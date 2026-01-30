Israel anuncia reabertura da passagem de Rafah no domingo

📢UPDATE:



In accordance with the ceasefire agreement and the directive of the political echelon, the Rafah Crossing will open this coming Sunday (February 1st) in both directions, for limited movement of people only.



Exit from and entry into the Gaza Strip via the Rafah… pic.twitter.com/jp8g3dP3Al — COGAT (@cogatonline) January 30, 2026

Na segunda-feira, as IDF recuperaram o corpo do último refém do Hamas, terminando, oficialmente, a primeira fase do acordo de cessar-fogo assinado entre Israel e o Hamas, em outubro de 2025.



Israel irá reabrir a passagem e Rafah nos dois sentidos para circulação pedestre no próximo domingo., informa o COGAT, que também adianta que as pessoas poderão circular, de forma semelhante ao mecanismo implementado em janeiro de 2025”.No entanto, em relação ao regresso de palestinianos à Faixa de Gaza,, com a identificação e triagem de pessoas a ser feita pela missão da União Europeia e pelas Forças de Defesa de Israel (IDF), realizado num “corredor designado”.. O bloqueio da passagem era justificado pelo alegado uso para contrabando de armas para o Hamas.A segunda fase, que prevê a saída das tropas israelitas do enclave, assim como a desmilitarização do Hamas, deverá começar a ser implementada brevemente.A invasão em larga escala da Faixa de Gaza começou após o ataque do Hamas a 7 de outubro de 2023, tendo o conflito provocado mais de 71 mil mortos e uma catástrofe humanitária.