Mais de 490 mortes após bombardeamentos israelitas no Líbano

As sirenes soaram durante o dia na cidade de Haifa, no norte de Israel, devido ao bombardeamento de 165 rockets disparados a partir do Líbano, obrigando milhares de israelitas a fugirem para o sul do país.





Entretanto, o Ministério da Saúde do Líbano fala em pelo menos 492 pessoas mortas, incluindo 35 crianças. Há também mais de 1.645 feridos devido aos ataques israelitas desta segunda-feira.





Este dia já é considerado como o mais mortífero do conflito entre Israel e o Hezbollah nos últimos 11 meses.



Os disparos de Telavive foram apontados a 800 posições do grupo militar islâmico em solo libanês, dizem as autoridades israelitas.



Israel diz que está "a ampliar" os ataques contra o Hezbollah. Os residentes no sul do Líbano receberam mensagens telefónicas alertando-os para deixarem os locais usados pelo grupo xiita, apoiado pelo Irão.





As mensagens israelitas de texto e voz alertam a população libanesa para que abandone "prédios residenciais que estão a ser usados ​​pelo Hezbollah para esconder armas".





O ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Israel Katz, acusa o Hezbollah de instalar mísseis nas casas de civis libaneses, "usando a população civil como escudo humano". "Qualquer civil que viva perto de armas do Hezbollah deve deixar a sua casa imediatamente para sua própria segurança", ele escreve no X.



O primeiro-ministro do Líbano afirma que as ações de Israel equivalem a "uma guerra de extermínio". Ao mesmo tempo, o ministro da Defesa de Israel garante que os ataques vão continuar "até atingirmos os nossos objetivos - devolver aos moradores do norte segurança para voltarem a suas casas".



No mais recente relatório publicado durante a tarde desta segunda-feira, Israel deixa claro que tem como alvo o comandante do Hezbollah, Ali Karaki, chefe da frente sul. As Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmam que realizaram um ataque direcionado à capital do Líbano.



A última investida de Israel a Beirute ocorreu na sexta-feira da semana passada, quando os principais comandantes do Hezbollah foram mortos num ataque a uma área residencial.



Esta é a quarta vez que Israel ataca Beirute neste ano.