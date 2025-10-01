pulse-iconDireto

Israel bloqueia flotilha humanitária. Mariana Mortágua e Sofia Aparício detidas pelas forças israelitas

por Mariana Ribeiro Soares - RTP

Israel bloqueou a flotilha humanitária com destino a Gaza e intercetou dois dos principais navios. Mariana Mortágua e Sofia Aparício foram detidas pelas forças israelitas, segundo avança Joana Mortágua. Acompanhamos aqui a situação ao minuto.

por Lusa

Italianos da flotilha serão transferidos para Israel e expulsos

Os membros italianos da Flotilha Global Sumud, que transporta ajuda para Gaza, uma vez intercetados, serão transferidos para Israel "sem violência" e depois expulsos, anunciou hoje o ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani.

"A abordagem estava prevista. Temos estado em contacto com o Governo de Israel e pedi ao ministro (dos Negócios Estrangeiros, Gideon) Sa`ar para que não houvesse ações violentas por parte das Forças Armadas de Telavive. Isso foi-me garantido", declarou Tajani em declarações à televisão pública RAI.

Explicou ainda que os planos atuais preveem que, uma vez abordada a flotilha, pelo menos os italianos serão transferidos para o porto israelita de Ashdod e depois expulsos com outros europeus por via aérea, especificou.

Por enquanto, Tajani pediu para que seja mantida a "calma" e explicou que os porta-vozes da flotilha lhe garantiram que a sua intenção é "não reagir" a uma eventual abordagem.

Na mesma linha, o ministro da Defesa, Guido Crosetto, pediu que "tudo decorra com calma e bom senso para que não haja nenhum problema".

"É importante que o que acontecer na próxima hora seja sem violência, sem que ninguém se magoe ou corra qualquer risco. Tanto a tripulação como as autoridades israelitas estão preparadas", disse.

De acordo com o ministro, todos os barcos da flotilha foram cercados por embarcações israelitas no mar em frente a Gaza.

"Todos os barcos estão cercados e devem ser transferidos para o porto de Ashdod, onde cada país deverá cuidar dos seus compatriotas", declarou também em declarações à televisão pública RAI.

O Governo de Giorgia Meloni pediu a máxima cautela à flotilha e mediou para lhes propor a entrega da ajuda humanitária ao pessoal do Patriarcado de Jerusalém em Chipre, oferta rejeitada pelos organizadores da iniciativa.

A flotilha humanitária, composta por cerca de 50 embarcações (incluindo uma com bandeira portuguesa), partiu de Espanha com o objetivo de romper o bloqueio israelita e entregar mantimentos à Faixa de Gaza, iniciativa rejeitada por Telavive que argumenta que a ação é apoiada pelo grupo extremista palestiniano Hamas.

Três portugueses - a líder bloquista, Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício - integram a Flotilha Global Sumud, que foi intercetada por navios israelitas quando se encontrava a cerca de 80 milhas náuticas de Gaza.
por RTP

"De Israel espero o pior". Joana Mortágua manifesta "repúdio" por "detenção ilegal"

Joana Mortágua, antiga deputada do Bloco de Esquerda e irmã de Mariana Mortágua, demonstrou esta quarta-feira "repúdio" pela detenção da irmã, Mariana Mortágua, bem como dos restantes ativistas na flotilha. 
Em declarações à RTP, a bloquista afirma que Mariana Mortágua e Sofia Aparício foram detidas, mas ainda não há indicação sobre a detenção do outro português que seguia noutra embarcação, o ativista Miguel Duarte.

Joana Mortágua acusa Israel de "impedir que um grupo de ativistas completamente pacífico" possa chegar a Gaza para criar um corredor humanitário e distribuir alimentos. "É preciso que a comunidade internacional se levante contra esta atrocidade", vincou.

Vincou que Mariana Mortágua e Sofia Aparício estão neste momento incomunicáveis e que a irmã esteve num direto nas redes sociais até autoridades israelitas terem obrigado ativistas a atirarem telemóveis para a água.

"A última coisa que se ouve no vídeo da Mariana é uma ordem para se desfazerem dos telemóveis", afirma.

Questionada sobre se os ativistas se prepararam para este momento, Joana Mortágua adiantou que todas as embarcações tinham planos de segurança para fazer face a investidas de Israel.

Joana Mortágua considera que o Governo português deve exigir a imediata libertação de todos os detidos, mas também impor sanções a Israel pelas detenções e pelo genocídio em Gaza.

Sobre o desfecho destas detenções, a bloquista afirma: "Eu de Israel espero sempre o pior", acrescentando que o país "nunca esteve de boa-fé em nenhuma das afirmações e compromissos até este momento".
"Vamos intercetar o navio"
por RTP

Israel e flotilha divulgam vídeo de comunicações no momento da interceção

O Ministério israelita dos Negócios Estrangeiros divulgou um vídeo que supostamente mostra um oficial da marinha israelita a instruir a flotilha a mudar o seu curso para o porto israelita de Ashdod, "onde a ajuda passará por uma inspeção de segurança" antes de ser transferida para Gaza.

Por sua vez, a flotilha Global Sumud divulgou o seu próprio vídeo onde mostra uma resposta do membro do comité de direção Thiago Avila.

“Vocês dizem que estamos a entrar numa zona de guerra ativa. Vocês estão a dizer que estamos a entrar num lugar onde vocês estão a cometer crimes de guerra”, diz Ávila.

