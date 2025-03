Israel bombardeia Beirute pela primeira vez desde trégua de novembro

O ataque aéreo ressoou em toda a capital libanesa e produziu uma grande coluna de fumo negro. Foi antecidido de uma ordem de evacuação para o bairro e de três ataques menores de drones contra o edifício, com a intenção de servirem de tiros de alerta, referiram à Reuters fontes do exército israelita.

Bombeiros e civis esforçaram-se por extinguir as chamas e procurar por eventuais vítimas presas nos destroços . Não foram reportadas perdas humanas no imediato.





Centenas de moradores tentaram escapar da área, desencadeando um enorme engarrafamento nos portões dos subúrbios a sul.

O exército israelita tinha pouco antes apelado aos residentes para evacuarem uma área localizada em torno das "instalações do Hezbollah", designando um edifício a vermelho num mapa.







Reagindo aos bombardeamentos em Beirute e no sul do Líbano, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prometeu que o país continuaria a realizar ataques em qualquer lugar do Líbano, de forma a conter as ameaças e impor o acordo de cessar-fogo com o Hezbollah.







"Quem ainda não interiorizou a nova situação no Líbano, recebeu (hoje) um lembrete adicional da nossa determinação", disse Netanyahu. "Não permitiremos disparos contra as nossas comunidades, nem sequer um vestígio".







O ministro israelita da Defesa, desafiou por seu lado o Governo libanês a impor o acordo de tréguas no seu lado da fronteira, sob pena de Israel continuará a conduzir ataques.



"Estou a enviar uma mensagem clara ao Governo libanês: se não aplicar o acordo de cessar-fogo, nós faremos cumprir", advertiu Israel Katz em comunicado.

Retaliação





Israel disse na semana passada que intercetou mísseis disparados a 22 de março, tendo por isso bombardeado alvos no sul do Líbano. O Hezbollah negou qualquer envolvimento no lançamento dos mísseis contra Israel.





Antes do ataque a Dahiyeh, as IDF anunciaram o bombardeamento de alvos do Hezbollah no sul do Líbano, na fronteira com Israel, em resposta ao disparo de dois “projécteis”, dos quais um foi interceptado e o outro caiu em solo libanês.





O exército israelita disse ter “atacado centros de comando do Hezbollah, infra-estruturas terroristas, plataformas de lançamento e terroristas”. Segundo o Ministério da Saúde libanês os bombardeamentos mataram pelo menos cinco pessoas em duas aldeias no sul do Líbano. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo lançamento dos projéteis. O exército libanês disse ter conseguido localizar o local de lançamento dos ataques de rockets de sexta-feira e iniciou uma investigação para identificar os responsáveis.







Com os ataques, o regresso das hostilidades interrompidas em novembro passado parece cada vez mais provável.





Israel adiou repetidamente a prometida retirada de tropas, prevista para janeiro.







Os Estados Unidos emitiram esta sexta-feira novas sanções dirigidas ao Hezbollah, contra cinco indivíduos e três entidades.



O alvo israelita foi um edifício em Dahiyeh, um subúrbio densamente povoado a sul de Beirute, bastião da guerrilha xiita libanesa Hezbollah. Israel afirmou que o local era um armazém de drones pertecente ao grupo, apoiado pelo Irão, acusando o Hezbollah de colocar sistematicamente em perigo a população civil, por colocar as suas instalações militares em locais habitados por centenas de não-combatentes., disse, à agência France Press, Mohammad, um taxista de 55 anos que fugia com a família, como já tinha feito durante a guerra do outono., depois da recusa do grupo islamita palestiniano em libertar o remanescente dos reféns raptados a 7 de outubro de 2023, como exigia Israel.A segunda fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, que deveria ter começado há várias semanas, ainda não saiu dos gabinetes, com as negociações a serem sistematicamente iniciadas e adiadas pelo Hamas e por Israel, invocando diversos pretextos.As Forças de Defesa de Israel retomaram os bombardeamentos e ordens de evacuação de várias localidades de Gaza, durante o mês de março.