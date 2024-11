Joe Biden confirma acordo de cessar-fogo entre Líbano e Israel

(em atualização)



No texto, Biden e Macron sublinharam que o acordo irá "proteger" Israel da "ameaça" colocada pela milícia libanesa e "as outras organizações terroristas que operam a partir do Líbano".







Os dois presidentes prometeram ainda fazer tudo para reforçar as "capacidades" do exército libanês e a recuperação da economia do país.





"Os Estados Unidos comprometem-se a desempenhar um papel de primeiro plano no apoio aos esforços desenvolvidos à escala internacional para reforçar as capacidades das Forças Armadas libanesas e favorecer o sedenvolvimento económico em todo o Líbano, afim de promover a estabilidade e a prosperidade na região", acrescentaram.



Ao comentar publicamente o acordo, através da televisão, Joe Biden considerou que as tréguas marcam assim "um novo começo" para o Líbano. Ao abrigo da proposta norte-americana, aceite tanto por Beirute como por Telavive, o exército libanês será responsável pela segurança de uma faixa entre 25 e 30 quilómetros ao longo da fronteira entre os dois países. Beirute já afirmou contudo que não dispõe de meios, pessoal ou equipamento para tal missão, necessitando de apoio.







Lembrando que "Israel não começou esta guerra, o povo do Líbano não quis esta guerra", numa responsabilização direta da milícia xiita do Hezbollah, Biden sublinhou que o exército israelita "destruiu a infraestrutura do Hezbollah no sul" junto à fronteira com Israel, mas recordou também que "a segurança duradoura não se alcança apenas no campo de batalha".





As tréguas deverão iniciar-se às 04h00 locais desta quarta-feira (02H00 GMT), anunciou ainda o presidente norte-americano.







A proposta de cessar-fogo norte-americana negociada com o apoio da França, antiga potência colonial do Líbano, visa uma cessação das hostilidades entre Israel e a milícia xiita do Líbano, tendo sido aceite esta tarde pelo Gabinete de Segurança de Israel. Foi levada depois perante o executivo liderado pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, onde recebeu luz verde com apenas um voto contra.







Ao confirmar a adoção do plano de cessar-fogo, Netanyahu explicou as suas vantagens ao povo israelita. As Forças de Defesa de Israel poderão agora não só repor os seus arsenais como, nomeadamente, concentrar-se no combate à ameaça representada pelo Irão, o Estado patrocinador não só do Hezbollah, mas também do movimento islamita palestiniano Hamas e de outros grupos islâmicos regionais que têm atacado Israel desde o ataque de dimensões sem precedentes da milícia palestiniana, a 07 de outubro de 2023.





Enquanto Netanyahu prometeu "intensificar" igualmente os esforços para eliminar por completo o Hamas em Gaza, aproveitando o alívio operacional no Líbano, o presidente norte-americano prometeu em contraste "para os próximos dias" novas iniciativas para o regresso às negociações de cessar-fogo no enclave.





Após a soluçaõ encontrada para o Líbano e para os confrontos com o Hezbollah, o Hamas "tem agora a sua oportunidade", desafiou Biden, sublinhando que a condição para tal é "libertar os reféns" israelitas ainda sequestrados em Gaza há quase 14 meses.





"Nos próximos dias, os Estados Unidos vão fazer um novo esforço com a Turquia, o Egito, o Catar, Israel e outros países, para conseguir um cessar-fogo em Gaza, a libertação dos ref~ens e o fim da guerra sem o Hamas no poder", declarou Biden.