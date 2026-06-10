Irão responde a retaliação dos EUA e atinge bases norte-americanas no Kuwait, Bahrein e Jordânia

O Irão anunciou ataques contra bases norte-americanas no Kuwait, Bahrein e Jordânia. É a retaliação da retaliação, depois de os Estados Unidos terem respondido ao abate de um helicóptero em Ormuz.

Agora as forças iranianas confirmaram que com mísseis e drones atingiu 21 alvos, entre eles hangares de caças F-35 em território jordano e sistemas de radar no Bahrein.





Os alvos dos ataques aéreos iranianos foram a Quinta Frota dos Estados Unidos, estacionada no Bahrein, e uma base aérea norte-americana na Jordânia, indicaram em comunicados separados a Guarda da Revolução Islâmica e o Exército iranianos, citados pela agência Fars.



Teerão advertiu para uma "resposta mais severa", caso continue o que descreveu como "agressão" norte-americana, acrescenta a agência iraniana próxima da Guarda da Revolução.





Teerão insta países do Golfo a impedirem ataques norte-americanos



O Irão entende que os países do Golfo têm "a responsabilidade legal e moral" de pôr fim aos ataques norte-americanos contra o Irão, justificando as agressões contra vizinhos que albergam bases dos EUA.



Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão "reafirmou a responsabilidade legal e moral de todos os países da região (...) de impedirem que o exército norte-americano e Israel utilizem o seu território ou as suas instalações para planear, organizar, executar ou apoiar ações hostis contra o Irão".



O Governo de Teerão advertiu que "não hesitará em exercer o seu direito inerente à legítima defesa", visando nomeadamente as bases e instalações logísticas utilizadas para as operações contra o Irão.





O Exército do Kuwait indicou, entretanto, na rede social X que os seus sistemas de defesa aérea "estão a intercetar alvos hostis", sem fornecer detalhes.



Os Estados Unidos tinham lançado antes novos ataques sobre solo iraniano, em retaliação pelo abate de um helicóptero norte-americano Apache no estreito de Ormuz. O presidente dos Estados Unidos tinha anunciado esta terça-feira que haveria represálias pelo ataque iraniano.



O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) informou hoje que concluiu uma série de ataques contra alvos iranianos por ordem de Trump, incluindo sistemas de defesa aérea, estações de controlo terrestres e radares de vigilância iranianos localizados perto do estreito de Ormuz.



O CENTCOM assegurou que a operação constituiu uma resposta "proporcional" aos recentes ataques contra forças norte-americanas e embarcações comerciais que transitam pelas águas da região, e afirmou que as suas tropas permanecem preparadas para responder a novas ações que considere agressões por parte do Irão.



Por seu lado, a Guarda da Revolução Islâmica referiu no comunicado que os ataques norte-americanos danificaram uma torre de telecomunicações e dois reservatórios de água na cidade portuária de Sirik, no sudeste do Irão, próxima do estreito.



O helicóptero que desencadeou esta nova escalada de tensões, supostamente atacado pelo Irão, caiu perto da costa de Omã e os dois tripulantes a bordo foram resgatados com vida pelas forças norte-americanas, como anunciou o próprio Trump ao início da madrugada de terça-feira em Nova Iorque, após um jogo da final da NBA.



Antes desta troca de ataques entre EUA e Irão, Israel e a República Islâmica visaram-se mutuamente com o lançamento de mísseis no domingo e na segunda-feira, o que levou Trump a exigir o fim "imediato" das agressões, incluindo pela parte do aliado israelita.



O Presidente norte-americano afirmou na madrugada desta terça-feira que um acordo com o Irão estava em fase de "últimos esforços" e poderia ser assinado em "dois ou três dias", mais um prazo que apresenta após várias semanas de negociações com a República Islâmica.