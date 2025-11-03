Israel ameaça intensificar ofensiva contra Hezbollah

Israel avisou que está pronto para intensificar os ataques contra o Hezbollah xiita libanês. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que não permitirá que o Líbano se transforme numa nova frente de combate contra o Estado hebraico.

RTP /

Foto: Alex Kolomoisky - Pool via Reuters

Netanyahu reiterou que o Estado de Israel continuará a exercer o direito à autodefesa sempre que a sua segurança estiver ameaçada.

O chefe do Governo israelita espera ainda que o Líbano cumpra o compromisso de desarmar o Hezbollah, tal como prometido em acordos internacionais.

