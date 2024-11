Israel anuncia recolher obrigatório no sul do Líbano

"Informamos que a partir das 17 horas (15h00 em Lisboa) e até amanhã de manhã às sete horas (05h00 em Lisboa), é absolutamente proibido viajar para sul do rio Litani", declarou o porta-voz do exército israelita, Avichay Adraee, na rede social X. "Qualquer movimento em direção a estas áreas expõe-vos ao perigo", acrescenta.







#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان:



⭕️من أجل سلامتكم وأمن عائلتكم يحظر عليكم الانتقال جنوبًا نحو القرى التي طالب جيش الدفاع بإخلائها أو نحو قوات جيش الدفاع في المنطقة. كل تحرك نحو هذه المناطق يعرضكم للخطر.

⭕️نخبركم انه ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17:00) وحتى صباح غد في… pic.twitter.com/XFEK9vb8uL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 27, 2024







Nesta declaração, o porta-voz do exército de Israel explica que "em conformidade com os termos do acordo de cessar-fogo, afirma que as forças israelitas (IDF) "continuam a ocupar as suas posições no sul do Líbano, em conformidade com os termos do acordo de cessar-fogo, e que as nossas forças atuarão com firmeza contra qualquer movimento que viole este acordo".



Escolas no Líbano reabrem na segunda-feira



No primeiro dia do início do cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, que começou às 04h00 da manhã (02h00 em Lisboa), o Líbano anunciou que reabrirá as suas escolas na próxima segunda-feira, de acordo com uma declaração do ministro libanês da Educação, Abbas Halabi, divulgada pela Agência Nacional de Notícias do Líbano.







"Muitos professores e pais estão a inspeccionar os danos nas suas casas ou a regressar às suas áreas, as escolas que anteriormente tinham sido designadas como abrigos estão a ver as famílias partir" disse Halabi, acrescentando que as escolas que tinham sido utilizadas como abrigos retomarão as suas atividades na próxima semana.