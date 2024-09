Israel aconselha libaneses a "ficarem longe de alvos do Hezbollah" à medida que acelera ataques

, tais como as utilizadas para armazenar armas, a procurar abrigo imediatamente para sua própria segurança”, disse o porta-voz do exército, contra-almirante Daniel Hagari, numa conferência de imprensa esta segunda-feira.Os libaneses também receberam mensagens nos seus telemóveis, enviadas por parte de Israel, a ordenar que se afastem pelo menos mil metros de qualquer posto usado pelo Hezbollah.“As IDF estão atualmente a conduzir ataques contra alvos terroristas pertencentes à organização terrorista Hezbollah no sul do Líbano”, anunciou o exército no seu canal oficial do Telegram.O exército israelita prometeu continuar a atacar o Hezbollah, alertando que vai efetuar “ataques maiores e mais precisos contra alvos terroristas que foram amplamente estabelecidos no Líbano”.O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, também deixou uma mensagem ao povo israelita, aconselhando a “permanecerem calmos, disciplinados e a obedecer integralmente às instruções do comando da linha da frente”.A agência ANI informou que “aviões de guerra inimigos lançaram (...) mais de 80 ataques aéreos em meia hora”, visando zonas do sul do Líbano, ao mesmo tempo que iniciaram “intensos ataques no vale de Bekaa”, no leste do país.Segundo a Agência Nacional de Notícias, a agência oficial do Governo libanês, pelo menos uma pessoa morreu e seis ficaram feridas nos ataques israelitas desta manhã.

"Batalha de ajuste de contas"

“As ameaças não nos vão deter. Estamos prontos para todos os cenários militares” contra Israel, disse Naim Qassem durante o funeral de um dos comandantes do grupo morto na sexta-feira num ataque israelita em Beirute.Por sua vez, chefe do Estado-Maior do Exército israelita, Herzi Halevi, disse que Israel está “preparado para as próximas etapas planeadas para os próximos dias” e prometeu continuar a atacar o Hezbollah até que seja seguro para a população retirada do norte de Israel regressar a casa.“Estamos determinados a garantir que as pessoas no norte possam regressar a casa em segurança. Nenhum país pode tolerar disparos contra o seu povo, as suas cidades, e nós também não toleraremos isso”, disse Halevi no domingo.O conflito entre Israel e o Hezbollah intensificou-se após os sucessivos ataques da semana passada, que provocaram dezenas de mortos e milhares de feridos no Líbano.Na sexta-feira, um ataque aéreo israelita no sul de Beirute matou 45 pessoas, incluindo um comandante do Hezbollah e 16 outros membros do grupo.Os ataques transfronteiriços continuaram durante o fim de semana, com o Hezbollah a lançar 150 rockets contra Israel, depois de Telavive ter realizado ataques aéreos no sul do Líbano que, segundo ele, destruíram milhares de lançadores de rockets da milícia.

