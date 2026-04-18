Irão voltou a encerrar Estreito de Ormuz devido ao bloqueio dos EUA aos portos iranianos

O ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Hakan Fidan, acusou no Fórum Diplomático de Antalya que Israel estará a usar a segurança como pretexto para adquirir "mais território".





“Israel não está preocupada com a própria segurança, Israel está a tentar conquistar mais território”, disse na conferência anual sobre diplomacia internacional na cidade turística turca de Antalya, informou a AFP.



“O governo Netanyahu está a usar a segurança como desculpa para ocupar mais território”, acrescentou, referindo-se ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.



“Israel precisa de saber que a única maneira de viver em paz na região (...) é deixar que os outros países desfrutem da sua própria segurança, integridade territorial e liberdade, e não usar o poder sobre esses países".



A Turquia, membro da NATO e vizinha do Irão, posicionou-se como um potencial mediador-chave no conflito do Médio Oriente, mas a retórica, por vezes intensa, contra Israel, levantou dúvidas sobre sua capacidade de permanecer neutra.

