



c/ Lusa

Matan Kahana reuniu o apoio dos quatro partidos do chamado bloco da mudança, comandando pelo antigo chefe das forças armadas.Antigo membro das forças especiais israelitas,“Abre-se um novo capítulo para o Knesset", escreveu Gadi Eisenkot na rede social X.Gadi Eisenkot, líder do Yashar! (Íntegro!), foi incumbido para formar Governo após as eleições legislativas de 27 de outubro, a que se somaram os votos dos representantes das duas listas árabes.Esta vitória permite a Eisenkot e ao seu partido conquistar uma posição estratégica para definir a agenda parlamentar e, deste modo, controlar o calendário dos debates e as votações.Eisenkot ganha, desta forma,A votação desta terça-feira decorreu num clima de grande incerteza sobre o futuro político do país, numa altura em queNa bancada do Likud, de Benjamin Netanyahu, a vitória de Matan Kahana representa “um dia sombrio para a história do Knesset”, num resultado que foi garantido com “os votos dos apoiantes do terrorismo”., disse Kahane num breve discurso após a sua vitória.