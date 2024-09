Israel anuncia novo pacote de ajuda militar norte-americana

As negociações entre Israel e os Estados Unidos foram concluídas em Washington e dizem respeito à libertação de 3,5 mil milhões de dólares (3,1 mil milhões de euros) para a compra de materiais e equipamentos de guerra, e 5,2 mil milhões de dólares (4,6 mil milhões de euros) destinados a sistemas de defesa antiaérea, incluindo a Cúpula de Ferro, de acordo com um comunicado do Ministério da Defesa.

O anúncio surge em plena escalada militar entre Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah, a par da guerra na Faixa de Gaza, que se prolonga há quase um ano, desde o ataque do movimento islamita palestiniano Hamas, em 07 de outubro em território israelita.

No seu discurso hoje na assembleia-geral da ONU, em Nova Iorque, o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, desafiou os estados-membros para que "parem o genocídio" e que "parem de entregar armas" a Israel.

"Esta loucura tem de parar. O mundo inteiro é responsável pelo sofrimento da nossa população em Gaza e na Cisjordânia", declarou o líder palestiniano, sob grandes aplausos, ao subir ao palanque nas Nações Unidas para o seu discurso.