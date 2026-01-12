Irão sem Internet há 84 horas devido aos protestos

Os dados mostram que o corte da Internet continua há 84 horas no Irão, escreveu a ONG na rede social X.

Na quinta-feira, as autoridades cortaram a Internet e o sinal de telemóveis em todo o país, na sequência de uma grande manifestação em Teerão e depois de terem sido publicados nas redes sociais vídeos que mostravam uma multidão em protesto.