Mundo
Israel anuncia reabertura da passagem de Rafah no domingo
A informação é avançada pela Coordenação das Atividades do Governo nos Territórios (COGAT), unidade do Ministério israelita da Defesa que opera nos territórios palestinianos ocupados.
Israel irá reabrir a passagem e Rafah nos dois sentidos para circulação pedestre no próximo domingo.
“A entrada e a saída da Faixa de Gaza pela passagem de Rafah serão permitidas em coordenação com o Egito”, informa o COGAT, que também adianta que as pessoas poderão circular “após prévia verificação de segurança dos indivíduos por Israel e sob a supervisão da missão da União Europeia, de forma semelhante ao mecanismo implementado em janeiro de 2025”.
No entanto, em relação ao regresso de palestinianos à Faixa de Gaza, apenas poderão regressar “aqueles que deixaram Gaza durante o conflito e somente após autorização prévia de segurança por Israel”, com a identificação e triagem de pessoas a ser feita pela missão da União Europeia e pelas Forças de Defesa de Israel (IDF), realizado num “corredor designado”.
A passagem de Rafah, que liga Gaza ao Egito, era uma das únicas vias que ligava o enclave ao mundo exterior, através da passagem de ajuda humanitária, tendo estado bloqueada desde maio de 2024, com a exceção de janeiro de 2025. O bloqueio da passagem era justificado pelo alegado uso para contrabando de armas para o Hamas.Na segunda-feira, as IDF recuperaram o corpo do último refém do Hamas, terminando, oficialmente, a primeira fase do acordo de cessar-fogo assinado entre Israel e o Hamas, em outubro de 2025.
A segunda fase, que prevê a saída das tropas israelitas do enclave, assim como a desmilitarização do Hamas, deverá começar a ser implementada brevemente.
A invasão em larga escala da Faixa de Gaza começou após o ataque do Hamas a 7 de outubro de 2023, tendo o conflito provocado mais de 71 mil mortos e uma catástrofe humanitária.
“A entrada e a saída da Faixa de Gaza pela passagem de Rafah serão permitidas em coordenação com o Egito”, informa o COGAT, que também adianta que as pessoas poderão circular “após prévia verificação de segurança dos indivíduos por Israel e sob a supervisão da missão da União Europeia, de forma semelhante ao mecanismo implementado em janeiro de 2025”.
📢UPDATE:— COGAT (@cogatonline) January 30, 2026
In accordance with the ceasefire agreement and the directive of the political echelon, the Rafah Crossing will open this coming Sunday (February 1st) in both directions, for limited movement of people only.
Exit from and entry into the Gaza Strip via the Rafah… pic.twitter.com/jp8g3dP3Al
No entanto, em relação ao regresso de palestinianos à Faixa de Gaza, apenas poderão regressar “aqueles que deixaram Gaza durante o conflito e somente após autorização prévia de segurança por Israel”, com a identificação e triagem de pessoas a ser feita pela missão da União Europeia e pelas Forças de Defesa de Israel (IDF), realizado num “corredor designado”.
A passagem de Rafah, que liga Gaza ao Egito, era uma das únicas vias que ligava o enclave ao mundo exterior, através da passagem de ajuda humanitária, tendo estado bloqueada desde maio de 2024, com a exceção de janeiro de 2025. O bloqueio da passagem era justificado pelo alegado uso para contrabando de armas para o Hamas.Na segunda-feira, as IDF recuperaram o corpo do último refém do Hamas, terminando, oficialmente, a primeira fase do acordo de cessar-fogo assinado entre Israel e o Hamas, em outubro de 2025.
A segunda fase, que prevê a saída das tropas israelitas do enclave, assim como a desmilitarização do Hamas, deverá começar a ser implementada brevemente.
A invasão em larga escala da Faixa de Gaza começou após o ataque do Hamas a 7 de outubro de 2023, tendo o conflito provocado mais de 71 mil mortos e uma catástrofe humanitária.