“Isso é contra o direito internacional. Mais uma vez, o Tribunal Internacional de Justiça emitiu uma decisão provisória de que qualquer tentativa de travar uma missão humanitária a Gaza é proibida pelo direito internacional, e [a flotilha] está a atender ao pedido de responsabilizá-los pelo crime de genocídio”, acrescenta.
por Lusa

Turquia retira 11 pessoas da flotilha humanitária a caminho de Gaza

A Turquia anunciou hoje ter retirado 11 pessoas que integravam a flotilha humanitária Global Sumud, que se dirige para Gaza, perante receios de um confronto com as autoridades israelitas.

Segundo o Ministério da Defesa da Turquia, citado pela televisão estatal TRT, entre os ativistas que foram retirados encontram-se três cidadãos turcos.

O ministério turco não adiantou a nacionalidade dos restantes ativistas, nem as circunstâncias que os levaram a deixar a flotilha.

Estima-se em cerca de 500 os ativistas a bordo da meia centena de embarcações que integram a flotilha.

"No âmbito das operações de ajuda humanitária conduzidas por navios civis no Mediterrâneo Oriental, 11 pessoas, incluindo três cidadãos turcos, que tinham solicitado assistência, foram retiradas para terra pelas nossas Forças Navais", indicou o ministério em comunicado.

Na véspera, as Forças Armadas turcas tinham declarado que estavam preparadas, "se necessário", para realizar operações de assistência em coordenação com parceiros internacionais.

por Lusa

por RTP

Mariana Mortágua e Sofia Aparício detidas pelas forças israelitas

A bloquista Mariana Mortágua e a atriz Sofia Aparício foram detidas, esta quarta-feira, pelas forças israelitas.

A informação foi avançada por Joana Mortágua nas redes sociais, acrescentando que perdeu o contacto com os três portugueses a bordo da flotilha.
por Mariana Ribeiro Soares - RTP

Israel bloqueia flotilha humanitária e interceta dois dos principais navios

Foto: Reuters

Israel bloqueou a flotilha humanitária com destino a Gaza e intercetou dois dos principais navios. A deputada Mariana Mortágua estava em entrevista direta com a RTP quando a ligação foi cortada depois de a porta-voz bloquista ter referido que o barco onde segue estava a ser abordado por uma embarcação.

(em atualização)

“Neste preciso momento há um barco a aproximar-se do meu barco. É possível que a abordagem ao nosso barco esteja a acontecer agora mesmo”, disse Mortágua em videochamada com a RTP, pelas 18h30.

Antes disso, a deputada disse que o barco onde segue foi contactado por rádio pelas forças israelitas que informaram “que iam parar todos os navios” que se aproximassem de Gaza.

Num vídeo publicado na sua página do Instagram, Mortágua disse que o navio Alma - que lidera a missão - foi intercetado e que os seus ocupantes foram retirados da embarcação. De acordo com a porta-voz do Bloco de Esquerda, estavam 20 navios não identificados a bloquear a passagem da flotilha.

Para além do Alma, o navio Sirius também foi intercetado, segundo avança o jornal El País. Os barcos onde seguem Mariana Mortágua e a atriz Sofia Aparício também terão sido intercetados.


A flotilha internacional de ajuda humanitária entrou numa zona de alto risco esta quarta-feira. Os navios estão agora a menos de 90 milhas náuticas (160 quilómetros) do enclave palestiniano, ultrapassando o ponto alcançado em junho pelo navio "Madleen" quando foi intercetado pelo Exército israelita.
Marinha israelita exorta flotilha a mudar de rumo
A Marinha israelita contactou a flotilha de ajuda humanitária a Gaza e exortou que mudasse de rumo, segundo informou o Ministério israelita dos Negócios Estrangeiros em comunicado, esta quarta-feira.
A Marinha informou a flotilha que se estava a aproximar de uma zona de combate ativa e a violar um bloqueio naval legal e reiterou a oferta de transferir qualquer ajuda pacificamente através de canais seguros para Gaza, segundo o comunicado.O Governo israelita instou esta quarta-feira os navios da flotilha a não seguirem viagem, ameaçando deter aqueles que se encontram a bordo.

Israel sustenta ter o direito de intercetar tais embarcações ao abrigo de uma zona de exclusão imposta na Faixa de Gaza por razões de segurança, embora os ativistas que seguem na flotilha tenham sublinhado que Israel não pode operar em águas internacionais ou em águas que estariam sob jurisdição palestiniana.

A imprensa israelita garante que há 600 polícias em prontidão no porto de Ashdod, a 30 quilómetros a norte de Gaza... Para os deter ativistas.
Governo português pede a Israel que se abstenha de violência
Portugal pediu às autoridades israelitas que se abstenham de usar violência contra a flotilha humanitária que navega em direção à Faixa de Gaza.

"Portugal dirigiu uma mensagem ao Governo de Israel, pelos canais diplomáticos próprios, para que não se use violência e se respeitem todos os direitos daqueles que vão na flotilha", afirmou à Lusa fonte oficial da diplomacia portuguesa.

Segundo o ministério, Portugal tem estado em contacto com as autoridades israelitas "e reiterou esse pedido na noite de ontem [terça-feira], através de mensagem consular formal".

Ao mesmo tempo, o Governo português dirigiu um apelo aos tripulantes na flotilha para que se mantenham em águas internacionais, alertando para "riscos muito sérios" relacionados com a sua intenção de entregar ajuda humanitária no enclave palestiniano da Faixa de Gaza, onde Israel mantém há quase dois anos uma ofensiva militar.

A flotilha é composta por mais de 40 embarcações e transporta medicamentos e alimentos para entregar na Faixa de Gaza.

Entre os 500 ativistas, há três portugueses que integram a flotilha humanitária - a líder bloquista, Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício. 
