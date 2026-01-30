Em direto
Israel anuncia reabertura da passagem de Rafah no domingo

A informação é avançada pela Coordenação das Atividades do Governo nos Territórios (COGAT), unidade do Ministério israelita da Defesa que opera nos territórios palestinianos ocupados.

Israel irá reabrir a passagem e Rafah nos dois sentidos para circulação pedestre no próximo domingo.

“A entrada e a saída da Faixa de Gaza pela passagem de Rafah serão permitidas em coordenação com o Egito”, informa o COGAT, que também adianta que as pessoas poderão circular “após prévia verificação de segurança dos indivíduos por Israel e sob a supervisão da missão da União Europeia, de forma semelhante ao mecanismo implementado em janeiro de 2025”.


No entanto, em relação ao regresso de palestinianos à Faixa de Gaza, apenas poderão regressar “aqueles que deixaram Gaza durante o conflito e somente após autorização prévia de segurança por Israel”, com a identificação e triagem de pessoas a ser feita pela missão da União Europeia e pelas Forças de Defesa de Israel (IDF), realizado num “corredor designado”.

A passagem de Rafah, que liga Gaza ao Egito, era uma das únicas vias que ligava o enclave ao mundo exterior, através da passagem de ajuda humanitária, tendo estado bloqueada desde maio de 2024, com a exceção de janeiro de 2025. O bloqueio da passagem era justificado pelo alegado uso para contrabando de armas para o Hamas.Na segunda-feira, as IDF recuperaram o corpo do último refém do Hamas, terminando, oficialmente, a primeira fase do acordo de cessar-fogo assinado entre Israel e o Hamas, em outubro de 2025.

A segunda fase, que prevê a saída das tropas israelitas do enclave, assim como a desmilitarização do Hamas, deverá começar a ser implementada brevemente.

A invasão em larga escala da Faixa de Gaza começou após o ataque do Hamas a 7 de outubro de 2023, tendo o conflito provocado mais de 71 mil mortos e uma catástrofe humanitária.
