"Irish Lives Matter". Confrontos em Dublin após esfaqueamento que feriu cinco pessoas

Centenas de pessoas participaram esta quinta-feira em confrontos no centro da capital irlandesa, numa zona com uma população particularmente imigrante junto à Praça Parnell East, local onde sucedeu o ataque de um homem armado com uma faca que fez cinco vítimas ao início da tarde.







Durante os confrontos foram agitados cartazes "Irish Lives Matter" ("A vida dos irlandeses importam", em inglês) e bandeiras irlandesas, incendiado um carro da polícia e membros da polícia foram alvo de projéteis lançados pelos manifestantes hostis que se insurgiram contra "os grandes meios de comunicação social", observou um jornalista da agência France Presse (AFP).







"Uma multidão que entoava slogans anti-imigração" atacou vários agentes da polícia de choque irlandesa destacada para acalmar a situação na O'Connell Street, a principal rua de Dublin, e incendiou um carro da polícia, conta o jornal britânico The Guardian. Acrescentando que um helicóptero sobrevoou o local dos confrontos que se foram estendendo a outras zonas da cidade, com montras de lojas destruídas e fogos de artíficio a ecoarem pela cidade. "Uma fação de hooligans loucos movidos por uma ideologia de extrema-direita", declarou o comissário da polícia Drew Harris.

De acordo com esta fonte das autoridades irlandesas, "os factos ainda não são claros", sublinhou, lamentando a desinformação veículada por "rumores" e "insinuações" espalhadas "com fins maliciosos", que associam o motivo "terrorista" ao ataque.







Segundo os resultados preliminares da investigação, "parece tratar-se de um ataque isolado e temos de determinar a razão (do esfaqueamento)", disse Liam Geraghty, chefe da polícia local, numa conferência de imprensa na tarde desta quinta-feira. Após a detenção do suspeito, um homem na casa dos cinquenta anos que foi internado no hospital, Geraghty explicou que a polícia não estava "à procura de mais ninguém", sublinhando que as autoridades estavam a excluir qualquer motivo "terrorista".

"Mas não estamos em condições de dar mais informações sobre a natureza dos ferimentos", acrescentou.

O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, anunciou em comunicado ao início da tarde que um suspeito tinha sido detido e disse "estarmos todos chocados com o que aconteceu em Parnell Square", manifestando os seus "pensamentos e orações" às vítimas e as suas famílias.

"Os factos deste caso estão a ser esclarecidos. Os serviços de emergência reagiram muito rapidamente e chegaram ao local em poucos minutos", declarou Leo Varadkar.









De acordo com a polícia, todas as vítimas - um homem, uma mulher e três crianças pequenas - foram levadas para diferentes hospitais da capital irlandesa. Uma menina de cinco anos e a mulher, na casa dos trinta e poucos anos, ficaram "gravemente" feridas. Entretanto um menino de cinco anos pôde sair do hospital.