após uma patrulha ser atacada por "atores não estatais", informou a Força Interina das Nações Unidas no Líbano;


  • Papa Leão XIV não ter "interesse" debater com Trump sobre a guerra com o Irão, mas que continuará a promover a mensagem do Evangelho sobre a paz.
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