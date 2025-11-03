Mundo
Guerra no Médio Oriente
Israel ameaça intensificar ofensiva contra Hezbollah
Israel avisou que está pronto para intensificar os ataques contra o Hezbollah xiita libanês. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que não permitirá que o Líbano se transforme numa nova frente de combate contra o Estado hebraico.
Foto: Alex Kolomoisky - Pool via Reuters
O chefe do Governo israelita espera ainda que o Líbano cumpra o compromisso de desarmar o Hezbollah, tal como prometido em acordos internacionais.