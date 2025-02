Israel afirma que um dos corpos entregues pelo Hamas não pertencia a Shiri Bibas

GPO/Handout via Reuters

O exército israelita disse esta quinta-feira que dois corpos libertados pelo Hamas foram identificados como sendo Ariel e Kfir Bibas, duas crianças com quatro anos e nove meses na altura do sequestro a 7 de outubro de 2023. No entanto, o terceiro corpo libertado não era o de Shiri Bibas, a mãe das crianças, cujo corpo também deveria ter sido libertado, e que não pertencia a nenhum outro refém. O corpo continua por identificar.