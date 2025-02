Israel acusa Hamas de matar crianças Bibas e substituir corpo da mãe

"De acordo com a avaliação das autoridades competentes e com base nas informações disponíveis e nos indicadores de diagnóstico, Ariel e Kfir Bibas foram brutalmente assassinados em cativeiro em novembro de 2023 por terroristas palestinianos", afirmou o porta-voz do exército israelita Avichay Adraee, na plataforma de mensagens Telegram.

O Hamas afirmou que Ariel e Kfir Bibas, que na altura do rapto em Israel tinham quatro e oito meses e meio, respetivamente, foram mortos por bombardeamentos israelitas contra a Faixa de Gaza.

Kfir Bibas era o mais jovem dos 251 reféns raptados em 7 de outubro de 2023. O pai das duas crianças, de 35 anos, foi libertado no início de fevereiro.

Israel alegou ainda que um dos quatro corpos entregues pelo Hamas não é o da mãe das crianças "nem o de qualquer outro refém israelita".

"Trata-se de um corpo não identificado", acrescentou o porta-voz militar, denunciando "uma violação flagrante" do acordo de cessar-fogo por parte do Hamas.

"Apelamos ao Hamas para que devolva Shiri Bibas e todos os raptados", exigiu.

Os restos mortais de quatro pessoas foram devolvidos na quinta-feira pelo Hamas ao Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) e depois ao exército israelita. A entrega ocorre no âmbito do acordo de trégua em Gaza, que entrou em vigor a 19 de janeiro, após mais de um ano de guerra entre Israel e o Hamas.

O ato de entrega de quinta-feira foi criticado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que considerou "abjeto e cruel" o regresso encenado.