Líbano. O regresso do silêncio e a casa com o cessar-fogo

Assim que começou o cessar-fogo, começou o regresso a casa para muitos libaneses que tinham fugido por causa dos ataques israelitas.Na estrada de Beirute para o sul do Líbano, formaram-se filas de automóveis com pessoas que estavam deslocadas há vários meses.António Guterres pediu, na última madrugada, para que o cessar-fogo seja respeitado. Numa publicação na rede social X, o secretário-geral das Nações Unidas afirma esperar que este acordo ponha fim à violência, à destruição e ao sofrimento das populações do Líbano e de Israel.O Irão também já reagiu, saudando o fim daquilo a que chama a agressão por parte do estado israelita. O cessar-fogo de 60 dias foi confirmado na noite de terça-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.