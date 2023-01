"Irritantes". Exercícios militares russos na África do Sul motivam críticas da diplomacia europeia

Desde o início do conflito que a África do Sul se tem recusado a condenar a invasão russa da Ucrânia, com o continente africano a tornar-se novamente num campo de disputa de influências.No caso de Pretória, as tensões são ainda mais elevadas, já quePara o responsável da diplomacia europeia, Josep Borrell, estes exercícios conjuntos não são uma boa notícia, também peloem que ocorrem: “A coincidência entre o início da guerra e estes exercícios militares não é a melhor coisa para nós”, sublinhou.

“A parceria estratégica segue uma trajetória positiva, apesar dos irritantes existentes”, reconheceu.





Meeting Foreign Minister Pandor and during extensive bilateral political consultations, we tackled variety of subjects that matter for EU-#SouthAfrica strategic partnership.



This partnership keeps moving along a positive trajectory, despite existing irritants.

1/3 pic.twitter.com/HNY6EbH11z — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 26, 2023

Perante o nível de instabilidade global “sem precedentes”, a União Europeia e a África do Sul devem “trabalhar em conjunto na defesa da Carta das Nações Unidas e da lei internacional –”, acrescentou Borrell numa mensagem publicada no Twitter.Ao lado da ministra sul-africana dos Negócios Estrangeiros, Naledi Pandor, o representante europeu disse que compreende a aproximação de alguns países à Rússia.Dias antes, a MNE sul-africana tinha recebido o homólogo russo, Sergei Lavrov. Ao lado do ministro russo, defendeu os exercícios conjuntos, acrescentando que todos os países encetam este tipo de treinos com os seus “amigos”.Alvo de criticas por parte de vários países, o ministério sul-africano da Defesa lembrou que o país também já acolheu exercícios militares conjuntos de França, Estados Unidos e outros países da NATO.Os exercícios conjuntos com a Rússia e a China decorrem em fevereiro na cidade portuária de Durban e em Richards Bay.