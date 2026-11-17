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Israel. Candidato da oposição eleito presidente do Parlamento
O candidato da oposição em Israel a líder do novo parlamento, Matan Kahana, foi eleito esta terça-feira com o apoio dos dois partidos árabes. O novo presidente do Knesset substitui Amir Ohana, do Likud, partido do primeiro-ministro cessante, Benjamin Netanyahu.
Matan Kahana reuniu o apoio dos quatro partidos do chamado bloco da mudança, comandando pelo antigo chefe das forças armadas.
Antigo membro das forças especiais israelitas, Matan Kahana tem 54 anos e foi eleito com 66 votos entre os 120 deputados do Knesset. Para este resultado foi decisivo o apoio dos partidos árabes israelitas.
“Abre-se um novo capítulo para o Knesset", escreveu Gadi Eisenkot na rede social X.
Gadi Eisenkot, líder do Yashar! (Íntegro!), foi incumbido para formar Governo após as eleições legislativas de 27 de outubro, a que se somaram os votos dos representantes das duas listas árabes.
Esta vitória permite a Eisenkot e ao seu partido conquistar uma posição estratégica para definir a agenda parlamentar e, deste modo, controlar o calendário dos debates e as votações.
Eisenkot ganha, desta forma, uma alavanca crucial para a oposição que procura desmantelar o legado de Netanyahu o mais depressa possível, incluindo a sua controversa reforma judicial.
A votação desta terça-feira decorreu num clima de grande incerteza sobre o futuro político do país, numa altura em que Eisenkot continua a tentar formar governo após ter sido indigitado pelo presidente israelita, Isaac Herzog.
Na bancada do Likud, de Benjamin Netanyahu, a vitória de Matan Kahana representa “um dia sombrio para a história do Knesset”, num resultado que foi garantido com “os votos dos apoiantes do terrorismo”.
“O Knesset é a casa de todos os cidadãos israelitas, e eu serei um Presidente do Parlamento para todos, independentemente da religião, raça ou género”, disse Kahane num breve discurso após a sua vitória.
Antigo membro das forças especiais israelitas, Matan Kahana tem 54 anos e foi eleito com 66 votos entre os 120 deputados do Knesset. Para este resultado foi decisivo o apoio dos partidos árabes israelitas.
“Abre-se um novo capítulo para o Knesset", escreveu Gadi Eisenkot na rede social X.
Gadi Eisenkot, líder do Yashar! (Íntegro!), foi incumbido para formar Governo após as eleições legislativas de 27 de outubro, a que se somaram os votos dos representantes das duas listas árabes.
Esta vitória permite a Eisenkot e ao seu partido conquistar uma posição estratégica para definir a agenda parlamentar e, deste modo, controlar o calendário dos debates e as votações.
Eisenkot ganha, desta forma, uma alavanca crucial para a oposição que procura desmantelar o legado de Netanyahu o mais depressa possível, incluindo a sua controversa reforma judicial.
A votação desta terça-feira decorreu num clima de grande incerteza sobre o futuro político do país, numa altura em que Eisenkot continua a tentar formar governo após ter sido indigitado pelo presidente israelita, Isaac Herzog.
Na bancada do Likud, de Benjamin Netanyahu, a vitória de Matan Kahana representa “um dia sombrio para a história do Knesset”, num resultado que foi garantido com “os votos dos apoiantes do terrorismo”.
“O Knesset é a casa de todos os cidadãos israelitas, e eu serei um Presidente do Parlamento para todos, independentemente da religião, raça ou género”, disse Kahane num breve discurso após a sua vitória.
c/ Lusa