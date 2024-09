Israel bombardeia dezenas de alvos do Hezbollah no Líbano

A escalada no Médio Oriente continua a intensificar-se. O exército israelita atingiu, durante a madrugada desta terça-feira, dezenas de alvos do movimento xiita libanês Hezbollah. De acordo com as Forças de Defesa de Israel, depois de terem sido disparados mísseis do Líbano em direção à região de Afula e aos vales no norte de Israel, vários "aviões de guerra atacaram dezenas de locais" em território libanês.