Libaneses celebram nas ruas. Cessar-fogo entre Israel e Hezbollah em vigor

. O acordo foi medidado pelos Estados Unidos e pela França, implicando. Por outro lado,. Assim, os dois países libertam uma faixa que seráJá depois do anúncio de cessar-fogo, as Forças de Defesa de Israel emitiram vários avisos:

Na sequência do anúncio da trégua, houve protestos em Telavive por um cessar-fogo também na Faixa de Gaza que permita a libertação de reféns do movimento radical palestiniano Hamas.



O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirma que este é o momento certo para o cessar-fogo com o Líbano, enfatizando que. Quis também sustentar que

"Um papel de primeiro plano"



Na última noite, em comunicado conjunto, os presidente dos Estados Unidos e de França, Joe Biden e Emmanuel Macron, vieram sublinhar que o acordo vai "proteger" Israel da "ameaça" colocada pela milícia xiita libanesa e de "outras organizações terroristas que operam a partir do Líbano"., afirma-se na nota.

O Irão mostra-se recetivo ao acordo e afirma acolher as notícias do que considera ser "o fim da agressão de Israel contra o Líbano". O regime dos ayatollahs avisa também que vai manter "o apoio firme ao Governo libanês, à nação e à resistência".



The announced cease-fire between Israel and Hezbollah is very encouraging news.



First and foremost for the Lebanese & Israeli people affected by the fighting.



Lebanon will have an opportunity to increase internal security and stability thanks to Hezbollah’s reduced influence.