Irlanda quer contratar médicos portugueses por mais de 11 mil euros mensais

O concurso lançado pela Irlanda oferece aos médicos 2.750 euros brutos numa semana em que trabalhem de segunda a sexta-feira, no horário diurno.



Caso os médicos realizem, entre quarta-feira e domingo, os turnos da noite, recebem 3.500 euros brutos por essa semana de trabalho.



Se fizerem os turnos da noite entre sexta-feira e domingo, recebem 2.160 euros brutos apenas por esse fim de semana.

Galiza oferece mais de 60 mil euros

Para que se possam candidatar, os médicos devem ter um mínimo de dois anos de experiência a tempo inteiro em Medicina Geral e Familiar e têm de registar-se na Ordem dos Médicos da Irlanda. Devem ainda possuir um nível adequado da língua inglesa.A oferta garante aos médicos um “coordenador pessoal” que os apoiará durante todo o processo de integração, disponibilizando ainda orientação clínica no centro de saúde em que ficarem colocados.A Locumotion, agência irlandesa de recrutamento na área da medicina e que lançou esta oferta,, que irá realizar-se já este fim de semana em Lisboa e no Porto.O Serviço Galego de Saúde tinha também esta semana anunciado a abertura de um concurso destinado a médicos de família e pediatras portugueses, oferecendo-lhes uma retribuição anual bruta de 61.500 euros, o que significa aproximadamente 4.390 euros mensais.A Ordem dos Médicos já se mostrou preocupada com a eventual emigração de clínicos numa altura em que Portugal tem quase 700 mil utentes sem médico de família. A região de Lisboa e Vale do Tejo é a mais afetada.O bastonário da Ordem,para garantir que os profissionais portugueses optem por trabalhar no Serviço Nacional de Saúde (SNS).“Isto é absolutamente lamentável e, nesse tipo de condições, é difícil que depois não haja falta de pediatras, médicos de família, anestesiologistas, dermatologistas e por aí adiante”, defendeu.